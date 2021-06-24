Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины в долгу перед армией болельщиков»

Специалист прокомментировал выход украинской команды в 1/8 финала Евро-2020

  • 24.06.2021 14:30
  • 958 просмотров
  • 1 комментарий
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины в долгу перед армией болельщиков»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины по футболу финишировала в квартете лучших команд, занявших третьи места в своих группах, и продолжит борьбу в плей-офф чемпионата Европы.

Глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич рассказал, верил ли он, что все сложится так удачно в заключительных поединках с участием других сборных.

«Как говорят, надежда умирает последней, и, конечно, я тоже верил, что фортуна нам улыбнется.  И, когда, словно по заказу, все получилось, то подумал: такое удачное стечение обстоятельств может быть только раз в жизни.

Очень рад, что наши футболисты продолжают выступать на Евро, однако им не надо забывать о возвращении долгов. Ведь после неудачного второго тайма с Северной Македонией и провального матча с австрийцами подопечные Андрея Шевченко в долгу перед многомиллионной армией болельщиков. И уже вскоре представится шанс реабилитироваться, тем более, что очередной соперник, сборная Швеции, приблизительно одного с нами уровня. Обнадеживает и то, что должен успеть восстановиться Александр Зубков, и тогда у тренерского штаба исчезнет головная боль из-за того, кому доверить левый фланг полузащиты. Наконец должны сказать свое веское слово и лидеры сборной — Руслан  Mалиновский и Александр Зинченко. Как видите, появились оптимистические нотки, к тому же, еще есть время, чтобы во всеоружии подойти к сражению со скандинавами», — считает Маркевич.

Сборная Украины в 1/8 финала чемпионата Европы встретится 29 июня в Глазго со Швецией.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 24.06.2021 15:26
    0
    Команди одного рівня? Маркевич старіє
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 24.06.2021 15:26
    0
    Команди одного рівня? Маркевич старіє
    Ссылка
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