Лассина ТРАОРЕ: «Амбиции подтолкнули меня покинуть Аякс и перейти в Шахтер»

Форвард доволен переходом в донецкий клуб

  • 24.06.2021 14:57
  • 552 просмотра
  • 1 комментарий
Лассина ТРАОРЕ: «Амбиции подтолкнули меня покинуть Аякс и перейти в Шахтер»
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре рассказал о том, в каком чемпионате мечтает сыграть и почему покинул «Аякс».

«Да, английская Премьер-лига - мечта любого игрока. Но считаю, мы должны идти вперед шаг за шагом. Не нужно перепрыгивать раньше времени. Я здесь, чтобы учиться, чтобы совершенствовать себя. Чтобы отдавать себя за эту футболку. А дальше посмотрим, будет шанс попробовать себя в АПЛ, или же продолжать в «Шахтере».

Я думаю, что настал момент для меня. Мой возраст и мои амбиции подтолкнули меня к тому, чтобы покинуть «Аякс» и иметь больше игрового времени. Именно поэтому. Да, «Аякс» действительно это клуб развития, но одновременно и «Шахтер» тоже один из лучших в мире клубов для молодых игроков. И здесь прекрасная возможность для меня иметь игровое время и наслаждаться футболом», - сказал Траоре.

20-летний форвард перешел в «Шахтер» из «Аякса» в июне этого года, подписав с донецким клубом контракт на пять лет.

Читайте также: ТРАОРЕ: «Переход в Шахтер – это не о деньгах. У меня было много вариантов».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BurBuzz

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 24.06.2021 15:37
    +1
    Вот и хорошо, удачи в лучшем футбольном клубе Украины и восточной Европы.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 24.06.2021 15:37
    +1
    Вот и хорошо, удачи в лучшем футбольном клубе Украины и восточной Европы.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности