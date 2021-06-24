Николай ШАПАРЕНКО: «Думал, что Польша забьет Швеции третий гол»

Хавбек сборной Украины оценил выход команды в 1/8 финала Евро-2020

  • 24.06.2021 12:05
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Николай ШАПАРЕНКО: «Думал, что Польша забьет Швеции третий гол»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал текущее состояние национальной команды и предстоящий 29 июня матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

 - Реакция на победу Швеции и ваши впечатления от будущего соперника.
 
 - Думали, что поляки забьют третий гол, они очень хорошо играли. Но фортуна улыбнулась нам, так что будем играть со шведами в 1/8 финала.

 - О матче со Швецией на Евро-2012.

 - Помню этот матч. Был дома, вместе с папой смотрел игру. Запомнился, конечно, тот мальчик, которого показали на трибунах, а также дубль Андрея Шевченко.

 - Не странно ли, что Швеция нам помогла выйти дальше, но теперь мы играем с ними?
 
 - Это бизнес, ничего личного. Будем играть с ними, будем играть на победу.
 
 - Как можете оценить Швецию?
 
 - Боевая команда, с характером. Сражаются на каждом участке, но есть индивидуально сильные игроки. А дальше тренерский штаб подскажет, как с ними сыграть.
 
 - Украина входит в топ-3 команд Евро по количеству потерь мяча на своей половине поля.
 
 - Нам нужно перестроиться и быстрее принимать решения. Наверное, с Австрией было наибольшее количество потерь мяча. Они сильно прессинговали. Хотя мы знали об этом, но почему-то были не готовы. На тренировках будем исправлять этот момент.
 
 - Сборная переезжает в Глазго. Понравилось ли вам в Румынии?
 
 - Здесь прекрасный стадион, где мы сыграли два матча. Была прекрасная атмосфера с нашими болельщиками. В Бухаресте все супер, но по правилам УЕФА нужно переезжать в Глазго.
 
 - У вас на два дня больше отдыха, чем у Швеции. Каково ваше физические состояние?
 
 - По поводу усталости, то, конечно, все видели второй тайм с Австрией. Мало атаковали. Но сейчас уже хорошо себя чувствуем, есть несколько дней, должны набрать кондиции.

 - Как отметили исторический выход в 1/8 финала?

 - Мне папа позвонил поздравить, а также друзья из «Динамо». Мы вошли в историю, но хочется историю и дальше переписывать, дальше проходить на Евро.
 
 - Что чувствовали, когда Левандовски оформил второй гол?
 
 - Не знаю, переживали сильно. Не хотелось даже, чтобы они сравнивали счет. Польша хорошо играла, они заслужили свои голы.
 
 - Что думает Луческу, что ты задержишься и не будешь на старте подготовки «Динамо».
 
 - Думаю, он будет рад, если Украина пройдет как можно дальше, получим такой опыт. Он звонит, после каждого матча на связи. Разбирает игры, подсказывает.
 
 - Общались ли с Томашем Кендзерой после вчерашнего поражения Польши?
 
 - Да, я как раз сегодня с ним переписывался. Он пожелал мне удачи.
 
 - Сравните Лигу чемпионов и Евро-2020?
 
 - Я думаю, на Евро выше скорости. Тут собраны лучшие сборные, лучшие игроки. Тут высокий уровень игры и мастерства.
 
 - Об отсутствии Златана Ибрагимовича.
 
 -  Конечно, Златан - это легенда, хотелось бы сыграть против такого футболиста. С другой стороны, хорошо, что его не будет, нам это на руку.

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Источник — Sport.ua

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