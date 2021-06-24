ТРАОРЕ: «Переход в Шахтер – это не о деньгах. У меня было много вариантов»

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре рассказал про переход в донецкий клуб.

«Да, у меня было много вариантов. Мой выбор был «Шахтер», поскольку клуб действительно продемонстрировал большое желание приобрести меня и тренер очень хотел именно меня. «Шахтер» имеет большие амбиции в Европе и национальном чемпионате. И в этом большая разница. Хотя признаюсь, я имел приглашение из АПЛ и Серии А. В Италии это был «Милан», в Англии - «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Но как я раньше сказал, я выбрал «Шахтер», поскольку клуб был очень настойчивым и тренер лично меня пригласил. Мне действительно импонирует проект развития клуба.

Моя история - это не о деньгах. Если бы это было главным, я отправился бы в Англию или Италию. Но в моих приоритетах - регулярно играть, наслаждаться процессом и двигаться постепенно. А не перепрыгивать уровне. Я хочу улучшать свои навыки, хочу просто играть постоянно и бороться за титулы. Я все еще молод и еще есть достаточно времени, чтобы когда поиграть в Англии или Италии и заработать большие деньги. Клубы, которые я назвал, тоже предлагали мне очень хорошие контракты», - сказал Траоре.

20-летний форвард перешел в «Шахтер» из «Аякса» в июне этого года, подписав с донецким клубом контаркт на пять лет.