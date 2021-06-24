КОЛОСКОВ: «Украина не сильнее России. Кто говорит обратное, говорит ерунду»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020.
«Украина сейчас не сильнее России. Только в личной встрече можно определить, кто сильнее. Кто говорит обратное, говорит ерунду. Все эти международные рейтинги ничего не значат. Сборная Украины всем понравилась. Они хорошо играли и поэтому заслуженно вышли из группы. Украинцы — молодцы! Россия заслужила тот результат, который сейчас у нее есть. У всех были равные условия», — сказал Колосков.
В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет с национальной командой Швеции. Матч состоится во вторник, 29 июня.
Источник — Чемпионат
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