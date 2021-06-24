Николай ШАПАРЕНКО: «Думал, что Польша забьет Швеции третий гол»

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал текущее состояние национальной команды и предстоящий 29 июня матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

- Реакция на победу Швеции и ваши впечатления от будущего соперника.



- Думали, что поляки забьют третий гол, они очень хорошо играли. Но фортуна улыбнулась нам, так что будем играть со шведами в 1/8 финала.

- О матче со Швецией на Евро-2012.

- Помню этот матч. Был дома, вместе с папой смотрел игру. Запомнился, конечно, тот мальчик, которого показали на трибунах, а также дубль Андрея Шевченко.

- Не странно ли, что Швеция нам помогла выйти дальше, но теперь мы играем с ними?



- Это бизнес, ничего личного. Будем играть с ними, будем играть на победу.



- Как можете оценить Швецию?



- Боевая команда, с характером. Сражаются на каждом участке, но есть индивидуально сильные игроки. А дальше тренерский штаб подскажет, как с ними сыграть.



- Украина входит в топ-3 команд Евро по количеству потерь мяча на своей половине поля.



- Нам нужно перестроиться и быстрее принимать решения. Наверное, с Австрией было наибольшее количество потерь мяча. Они сильно прессинговали. Хотя мы знали об этом, но почему-то были не готовы. На тренировках будем исправлять этот момент.



- Сборная переезжает в Глазго. Понравилось ли вам в Румынии?



- Здесь прекрасный стадион, где мы сыграли два матча. Была прекрасная атмосфера с нашими болельщиками. В Бухаресте все супер, но по правилам УЕФА нужно переезжать в Глазго.



- У вас на два дня больше отдыха, чем у Швеции. Каково ваше физические состояние?



- По поводу усталости, то, конечно, все видели второй тайм с Австрией. Мало атаковали. Но сейчас уже хорошо себя чувствуем, есть несколько дней, должны набрать кондиции.

- Как отметили исторический выход в 1/8 финала?

- Мне папа позвонил поздравить, а также друзья из «Динамо». Мы вошли в историю, но хочется историю и дальше переписывать, дальше проходить на Евро.



- Что чувствовали, когда Левандовски оформил второй гол?



- Не знаю, переживали сильно. Не хотелось даже, чтобы они сравнивали счет. Польша хорошо играла, они заслужили свои голы.



- Что думает Луческу, что ты задержишься и не будешь на старте подготовки «Динамо».



- Думаю, он будет рад, если Украина пройдет как можно дальше, получим такой опыт. Он звонит, после каждого матча на связи. Разбирает игры, подсказывает.



- Общались ли с Томашем Кендзерой после вчерашнего поражения Польши?



- Да, я как раз сегодня с ним переписывался. Он пожелал мне удачи.



- Сравните Лигу чемпионов и Евро-2020?



- Я думаю, на Евро выше скорости. Тут собраны лучшие сборные, лучшие игроки. Тут высокий уровень игры и мастерства.



- Об отсутствии Златана Ибрагимовича.



- Конечно, Златан - это легенда, хотелось бы сыграть против такого футболиста. С другой стороны, хорошо, что его не будет, нам это на руку.