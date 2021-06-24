Калинина вышла в финал квалификации Уимблдона, Бондаренко проиграла

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№125 WTA) пробилась в финал квалификации Уимблдона. Во втором круге отбора украинка одолела Анастасию Гасанову из России (№170 WTA).



Еще одна украинка Катерина Бондаренко (№224 WTA) не сумела переиграть Кристину Букшу из Испании (№166 WTA) и завершила выступление.



Уимблдон. Полуфинал квалификации

Ангелина Калинина (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 3:6, 6:1, 6:2

Катерина Бондаренко (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 1:6, 1:6



В финале отбора Калинина, посеянная под 14-м номером, сразится с россиянкой Виталией Дьяченко (№150 WTA).

Вчера в финал квалификации пробилась Леся Цуренко.