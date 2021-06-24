Юрий СЕМИН: «У Украины неплохие шансы пройти Швецию»

Специалист лестно отозвался об украинской команде

  • 24.06.2021 14:30
  • 2874 просмотра
  • 4 комментария
Юрий СЕМИН: «У Украины неплохие шансы пройти Швецию»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший тренер киевского «Динамо» Юрий Семин прокомментировал выход команды Андрея Шевченко в 1/8 финала Евро-2020, а также поделился ожиданиями от игры со Швецией

«Сборная Украины хорошо играла в групповом этапе чемпионата Европы, они здорово себя показали. У них был отличный матч с Голландией, который, к сожалению, не удалось выиграть. Но Андрей Шевченко, как опытный человек, который и играл, и работает в своей команде, нашел подход к футболистам. Поговорил с ними на украинском, наверное, настроил их. Вот они и вышли дальше.

Украина-Швеция — хорошая пара, обе команды очень перспективные. У Украины неплохие шансы пройти дальше. Так что будет очень интересно посмотреть на эту игру.

Как далеко пройдет сборная Украины? Думаю, это вопрос к Андрею Шевченко. И то он вам тоже точно не скажет. Но повторюсь, играют они хорошо, так что будем надеяться, что все у них получится», — сказал Семин.

Поединок Украина – Швеция состоится 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — Sport24.ru

(9 голосов)

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Комментарии
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 24.06.2021 15:35
    0
    Мы точно на одну и ту же сборную Украины смотрели?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.06.2021 15:25
    -1
    Еще один алкаш ( где-то пропали Саленко и Алиев) примазуется к эпохальному достижению нашей могучей сборной, под управлением гиганта мысли Андрюши... Сейчас повылазят со всех щелей наши "братья"...
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 24.06.2021 15:21
    -1
    Щось Сьомін меду перелив-чи не на Україну тренувати лижі навострив?
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    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 24.06.2021 15:06
    -1
    Я вам больше скажу: Матч с Голландией не только не удалось выиграть, но и свести к ничьей тоже не удалось.
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 24.06.2021 15:35
    0
    Мы точно на одну и ту же сборную Украины смотрели?
    Ссылка
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