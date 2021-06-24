Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины в долгу перед армией болельщиков»

Сборная Украины по футболу финишировала в квартете лучших команд, занявших третьи места в своих группах, и продолжит борьбу в плей-офф чемпионата Европы.

Глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич рассказал, верил ли он, что все сложится так удачно в заключительных поединках с участием других сборных.

«Как говорят, надежда умирает последней, и, конечно, я тоже верил, что фортуна нам улыбнется. И, когда, словно по заказу, все получилось, то подумал: такое удачное стечение обстоятельств может быть только раз в жизни.

Очень рад, что наши футболисты продолжают выступать на Евро, однако им не надо забывать о возвращении долгов. Ведь после неудачного второго тайма с Северной Македонией и провального матча с австрийцами подопечные Андрея Шевченко в долгу перед многомиллионной армией болельщиков. И уже вскоре представится шанс реабилитироваться, тем более, что очередной соперник, сборная Швеции, приблизительно одного с нами уровня. Обнадеживает и то, что должен успеть восстановиться Александр Зубков, и тогда у тренерского штаба исчезнет головная боль из-за того, кому доверить левый фланг полузащиты. Наконец должны сказать свое веское слово и лидеры сборной — Руслан Mалиновский и Александр Зинченко. Как видите, появились оптимистические нотки, к тому же, еще есть время, чтобы во всеоружии подойти к сражению со скандинавами», — считает Маркевич.

Сборная Украины в 1/8 финала чемпионата Европы встретится 29 июня в Глазго со Швецией.