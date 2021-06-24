Новичок Шахтера Педриньо: «Знаю о величии команды. Хочу оставить свой след»

Атакующий хавбек Педриньо, который летом перебрался в «Шахтер» за 18 миллионов евро, нацелен быстро освоиться в новой обстановке.

«Я общался с Жадсоном перед тем, как переходить в «Шахтер». Он передал мне некоторые новости, описал клуб. И благодаря техническим качествам и добросовестной работе, возможно, я смогу стать следующим Жадсоном. По крайней мере, я буду очень стараться. Потому что он действительно оставил свой след в истории, и я хочу сделать то же самое».

«Я уже говорил, что знаю о величии «Шахтера». Несмотря на чемпионат. Главное для меня - оставить свой след в истории. «Шахтер» - большой клуб. Думаю, нам не стоит сравнивать украинский чемпионат с какими-то другими. Главное - настраиваться на каждую игру, побеждать с командой, выкладываться на максимум - это то, что я буду делать».

«Поэтому, как я уже сказал, для меня это большой клуб, в котором я хочу оставить после себя след», - сказав Педриньо.