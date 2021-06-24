КАРИКАТУРА ДНЯ. Мбаппе вырос и встретился со своим кумиром — Роналду

Футболисты обменялись футболками после поединка Евро-2020

  • 24.06.2021 15:00
  • 1318 просмотров
  • 2 комментария
КАРИКАТУРА ДНЯ. Мбаппе вырос и встретился со своим кумиром — Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани сделал героями своей новой работы 22-летнего форварда сборной Франции Килиан Мбаппе и 36-летнего португальского бомбардира Криштиану Роналду.

После поединка Евро-2020 Португалия — Франция (2:2) Мбаппе и Роналду, разница в возрасте между которыми составляет 14 лет, трогательно обменялись футболками.

«Этот момент между Мбаппе и Криштиану :)», — прокомментировал Момани свою работу.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 24.06.2021 15:43
    0
    Comrade Me, 24.06.2021 15:31
    В коридоре их ждал Тимощук
    ТАТЫШО !!! И отобрал футболки? или трусы!
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 24.06.2021 15:31
    +2
    В коридоре их ждал Тимощук
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 24.06.2021 15:31
    +2
    В коридоре их ждал Тимощук
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 24.06.2021 15:43
    0
    Comrade Me, 24.06.2021 15:31
    В коридоре их ждал Тимощук
    ТАТЫШО !!! И отобрал футболки? или трусы!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности