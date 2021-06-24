Виктор ЛЕОНЕНКО: «Случайно мы можем пройти Швецию»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

«Я жду от нашей сборной игры. Для футболистов главное – показать, что они футболисты. В матче с Нидерландами должно было девять влететь, если бы не Бущан. Случайно мы можем пройти Швецию», - сказал Леоненко.

Поединок Украина – Швеция состоится 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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