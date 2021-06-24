Четыре команды прошли в плей-офф Евро-2020 после поражения в первом туре

Две сборные не смогли выйти из группы после победы в стартовом матче

  • 24.06.2021 14:35
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Четыре команды прошли в плей-офф Евро-2020 после поражения в первом туре
© Getty Images/Global Images Ukraine

На Евро-2020 четыре команды, которые потерпели поражение в первом туре группового раунда, сумели тем не менее продолжить дальнейшую борьбу. Со второго места прошли в плей-офф Хорватия, Германия и Дания, с третьего - Украина. В свою очередь две сборные - Словакии и Финляндии - не смогли выйти из группы после победы в стартовом матче.

Команды, выходившие из группы после поражения в первом туре

ЧЕ

Сборная

Первый тур

Два последующих матча

Очки

Место

1980

Чехословакия

ФРГ - 0:1

Греция - 3:1, Нидерланды - 1:1

3*

2-е

1984

Дания

Франция - 0:1

Югославия - 5:0, Бельгия - 3:2

4*

2-е

1988

Нидерланды

СССР - 0:1

Англия - 3:1, Ирландия - 1:0

4*

2-е

1996

Чехия

Германия - 0:2

Италия - 2:1, Россия - 3:3

4

2-е

2000

Испания

Норвегия - 0:1

Словения - 2:1, Югославия - 4:3

6

1-е

2000

Турция

Италия - 1:2

Швеция - 0:0, Бельгия - 2:0

4

2-е

2004

Португалия

Греция - 1:2

Россия - 2:0, Испания - 1:0

6

1-е

 

Англия

Франция - 1:2

Швейцария - 3:0, Хорватия - 4:2

6

2-е

2008

Турция

Португалия - 0:2

Швейцария - 2:1, Чехия - 3:2

6

2-е

 

Россия

Испания - 1:4

Греция - 1:0, Швеция - 2:0

6

2-е

 

Италия

Нидерланды - 0:3

Румыния - 1:1, Франция - 2:0

4

2-е

2012

Чехия

Россия - 1:4

Греция - 2:1, Польша - 1:0

6

1-е

 

Португалия

Германия - 0:1

Дания - 3:2, Нидерланды - 2:1

6

2-е

2016

Бельгия

Италия - 0:2

Ирландия - 3:0, Швеция - 1:0

6

2-е

 

Словакия

Уэльс - 1:2

Россия - 2:1, Англия - 0:0

4

3-е

 

Сев. Ирландия

Польша - 0:1

Украина - 2:0, Германия - 0:1

3

3-е

2020

Хорватия

Англия - 0:1

Чехия - 1:1, Шотландия - 3:1

4

2-е

 

Германия

Франция - 0:1

Португалия - 4:2, Венгрия - 2:2

4

2-е

 

Дания

Финляндия - 0:1

Бельгия - 1:2, Россия - 4:1

3

2-е

 

Украина

Нидерланды - 2:3

Сев. Македония - 2:1, Австрия - 0:1

3

3-е

* два очка за победу.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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