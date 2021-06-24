КАРИКАТУРА ДНЯ. Мбаппе вырос и встретился со своим кумиром — Роналду

Известный карикатурист Омар Момани сделал героями своей новой работы 22-летнего форварда сборной Франции Килиан Мбаппе и 36-летнего португальского бомбардира Криштиану Роналду.
После поединка Евро-2020 Португалия — Франция (2:2) Мбаппе и Роналду, разница в возрасте между которыми составляет 14 лет, трогательно обменялись футболками.
«Этот момент между Мбаппе и Криштиану :)», — прокомментировал Момани свою работу.
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