Калинина вышла в финал квалификации Уимблдона, Бондаренко проиграла

Ангелина имеет неплохие шансы сыграть в основной сетке

  • 24.06.2021 14:53
  • 767 просмотров
  • 4 комментария
Калинина вышла в финал квалификации Уимблдона, Бондаренко проиграла
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№125 WTA) пробилась в финал квалификации Уимблдона. Во втором круге отбора украинка одолела Анастасию Гасанову из России (№170 WTA).
 
Еще одна украинка Катерина Бондаренко (№224 WTA) не сумела переиграть Кристину Букшу из Испании (№166 WTA) и завершила выступление.
 
Уимблдон. Полуфинал квалификации 
Ангелина Калинина (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 3:6, 6:1, 6:2
Катерина Бондаренко (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 1:6, 1:6
 
В финале отбора Калинина, посеянная под 14-м номером, сразится с россиянкой Виталией Дьяченко (№150 WTA).

Вчера в финал квалификации пробилась Леся Цуренко.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 24.06.2021 15:40
    0
    Катерина якійсь Бунше програла. А колись були часи - Івановіч на піке форми ледве ноги уносила від неї
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 24.06.2021 15:12
    +2
    Отлично!
    Удачи Калининой в решающем раунде!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 24.06.2021 15:05
    +5
    Гасанова на последних 3 турнирах очень радует: на РГ влетела Завацкой, в Ноттингеме Козловой, теперь и Калининой... ждём продолжения)
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 24.06.2021 14:58
    +3
    Всех с победой!!!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 24.06.2021 15:05
    +5
    Гасанова на последних 3 турнирах очень радует: на РГ влетела Завацкой, в Ноттингеме Козловой, теперь и Калининой... ждём продолжения)
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 24.06.2021 14:58
    +3
    Всех с победой!!!
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 24.06.2021 15:12
    +2
    Отлично!
    Удачи Калининой в решающем раунде!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 24.06.2021 15:40
    0
    Катерина якійсь Бунше програла. А колись були часи - Івановіч на піке форми ледве ноги уносила від неї
    Ссылка
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