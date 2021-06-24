Лассина ТРАОРЕ: «Амбиции подтолкнули меня покинуть Аякс и перейти в Шахтер»

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре рассказал о том, в каком чемпионате мечтает сыграть и почему покинул «Аякс».

«Да, английская Премьер-лига - мечта любого игрока. Но считаю, мы должны идти вперед шаг за шагом. Не нужно перепрыгивать раньше времени. Я здесь, чтобы учиться, чтобы совершенствовать себя. Чтобы отдавать себя за эту футболку. А дальше посмотрим, будет шанс попробовать себя в АПЛ, или же продолжать в «Шахтере».

Я думаю, что настал момент для меня. Мой возраст и мои амбиции подтолкнули меня к тому, чтобы покинуть «Аякс» и иметь больше игрового времени. Именно поэтому. Да, «Аякс» действительно это клуб развития, но одновременно и «Шахтер» тоже один из лучших в мире клубов для молодых игроков. И здесь прекрасная возможность для меня иметь игровое время и наслаждаться футболом», - сказал Траоре.

20-летний форвард перешел в «Шахтер» из «Аякса» в июне этого года, подписав с донецким клубом контракт на пять лет.

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