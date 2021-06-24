Виктор ЛЕОНЕНКО: «Случайно мы можем пройти Швецию»

Специалист – о перспективах команды Андрея Шевченко добраться до четвертьфинала Евро-2020

  • 24.06.2021 11:31
  • 5592 просмотра
  • 28 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Случайно мы можем пройти Швецию»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

«Я жду от нашей сборной игры. Для футболистов главное – показать, что они футболисты. В матче с Нидерландами должно было девять влететь, если бы не Бущан. Случайно мы можем пройти Швецию», - сказал Леоненко.

Поединок Украина – Швеция состоится 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

Евро-2020: расписание, анонсы, трансляции, результаты

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Источник — Футбол 1/2/3

(16 голосов)

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Комментарии
    _MaKs_7777_
    online
      _MaKs_7777_, 24.06.2021 12:42
    0
    Semiramida, 24.06.2021 12:26
    Молодой человек! Во-первых, просьба, в следующий раз, когда будете ко мне обращаться, то делайте это в культурной форме и желательно на "Вы", потому что я мужчина, которая старше вас, к тому же мы с Вами не знакомы! В-вторых я писала, что увлечение футболом мне привил отец, с которым я еще в трехлетнем возрасте смотрела этот вид спорта по телевизору, сидя у него на руках и в том возрасте еще конечно же ничего не понимая в футболе ! Со временем мы переехали в Киев с Харькова и я занималась в школе бориспольского "Колоса"(хоккей на траве), в составе которого стала Чемпионкой СССР! После завершения карьеры спортсменки стала спортивной журналисткой, окончив факультет журналистики киевского университета Шевченко (стационар). Работала в нескольких изданиях, в том числе и в УНИАН, где познакомилась, с моим другом, которого вы знаете под ником SEMIRAMID!Я попрошу сейчас своего друга SEMIRAMIDА и его племянника Сергея Литвиненко и они тебя задавят статистикой.
    Старый ефрейтор тебе лечится надо ,покинь сайт едь на дурку пока ещё не поздно
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 24.06.2021 12:41
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 24.06.2021 12:29
    Если бы было на 2-3 представителя больше от Шахтера то Австрия была бы повержена, где-то 2:1 или 3:1.
    Правда, тогда бы Украина вышла на Италию, а не на Швецию и шансы на четвертьфинал были бы в разы ниже.
    Вы, по-моему, недавно мне доказывали, что Испания - никакая! А я Вам говорила, что испанцы о себе ещё заявят во весь голос и мы её увидим во всей красе! Кто оказался прав, молодой человек?
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 24.06.2021 12:40
    0
    Semiramida, 24.06.2021 12:26
    Молодой человек! Во-первых, просьба, в следующий раз, когда будете ко мне обращаться, то делайте это в культурной форме и желательно на "Вы", потому что я мужчина, которая старше вас, к тому же мы с Вами не знакомы! В-вторых я писала, что увлечение футболом мне привил отец, с которым я еще в трехлетнем возрасте смотрела этот вид спорта по телевизору, сидя у него на руках и в том возрасте еще конечно же ничего не понимая в футболе ! Со временем мы переехали в Киев с Харькова и я занималась в школе бориспольского "Колоса"(хоккей на траве), в составе которого стала Чемпионкой СССР! После завершения карьеры спортсменки стала спортивной журналисткой, окончив факультет журналистики киевского университета Шевченко (стационар). Работала в нескольких изданиях, в том числе и в УНИАН, где познакомилась, с моим другом, которого вы знаете под ником SEMIRAMID!Я попрошу сейчас своего друга SEMIRAMIDА и его племянника Сергея Литвиненко и они тебя задавят статистикой.
    Ах да.
    Будем взаимно вежливы.
    Я буду обращаться на *вы*, а вы прекратите хамить, оскорблять, врать и обращаться тоже на *ВЫ* и только шёпотом.
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 24.06.2021 12:37
    +1
    сборной ничего не нужно,а только тренировать "квадраты"...было стыдно смотреть,когда австрийцы(!!!),не самые техничные игроки,банально как на тренировке перепасовывались и гоняли наших сборников как тех детей
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 24.06.2021 12:37
    0
    Муґунот Уух, 24.06.2021 12:28
    не, ну ты сам сказал, что играло только 7 динамовце. а остальные четверо, я так понмаю, ты считаешь, что х*и пинали
    Я не говорил что играли только динамовцы.
    Я же могу как главред запаса ошибаться или иметь ввиду.
    Если надо уточнить, то уточняю - в составе команды было задействовано 7 динамовцев.
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 24.06.2021 12:34
    +1
    Semiramida, 24.06.2021 12:26
    Молодой человек! Во-первых, просьба, в следующий раз, когда будете ко мне обращаться, то делайте это в культурной форме и желательно на "Вы", потому что я мужчина, которая старше вас, к тому же мы с Вами не знакомы! В-вторых я писала, что увлечение футболом мне привил отец, с которым я еще в трехлетнем возрасте смотрела этот вид спорта по телевизору, сидя у него на руках и в том возрасте еще конечно же ничего не понимая в футболе ! Со временем мы переехали в Киев с Харькова и я занималась в школе бориспольского "Колоса"(хоккей на траве), в составе которого стала Чемпионкой СССР! После завершения карьеры спортсменки стала спортивной журналисткой, окончив факультет журналистики киевского университета Шевченко (стационар). Работала в нескольких изданиях, в том числе и в УНИАН, где познакомилась, с моим другом, которого вы знаете под ником SEMIRAMID!Я попрошу сейчас своего друга SEMIRAMIDА и его племянника Сергея Литвиненко и они тебя задавят статистикой.
    Начну с конца. То что вы, (ты, мужчина или женщина) в одиночку или скопом задавите меня статистикой я не сомневаюсь.
    Вот только статистика у вас(тебя) одно ока и предвзято. Из одного источника и только про шахту. Про любимую динаму низрена не знаете.
    Вы уж как-то определитесь - мужчина вы или 48-летняя женщина. И сидя на коленях у папы что смотрели и к чему любовь возникла - к хоккею или к футболу?
    В остальном ничего нового ты(вы, мужчина или женщина) не сказали.
    Всё те же эротические мечты вступающие в противоречие с реальностью
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.06.2021 12:31
    +1
    Semiramida, 24.06.2021 12:26
    Молодой человек! Во-первых, просьба, в следующий раз, когда будете ко мне обращаться, то делайте это в культурной форме и желательно на "Вы", потому что я мужчина, которая старше вас, к тому же мы с Вами не знакомы! В-вторых я писала, что увлечение футболом мне привил отец, с которым я еще в трехлетнем возрасте смотрела этот вид спорта по телевизору, сидя у него на руках и в том возрасте еще конечно же ничего не понимая в футболе ! Со временем мы переехали в Киев с Харькова и я занималась в школе бориспольского "Колоса"(хоккей на траве), в составе которого стала Чемпионкой СССР! После завершения карьеры спортсменки стала спортивной журналисткой, окончив факультет журналистики киевского университета Шевченко (стационар). Работала в нескольких изданиях, в том числе и в УНИАН, где познакомилась, с моим другом, которого вы знаете под ником SEMIRAMID!Я попрошу сейчас своего друга SEMIRAMIDА и его племянника Сергея Литвиненко и они тебя задавят статистикой.
    так, все-таки, Вы мужчина или женщина?
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 24.06.2021 12:29
    0
    Semiramida, 24.06.2021 12:16
    А если бы было в игре с Австрией на два-три представителя больше из Шахтера, то тогда был бы позор и разгром, а поражение 0:1 оценивалось как достойный результат!
    Если бы было на 2-3 представителя больше от Шахтера то Австрия была бы повержена, где-то 2:1 или 3:1.
    Правда, тогда бы Украина вышла на Италию, а не на Швецию и шансы на четвертьфинал были бы в разы ниже.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.06.2021 12:28
    0
    xvalenok01, 24.06.2021 12:24
    А кто их заставляет всемером играть?
    Играет команда, играет сборная.
    У правильных только динамовцы играют.
    не, ну ты сам сказал, что играло только 7 динамовце. а остальные четверо, я так понмаю, ты считаешь, что х*и пинали
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 24.06.2021 12:26
    0
    xvalenok01, 24.06.2021 12:19
    Не путай свои мечты с реальностью.
    Молодой человек! Во-первых, просьба, в следующий раз, когда будете ко мне обращаться, то делайте это в культурной форме и желательно на "Вы", потому что я мужчина, которая старше вас, к тому же мы с Вами не знакомы! В-вторых я писала, что увлечение футболом мне привил отец, с которым я еще в трехлетнем возрасте смотрела этот вид спорта по телевизору, сидя у него на руках и в том возрасте еще конечно же ничего не понимая в футболе ! Со временем мы переехали в Киев с Харькова и я занималась в школе бориспольского "Колоса"(хоккей на траве), в составе которого стала Чемпионкой СССР! После завершения карьеры спортсменки стала спортивной журналисткой, окончив факультет журналистики киевского университета Шевченко (стационар). Работала в нескольких изданиях, в том числе и в УНИАН, где познакомилась, с моим другом, которого вы знаете под ником SEMIRAMID!Я попрошу сейчас своего друга SEMIRAMIDА и его племянника Сергея Литвиненко и они тебя задавят статистикой.
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 24.06.2021 12:24
    0
    Муґунот Уух, 24.06.2021 12:21
    ну, семером против одиннадцати вообще-то трудновато играть
    А кто их заставляет всемером играть?
    Играет команда, играет сборная.
    У правильных только динамовцы играют.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 24.06.2021 12:23
    0
    Роман Романченков, 24.06.2021 11:40
    Игроки вашей сборной, Виктор, после разгромного поражения от датчан, пакуют чемоданы на острова буржуйские, дабы отдохнуть от трудов адовых.
    ...да, отдыхать, любить и гордится рассеей сподручнее всего не в самой рассее...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.06.2021 12:21
    +1
    xvalenok01, 24.06.2021 12:01
    Семь динамовцев играло против австрийцев.
    Итог печальный.
    ну, семером против одиннадцати вообще-то трудновато играть
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 24.06.2021 12:20
    -1
    GREEN DAY belokon, 24.06.2021 12:13
    при всем желании, в ШД 7 сборников даже не наберется
    И что?
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 24.06.2021 12:20
    0
    Сергій Леонідович Литвиненко, 24.06.2021 12:09
    И против Македонии, и против Голландии, и против Испании (когда победили). Так что уймись, ватник
    И тебе не хворать.
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 24.06.2021 12:19
    0
    Semiramida, 24.06.2021 12:16
    А если бы было в игре с Австрией на два-три представителя больше из Шахтера, то тогда был бы позор и разгром, а поражение 0:1 оценивалось как достойный результат!
    Не путай свои мечты с реальностью.
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 24.06.2021 12:16
    0
    xvalenok01, 24.06.2021 12:01
    Семь динамовцев играло против австрийцев.
    Итог печальный.
    А если бы было в игре с Австрией на два-три представителя больше из Шахтера, то тогда был бы позор и разгром, а поражение 0:1 оценивалось как достойный результат!
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 12:16
    +1
    Почему этот алкаш , после своих слов про Крым еще работает на клубном канале шахтёра ? Или там поддерживают такое же мнение ?
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 24.06.2021 12:14
    +2
    Витя случайно только ты с кровати на пол падаешь
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 24.06.2021 12:13
    +3
    xvalenok01, 24.06.2021 12:01
    Семь динамовцев играло против австрийцев.
    Итог печальный.
    при всем желании, в ШД 7 сборников даже не наберется
    Ссылка
    Роман Романченков
    online
      Роман Романченков, 24.06.2021 11:40
    +9
    Игроки вашей сборной, Виктор, после разгромного поражения от датчан, пакуют чемоданы на острова буржуйские, дабы отдохнуть от трудов адовых.
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 24.06.2021 12:09
    +4
    xvalenok01, 24.06.2021 12:01
    Семь динамовцев играло против австрийцев.
    Итог печальный.
    И против Македонии, и против Голландии, и против Испании (когда победили). Так что уймись, ватник
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 24.06.2021 12:13
    +3
    xvalenok01, 24.06.2021 12:01
    Семь динамовцев играло против австрийцев.
    Итог печальный.
    при всем желании, в ШД 7 сборников даже не наберется
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 11:49
    +3
    Греция Случайный чемпион Европы 2004 года
    Ссылка
    Dmit D
    online
      Dmit D, 24.06.2021 11:46
    +3
    Виктор Леоненко случайно может что-нибудь сказать не подумав
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 24.06.2021 12:14
    +2
    Витя случайно только ты с кровати на пол падаешь
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 24.06.2021 12:37
    +1
    сборной ничего не нужно,а только тренировать "квадраты"...было стыдно смотреть,когда австрийцы(!!!),не самые техничные игроки,банально как на тренировке перепасовывались и гоняли наших сборников как тех детей
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 24.06.2021 12:34
    +1
    Semiramida, 24.06.2021 12:26
    Молодой человек! Во-первых, просьба, в следующий раз, когда будете ко мне обращаться, то делайте это в культурной форме и желательно на "Вы", потому что я мужчина, которая старше вас, к тому же мы с Вами не знакомы! В-вторых я писала, что увлечение футболом мне привил отец, с которым я еще в трехлетнем возрасте смотрела этот вид спорта по телевизору, сидя у него на руках и в том возрасте еще конечно же ничего не понимая в футболе ! Со временем мы переехали в Киев с Харькова и я занималась в школе бориспольского "Колоса"(хоккей на траве), в составе которого стала Чемпионкой СССР! После завершения карьеры спортсменки стала спортивной журналисткой, окончив факультет журналистики киевского университета Шевченко (стационар). Работала в нескольких изданиях, в том числе и в УНИАН, где познакомилась, с моим другом, которого вы знаете под ником SEMIRAMID!Я попрошу сейчас своего друга SEMIRAMIDА и его племянника Сергея Литвиненко и они тебя задавят статистикой.
    Начну с конца. То что вы, (ты, мужчина или женщина) в одиночку или скопом задавите меня статистикой я не сомневаюсь.
    Вот только статистика у вас(тебя) одно ока и предвзято. Из одного источника и только про шахту. Про любимую динаму низрена не знаете.
    Вы уж как-то определитесь - мужчина вы или 48-летняя женщина. И сидя на коленях у папы что смотрели и к чему любовь возникла - к хоккею или к футболу?
    В остальном ничего нового ты(вы, мужчина или женщина) не сказали.
    Всё те же эротические мечты вступающие в противоречие с реальностью
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.06.2021 12:31
    +1
    Semiramida, 24.06.2021 12:26
    Молодой человек! Во-первых, просьба, в следующий раз, когда будете ко мне обращаться, то делайте это в культурной форме и желательно на "Вы", потому что я мужчина, которая старше вас, к тому же мы с Вами не знакомы! В-вторых я писала, что увлечение футболом мне привил отец, с которым я еще в трехлетнем возрасте смотрела этот вид спорта по телевизору, сидя у него на руках и в том возрасте еще конечно же ничего не понимая в футболе ! Со временем мы переехали в Киев с Харькова и я занималась в школе бориспольского "Колоса"(хоккей на траве), в составе которого стала Чемпионкой СССР! После завершения карьеры спортсменки стала спортивной журналисткой, окончив факультет журналистики киевского университета Шевченко (стационар). Работала в нескольких изданиях, в том числе и в УНИАН, где познакомилась, с моим другом, которого вы знаете под ником SEMIRAMID!Я попрошу сейчас своего друга SEMIRAMIDА и его племянника Сергея Литвиненко и они тебя задавят статистикой.
    так, все-таки, Вы мужчина или женщина?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.06.2021 12:21
    +1
    xvalenok01, 24.06.2021 12:01
    Семь динамовцев играло против австрийцев.
    Итог печальный.
    ну, семером против одиннадцати вообще-то трудновато играть
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 12:16
    +1
    Почему этот алкаш , после своих слов про Крым еще работает на клубном канале шахтёра ? Или там поддерживают такое же мнение ?
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 24.06.2021 11:55
    +1
    Віктор Дегтяренко, 24.06.2021 11:47
    фу как же задолбал этот леоненко хай уежает в кацапию и болеет за не до футбол
    Пхах, сразу кацапия, Леоненко конечно мудак но тут по факту, зачем на белое говорить черное ? игра сборной не о чем
    Ссылка
    Віктор Дегтяренко
      Віктор Дегтяренко, 24.06.2021 11:47
    +1
    фу как же задолбал этот леоненко хай уежает в кацапию и болеет за не до футбол
    Ссылка
    _MaKs_7777_
    online
      _MaKs_7777_, 24.06.2021 12:42
    0
    Semiramida, 24.06.2021 12:26
    Молодой человек! Во-первых, просьба, в следующий раз, когда будете ко мне обращаться, то делайте это в культурной форме и желательно на "Вы", потому что я мужчина, которая старше вас, к тому же мы с Вами не знакомы! В-вторых я писала, что увлечение футболом мне привил отец, с которым я еще в трехлетнем возрасте смотрела этот вид спорта по телевизору, сидя у него на руках и в том возрасте еще конечно же ничего не понимая в футболе ! Со временем мы переехали в Киев с Харькова и я занималась в школе бориспольского "Колоса"(хоккей на траве), в составе которого стала Чемпионкой СССР! После завершения карьеры спортсменки стала спортивной журналисткой, окончив факультет журналистики киевского университета Шевченко (стационар). Работала в нескольких изданиях, в том числе и в УНИАН, где познакомилась, с моим другом, которого вы знаете под ником SEMIRAMID!Я попрошу сейчас своего друга SEMIRAMIDА и его племянника Сергея Литвиненко и они тебя задавят статистикой.
    Старый ефрейтор тебе лечится надо ,покинь сайт едь на дурку пока ещё не поздно
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 24.06.2021 12:41
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 24.06.2021 12:29
    Если бы было на 2-3 представителя больше от Шахтера то Австрия была бы повержена, где-то 2:1 или 3:1.
    Правда, тогда бы Украина вышла на Италию, а не на Швецию и шансы на четвертьфинал были бы в разы ниже.
    Вы, по-моему, недавно мне доказывали, что Испания - никакая! А я Вам говорила, что испанцы о себе ещё заявят во весь голос и мы её увидим во всей красе! Кто оказался прав, молодой человек?
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 24.06.2021 12:40
    0
    Semiramida, 24.06.2021 12:26
    Молодой человек! Во-первых, просьба, в следующий раз, когда будете ко мне обращаться, то делайте это в культурной форме и желательно на "Вы", потому что я мужчина, которая старше вас, к тому же мы с Вами не знакомы! В-вторых я писала, что увлечение футболом мне привил отец, с которым я еще в трехлетнем возрасте смотрела этот вид спорта по телевизору, сидя у него на руках и в том возрасте еще конечно же ничего не понимая в футболе ! Со временем мы переехали в Киев с Харькова и я занималась в школе бориспольского "Колоса"(хоккей на траве), в составе которого стала Чемпионкой СССР! После завершения карьеры спортсменки стала спортивной журналисткой, окончив факультет журналистики киевского университета Шевченко (стационар). Работала в нескольких изданиях, в том числе и в УНИАН, где познакомилась, с моим другом, которого вы знаете под ником SEMIRAMID!Я попрошу сейчас своего друга SEMIRAMIDА и его племянника Сергея Литвиненко и они тебя задавят статистикой.
    Ах да.
    Будем взаимно вежливы.
    Я буду обращаться на *вы*, а вы прекратите хамить, оскорблять, врать и обращаться тоже на *ВЫ* и только шёпотом.
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 24.06.2021 12:37
    0
    Муґунот Уух, 24.06.2021 12:28
    не, ну ты сам сказал, что играло только 7 динамовце. а остальные четверо, я так понмаю, ты считаешь, что х*и пинали
    Я не говорил что играли только динамовцы.
    Я же могу как главред запаса ошибаться или иметь ввиду.
    Если надо уточнить, то уточняю - в составе команды было задействовано 7 динамовцев.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 24.06.2021 12:29
    0
    Semiramida, 24.06.2021 12:16
    А если бы было в игре с Австрией на два-три представителя больше из Шахтера, то тогда был бы позор и разгром, а поражение 0:1 оценивалось как достойный результат!
    Если бы было на 2-3 представителя больше от Шахтера то Австрия была бы повержена, где-то 2:1 или 3:1.
    Правда, тогда бы Украина вышла на Италию, а не на Швецию и шансы на четвертьфинал были бы в разы ниже.
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.06.2021 12:28
    0
    xvalenok01, 24.06.2021 12:24
    А кто их заставляет всемером играть?
    Играет команда, играет сборная.
    У правильных только динамовцы играют.
    не, ну ты сам сказал, что играло только 7 динамовце. а остальные четверо, я так понмаю, ты считаешь, что х*и пинали
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    Semiramida
    online
      Semiramida, 24.06.2021 12:26
    0
    xvalenok01, 24.06.2021 12:19
    Не путай свои мечты с реальностью.
    Молодой человек! Во-первых, просьба, в следующий раз, когда будете ко мне обращаться, то делайте это в культурной форме и желательно на "Вы", потому что я мужчина, которая старше вас, к тому же мы с Вами не знакомы! В-вторых я писала, что увлечение футболом мне привил отец, с которым я еще в трехлетнем возрасте смотрела этот вид спорта по телевизору, сидя у него на руках и в том возрасте еще конечно же ничего не понимая в футболе ! Со временем мы переехали в Киев с Харькова и я занималась в школе бориспольского "Колоса"(хоккей на траве), в составе которого стала Чемпионкой СССР! После завершения карьеры спортсменки стала спортивной журналисткой, окончив факультет журналистики киевского университета Шевченко (стационар). Работала в нескольких изданиях, в том числе и в УНИАН, где познакомилась, с моим другом, которого вы знаете под ником SEMIRAMID!Я попрошу сейчас своего друга SEMIRAMIDА и его племянника Сергея Литвиненко и они тебя задавят статистикой.
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