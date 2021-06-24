Александр ЗУБКОВ: «Грех таким шансом не воспользоваться»

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

– Выдержали ли стены отеля момент решающего гола в ворота Польши? Какие впечатления от будущего соперника?

– Безусловно, пришлось немного понервничать. В любом случае, судьба дала нам второй шанс, я считаю, грех таким шансом не воспользоваться. Мы были в этот момент на ужине. Как только игра закончилась, все радовались, друг друга поздравляли.

– Как вы себя чувствуете, готовы ли помочь Украине в матче со Швецией?

– Надеюсь, что я уже на финишной прямой. Сегодня у меня еще будет работа в бассейне и тренажерном зале. Надеюсь, завтра я приступлю к беговой работе. Со своей стороны я делаю абсолютно все, чтобы побыстрее вернуться. Точно так же, как и физиотерапевты.

– Непривычно ли для вас, что вы вчера болели за Швецию, а сейчас вам нужно играть против них?

– Безусловно, Швеция как минимум заслуживает уважения, потому что заняла первое место в такой группе. С этого дня мы начинаем подготовку, будем готовиться очень серьезно.

– Какие вы можете выделить основные элементы игры Швеции, её сильные и слабые стороны?

– Я видел их игры с Испанией и Польшей. Могу сказать, что против Испании они играли в оборонительный футбол и очень хорошо это делали. Также у них есть хорошая линия атаки и квалифицированные игроки, которые могут разобраться один в один и выжать из микромомента гол.

– По итогам трех туров группового турнира Украина попадает в топ-3 команд, которые чаще всего теряют мяч на своей половине поля. С чем это связано и как это можно исправить до матча против Швеции?

– Я думаю, что это дело психологии. Как-то мы боялись ошибиться, потерять мяч и не рисковали. Эта скованность приводила к потере мяча.

– Имеет ли значение то, что у нас на два дня больше отдыха, чем у Швеции?

– Этот факт нам поможет немного подогнать физические кондиции и получше настроиться.

– Кто вам первый позвонил после выхода в плей-офф и поздравил по телефону?

– Во время матча и после матча я был на связи со своей женой и родителями. Конечно, мы все порадовались этому событию?

– Шведы очень организованные. Что вы можете предложить нестандартное в своих действиях?

– Я думаю, что у нас хватает креативных игроков впереди. Мы в них верим и уверены, что свой момент найдем.

Поединок Украина – Швеция состоится 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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