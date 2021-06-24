Новичок Шахтера Педриньо: «Знаю о величии команды. Хочу оставить свой след»

Атакующий хавбек рассчитывает показать яркое выступление

  • 24.06.2021 14:05
  • 159 просмотров
  • 1 комментарий
Новичок Шахтера Педриньо: «Знаю о величии команды. Хочу оставить свой след»
© shakhtar.com

Атакующий хавбек Педриньо, который летом перебрался в «Шахтер» за 18 миллионов евро, нацелен быстро освоиться в новой обстановке.

«Я общался с Жадсоном перед тем, как переходить в «Шахтер». Он передал мне некоторые новости, описал клуб. И благодаря техническим качествам и добросовестной работе, возможно, я смогу стать следующим Жадсоном. По крайней мере, я буду очень стараться. Потому что он действительно оставил свой след в истории, и я хочу сделать то же самое».

«Я уже говорил, что знаю о величии «Шахтера». Несмотря на чемпионат. Главное для меня - оставить свой след в истории. «Шахтер» - большой клуб. Думаю, нам не стоит сравнивать украинский чемпионат с какими-то другими. Главное - настраиваться на каждую игру, побеждать с командой, выкладываться на максимум - это то, что я буду делать».

«Поэтому, как я уже сказал, для меня это большой клуб, в котором я хочу оставить после себя след», - сказав Педриньо.

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Источник — BurBuzz

(1 голос)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 14:12
    0
    Менхегладбах смотрел?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 14:12
    0
    Менхегладбах смотрел?
    Ссылка
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