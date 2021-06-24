ТРАОРЕ: «Переход в Шахтер – это не о деньгах. У меня было много вариантов»

Новичок донецкого клуба мог перебраться в Англию или Италию

  • 24.06.2021 12:48
  • 2025 просмотров
  • 16 комментариев
ТРАОРЕ: «Переход в Шахтер – это не о деньгах. У меня было много вариантов»
© shakhtar.com

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре рассказал про переход в донецкий клуб.

«Да, у меня было много вариантов. Мой выбор был «Шахтер», поскольку клуб действительно продемонстрировал большое желание приобрести меня и тренер очень хотел именно меня. «Шахтер» имеет большие амбиции в Европе и национальном чемпионате. И в этом большая разница. Хотя признаюсь, я имел приглашение из АПЛ и Серии А. В Италии это был «Милан», в Англии - «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Но как я раньше сказал, я выбрал «Шахтер», поскольку клуб был очень настойчивым и тренер лично меня пригласил. Мне действительно импонирует проект развития клуба.

Моя история - это не о деньгах. Если бы это было главным, я отправился бы в Англию или Италию. Но в моих приоритетах - регулярно играть, наслаждаться процессом и двигаться постепенно. А не перепрыгивать уровне. Я хочу улучшать свои навыки, хочу просто играть постоянно и бороться за титулы. Я все еще молод и еще есть достаточно времени, чтобы когда поиграть в Англии или Италии и заработать большие деньги. Клубы, которые я назвал, тоже предлагали мне очень хорошие контракты», - сказал Траоре.

20-летний форвард перешел в «Шахтер» из «Аякса» в июне этого года, подписав с донецким клубом контаркт на пять лет.

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Источник — BurBuzz

(12 голосов)

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Комментарии
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 24.06.2021 14:00
    +1
    Face Control, 24.06.2021 13:05
    Всё правильно и логично, чувак выбрал лучший футбольный клуб восточной Европы.
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 24.06.2021 13:46
    0
    Віталій Яценко, 24.06.2021 13:34
    Тобто перехід з Аяксу в УПЛ - крок вперед? Залізна логіка. І грошу тут ні до чого))
    Он же сказал, что он играть хочет. В Аяксе он полировал лавку. Он ещё себя только ищет, как камень без огранки.
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    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 24.06.2021 13:44
    -1
    Всё правильно. Толковый парень. Он понимает что в АПЛ, или в СерииА, не факт что он сможет сразу за играть, там конкуренция очень большая. Можно на долго угодить на лавку. А так с УПЛ по тихоньку, через Л.Ч и Л.Е,заиграет, найдёт свою игру. Он молодой, 20 лет, начало карьеры.
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    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 24.06.2021 13:39
    0
    Это не про деньги. Это про любоффь!
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 24.06.2021 13:34
    0
    Тобто перехід з Аяксу в УПЛ - крок вперед? Залізна логіка. І грошу тут ні до чого))
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 24.06.2021 13:29
    -1
    Умный мальчик, всегда правильно идти эволюционным путём, а не революционным.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 13:26
    +1
    Иногда лучше молчать, чем говорить несуразицу, хотя там массово видимо бонус дали за подобные высказывания новичкам
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 13:14
    +2
    Face Control, 24.06.2021 13:05
    Всё правильно и логично, чувак выбрал лучший футбольный клуб восточной Европы.
    ой у она какая
    Ты сегодня в ударе прям , немытая
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 13:13
    +3
    New Zealander, 24.06.2021 12:55
    Траоре: "Хоча зізнаюся, я мав запрошення з АПЛ і Серії А. В Італії це був «Мілан», в Англії - «Вест Хем» і «Ньюкасл».
    Молодець, ти зробив найкращий вибір.
    А теперь пруф
    ——-
    Футбольный агент Раде Бордияну, представляющий интересы нападающего «Шахтера» Лассина Траоре, сообщил, почему игрок выбрал украинский клуб, а не оказался в России. Ранее в СМИ была информация, что в трансфере форварда заинтересован «Локомотив».
    «В «Шахтере» Лассина будет зарабатывать около двух миллионов евро в год плюс разные бонусы. Однако не только зарплата сыграла роль, но и комиссионные. Агент, который дал мне право заниматься этим игроком, сказал не влиять на сделку с «Шахтером». Я пытался как-то перехватить Траоре, чтобы у него получилось с российским клубом.
    ——
    Милан говоришь?
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 13:12
    +3

    Как и в варианте с Де Дзерби шахтёр перебил переложением даже русские мешки .
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 24.06.2021 13:11
    -3
    Face Control, 24.06.2021 13:05
    Всё правильно и логично, чувак выбрал лучший футбольный клуб восточной Европы.
    100%
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 24.06.2021 13:08
    +3
    Может и не о деньгах, но что-то подсказывает, что такими деньгами, как сейчас предложили в Шахтёре, ни в АПЛ ни в Серии А и не пахло...
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 24.06.2021 13:05
    -6
    New Zealander, 24.06.2021 12:55
    Траоре: "Хоча зізнаюся, я мав запрошення з АПЛ і Серії А. В Італії це був «Мілан», в Англії - «Вест Хем» і «Ньюкасл».
    Молодець, ти зробив найкращий вибір.
    Всё правильно и логично, чувак выбрал лучший футбольный клуб восточной Европы.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 12:56
    0
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 24.06.2021 12:55
    0
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 24.06.2021 12:55
    +1
    Траоре: "Хоча зізнаюся, я мав запрошення з АПЛ і Серії А. В Італії це був «Мілан», в Англії - «Вест Хем» і «Ньюкасл».
    Молодець, ти зробив найкращий вибір.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 13:13
    +3
    New Zealander, 24.06.2021 12:55
    Траоре: "Хоча зізнаюся, я мав запрошення з АПЛ і Серії А. В Італії це був «Мілан», в Англії - «Вест Хем» і «Ньюкасл».
    Молодець, ти зробив найкращий вибір.
    А теперь пруф
    ——-
    Футбольный агент Раде Бордияну, представляющий интересы нападающего «Шахтера» Лассина Траоре, сообщил, почему игрок выбрал украинский клуб, а не оказался в России. Ранее в СМИ была информация, что в трансфере форварда заинтересован «Локомотив».
    «В «Шахтере» Лассина будет зарабатывать около двух миллионов евро в год плюс разные бонусы. Однако не только зарплата сыграла роль, но и комиссионные. Агент, который дал мне право заниматься этим игроком, сказал не влиять на сделку с «Шахтером». Я пытался как-то перехватить Траоре, чтобы у него получилось с российским клубом.
    ——
    Милан говоришь?
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 13:12
    +3

    Как и в варианте с Де Дзерби шахтёр перебил переложением даже русские мешки .
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 24.06.2021 13:08
    +3
    Может и не о деньгах, но что-то подсказывает, что такими деньгами, как сейчас предложили в Шахтёре, ни в АПЛ ни в Серии А и не пахло...
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 13:14
    +2
    Face Control, 24.06.2021 13:05
    Всё правильно и логично, чувак выбрал лучший футбольный клуб восточной Европы.
    ой у она какая
    Ты сегодня в ударе прям , немытая
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 24.06.2021 14:00
    +1
    Face Control, 24.06.2021 13:05
    Всё правильно и логично, чувак выбрал лучший футбольный клуб восточной Европы.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 13:26
    +1
    Иногда лучше молчать, чем говорить несуразицу, хотя там массово видимо бонус дали за подобные высказывания новичкам
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 24.06.2021 12:55
    +1
    Траоре: "Хоча зізнаюся, я мав запрошення з АПЛ і Серії А. В Італії це був «Мілан», в Англії - «Вест Хем» і «Ньюкасл».
    Молодець, ти зробив найкращий вибір.
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 24.06.2021 13:46
    0
    Віталій Яценко, 24.06.2021 13:34
    Тобто перехід з Аяксу в УПЛ - крок вперед? Залізна логіка. І грошу тут ні до чого))
    Он же сказал, что он играть хочет. В Аяксе он полировал лавку. Он ещё себя только ищет, как камень без огранки.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 24.06.2021 13:39
    0
    Это не про деньги. Это про любоффь!
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 24.06.2021 13:34
    0
    Тобто перехід з Аяксу в УПЛ - крок вперед? Залізна логіка. І грошу тут ні до чого))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 12:56
    0
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 24.06.2021 12:55
    0
    Ссылка
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