Калинина вышла в финал квалификации Уимблдона, Бондаренко проиграла

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№125 WTA) пробилась в финал квалификации Уимблдона. Во втором круге отбора украинка одолела Анастасию Гасанову из России (№170 WTA).
Еще одна украинка Катерина Бондаренко (№224 WTA) не сумела переиграть Кристину Букшу из Испании (№166 WTA) и завершила выступление.
Уимблдон. Полуфинал квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 3:6, 6:1, 6:2
Катерина Бондаренко (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 1:6, 1:6
В финале отбора Калинина, посеянная под 14-м номером, сразится с россиянкой Виталией Дьяченко (№150 WTA).
Вчера в финал квалификации пробилась Леся Цуренко.
Источник — Sport.ua
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Удачи Калининой в решающем раунде!
Удачи Калининой в решающем раунде!
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