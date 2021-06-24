КОЛОСКОВ: «Украина не сильнее России. Кто говорит обратное, говорит ерунду»

Только в личной встрече можно определить лучшего, уверен почетный президент РФС

  • 24.06.2021 14:46
  • 4449 просмотров
  • 28 комментариев
КОЛОСКОВ: «Украина не сильнее России. Кто говорит обратное, говорит ерунду»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020.

«Украина сейчас не сильнее России. Только в личной встрече можно определить, кто сильнее. Кто говорит обратное, говорит ерунду. Все эти международные рейтинги ничего не значат. Сборная Украины всем понравилась. Они хорошо играли и поэтому заслуженно вышли из группы. Украинцы — молодцы! Россия заслужила тот результат, который сейчас у нее есть. У всех были равные условия», — сказал Колосков.

В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет с национальной командой Швеции. Матч состоится во вторник, 29 июня.

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Источник — Чемпионат

(17 голосов)

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Комментарии
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 24.06.2021 15:47
    0
    От лица Колоскова - выступает вся коррупция УЕФА ( да и ФИФА, тоже). Если бы Раша имела хоть немного приличную сборную, - судя по тем жеребьевкам, которые пробивают ей чиновники, - она бы уже была неоднократным победителем. всяких там, Евро и Мундиалей. А так - сборная серая и сырая, а Колосков, с кошельком Газпрома, выглядят-таки по-чемпионски и выступает от имени этих развращенных им подозрительных контор.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 24.06.2021 15:45
    +2
    Лаптеногие запутались в показаниях
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 15:33
    0
    _kli4ko_v_o4ko_., 24.06.2021 15:28
    Судя по статистике, Австрия нанесла больше ударов (в 1,5 раза) по воротам Украины, чем Дания России, просто одна из сборных лучше реализовала свои моменты. Я уже молчу о том что Дания посильнее Австрии будет
    Может в честь этого ещё один День Победы сделать и боярышником наваливаться со спокойной совестью
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 24.06.2021 15:33
    0
    Пускай вызовет на бой Боярского и решают этот "важный" вопрос
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 15:32
    +2
    Зачем этого поехавшего вообще здесь печатать ?
    Ссылка
    _kli4ko_v_o4ko_.
    online
      _kli4ko_v_o4ko_., 24.06.2021 15:28
    -1
    johndow, 24.06.2021 15:23
    Если бы Дания не транжирила, было бы 10:1, а если б судья точку не подарил, то все 10:0
    Судя по статистике, Австрия нанесла больше ударов (в 1,5 раза) по воротам Украины, чем Дания России, просто одна из сборных лучше реализовала свои моменты. Я уже молчу о том что Дания посильнее Австрии будет
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 24.06.2021 15:26
    0
    mvv71ua, 24.06.2021 15:11
    Маразм у мокшан все сильніший! Скоро ще пуйло щось родить!
    пуйло статтю чергову напише, що Євро2020 - проект американців, тому лаптів несправедливо там 0пустили...
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 24.06.2021 15:26
    -3
    Неожиданно. Похвалил Украину да ещё доказывает, что она сильнее росиян.
    Что это?
    Ссылка
    myroslavmail
    online
      myroslavmail, 24.06.2021 15:26
    +1
    ім ґлавнає штоби НА Украінє била не лучше ... і ва всьом вінавата хунта
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 24.06.2021 15:25
    +3
    Православний ногомяч - самый сильный! ...так по пуйло-тв вещают, поэтому это правда... А цифры как говорится, - на табло... Кто-то играет в 1/8, а кто-то последнее место в группе с финнами занимает... каждому свое.
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 24.06.2021 15:23
    0
    _kli4ko_v_o4ko_., 24.06.2021 15:01
    Если бы Австрия не транжирила свои моменты, было бы 4-0, а то и больше
    Если бы Дания не транжирила, было бы 10:1, а если б судья точку не подарил, то все 10:0
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.06.2021 15:14
    +1
    Владимир Копяк, 24.06.2021 15:12
    Колосков никто? Вот тут вы сильно ошибаетесь. Он имеет огромное влияние в ФИФА и УЕФА, эти при его непосредственном участии Динамо Киеву скостили срок дисквалификации за шубный скандал ( не бесплатно,естественно). Все последние годы он организовывал приемлемые для расеи жеребьевки ЧМ и ЧЕ, и на этом ЕВРО он сделал все,чтобы рашка при выходе с группы не нарывалась на те команды, которые,постранному стечению обстоятельств, все оказались в верхне
    ней части сетки. Случайность? Не думаю.... А то что он ересь полную несет, так он за это оклад не хилый получает...
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 24.06.2021 15:13
    +7
    Да простят меня модеры данного сайта.... Колосков пидОр!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.06.2021 15:12
    0
    Mac_Gyver, 24.06.2021 15:05
    Да пусть трещит что хочет. Надо просто не обращать внимания. Кто он нам такой? Никто.
    Колосков никто? Вот тут вы сильно ошибаетесь. Он имеет огромное влияние в ФИФА и УЕФА, эти при его непосредственном участии Динамо Киеву скостили срок дисквалификации за шубный скандал ( не бесплатно,естественно). Все последние годы он организовывал приемлемые для расеи жеребьевки ЧМ и ЧЕ, и на этом ЕВРО он сделал все,чтобы рашка при выходе с группы не нарывалась на те команды, которые,постранному стечению обстоятельств, все оказались в верхне
    Ссылка
    mvv71ua
    online
      mvv71ua, 24.06.2021 15:11
    +2
    Маразм у мокшан все сильніший! Скоро ще пуйло щось родить!
    Ссылка
    rikhard sorgee
    online
      rikhard sorgee, 24.06.2021 15:08
    +2
    а у м0скаликов, смотрю, до сих пор пyкaны дымят и подгорают
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 24.06.2021 15:07
    +1
    Больше дизлайков и помоев в коментах, ботяры лахтинские!
    "ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 24.06.2021 15:05
    +2
    Trasher311987, 24.06.2021 14:50
    Извините что перехожу на личности, но не этой гниде которая коррумпирована настолько что из ушей течет решать о силе нашей сборной.
    Да пусть трещит что хочет. Надо просто не обращать внимания. Кто он нам такой? Никто.
    Ссылка
    _kli4ko_v_o4ko_.
    online
      _kli4ko_v_o4ko_., 24.06.2021 15:01
    -5
    Oleg Savchuk, 24.06.2021 14:52
    Аххаа ми навіть пішком ходячи програли 1-0,а лаптєстан 4-1
    Если бы Австрия не транжирила свои моменты, было бы 4-0, а то и больше
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.06.2021 15:01
    +5
    Україна сильніша за Росію, а все інше - це Путін - Х--ло!!!!!
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 24.06.2021 14:52
    +12
    А рейтинг Фифа говорит нам об обратном )
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 14:50
    +11
    Извините что перехожу на личности, но не этой гниде которая коррумпирована настолько что из ушей течет решать о силе нашей сборной.
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 24.06.2021 15:13
    +7
    Да простят меня модеры данного сайта.... Колосков пидОр!
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 24.06.2021 14:59
    +7
    Бразилия не сильнее российской сборной - только в личной встрече можно определить лучшего
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 24.06.2021 14:52
    +6
    Аххаа ми навіть пішком ходячи програли 1-0,а лаптєстан 4-1
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.06.2021 15:01
    +5
    Україна сильніша за Росію, а все інше - це Путін - Х--ло!!!!!
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 24.06.2021 14:59
    +5
    Раз!Два!Три!Жопа Колоскова - гори!
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 24.06.2021 15:01
    +4
    Стоп, если рейтинги ничего значат, то какого хрена кацапы выёживались рейтингом сборной Бельгии, которой "не стыдно проиграть"?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 24.06.2021 15:25
    +3
    Православний ногомяч - самый сильный! ...так по пуйло-тв вещают, поэтому это правда... А цифры как говорится, - на табло... Кто-то играет в 1/8, а кто-то последнее место в группе с финнами занимает... каждому свое.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 24.06.2021 15:45
    +2
    Лаптеногие запутались в показаниях
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 15:32
    +2
    Зачем этого поехавшего вообще здесь печатать ?
    Ссылка
    mvv71ua
    online
      mvv71ua, 24.06.2021 15:11
    +2
    Маразм у мокшан все сильніший! Скоро ще пуйло щось родить!
    Ссылка
    rikhard sorgee
    online
      rikhard sorgee, 24.06.2021 15:08
    +2
    а у м0скаликов, смотрю, до сих пор пyкaны дымят и подгорают
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 24.06.2021 15:05
    +2
    Trasher311987, 24.06.2021 14:50
    Извините что перехожу на личности, но не этой гниде которая коррумпирована настолько что из ушей течет решать о силе нашей сборной.
    Да пусть трещит что хочет. Надо просто не обращать внимания. Кто он нам такой? Никто.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 24.06.2021 14:56
    +2
    Чувствую себя как Жуков на развалинах Берлина... "Разорваным мокшанским пуканом удовлетворен!"
    Ссылка
    myroslavmail
    online
      myroslavmail, 24.06.2021 15:26
    +1
    ім ґлавнає штоби НА Украінє била не лучше ... і ва всьом вінавата хунта
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.06.2021 15:14
    +1
    Владимир Копяк, 24.06.2021 15:12
    Колосков никто? Вот тут вы сильно ошибаетесь. Он имеет огромное влияние в ФИФА и УЕФА, эти при его непосредственном участии Динамо Киеву скостили срок дисквалификации за шубный скандал ( не бесплатно,естественно). Все последние годы он организовывал приемлемые для расеи жеребьевки ЧМ и ЧЕ, и на этом ЕВРО он сделал все,чтобы рашка при выходе с группы не нарывалась на те команды, которые,постранному стечению обстоятельств, все оказались в верхне
    ней части сетки. Случайность? Не думаю.... А то что он ересь полную несет, так он за это оклад не хилый получает...
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 24.06.2021 15:07
    +1
    Больше дизлайков и помоев в коментах, ботяры лахтинские!
    "ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА!
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 24.06.2021 15:47
    0
    От лица Колоскова - выступает вся коррупция УЕФА ( да и ФИФА, тоже). Если бы Раша имела хоть немного приличную сборную, - судя по тем жеребьевкам, которые пробивают ей чиновники, - она бы уже была неоднократным победителем. всяких там, Евро и Мундиалей. А так - сборная серая и сырая, а Колосков, с кошельком Газпрома, выглядят-таки по-чемпионски и выступает от имени этих развращенных им подозрительных контор.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 15:33
    0
    _kli4ko_v_o4ko_., 24.06.2021 15:28
    Судя по статистике, Австрия нанесла больше ударов (в 1,5 раза) по воротам Украины, чем Дания России, просто одна из сборных лучше реализовала свои моменты. Я уже молчу о том что Дания посильнее Австрии будет
    Может в честь этого ещё один День Победы сделать и боярышником наваливаться со спокойной совестью
    Ссылка
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