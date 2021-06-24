Виктор ЛЕОНЕНКО: «Случайно мы можем пройти Швецию»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.
«Я жду от нашей сборной игры. Для футболистов главное – показать, что они футболисты. В матче с Нидерландами должно было девять влететь, если бы не Бущан. Случайно мы можем пройти Швецию», - сказал Леоненко.
Поединок Украина – Швеция состоится 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Правда, тогда бы Украина вышла на Италию, а не на Швецию и шансы на четвертьфинал были бы в разы ниже.
Будем взаимно вежливы.
Я буду обращаться на *вы*, а вы прекратите хамить, оскорблять, врать и обращаться тоже на *ВЫ* и только шёпотом.
Я же могу как главред запаса ошибаться или иметь ввиду.
Если надо уточнить, то уточняю - в составе команды было задействовано 7 динамовцев.
Вот только статистика у вас(тебя) одно ока и предвзято. Из одного источника и только про шахту. Про любимую динаму низрена не знаете.
Вы уж как-то определитесь - мужчина вы или 48-летняя женщина. И сидя на коленях у папы что смотрели и к чему любовь возникла - к хоккею или к футболу?
В остальном ничего нового ты(вы, мужчина или женщина) не сказали.
Всё те же эротические мечты вступающие в противоречие с реальностью
Правда, тогда бы Украина вышла на Италию, а не на Швецию и шансы на четвертьфинал были бы в разы ниже.
Играет команда, играет сборная.
У правильных только динамовцы играют.
Играет команда, играет сборная.
У правильных только динамовцы играют.
Итог печальный.
Итог печальный.
Итог печальный.
Итог печальный.
Итог печальный.
Вот только статистика у вас(тебя) одно ока и предвзято. Из одного источника и только про шахту. Про любимую динаму низрена не знаете.
Вы уж как-то определитесь - мужчина вы или 48-летняя женщина. И сидя на коленях у папы что смотрели и к чему любовь возникла - к хоккею или к футболу?
В остальном ничего нового ты(вы, мужчина или женщина) не сказали.
Всё те же эротические мечты вступающие в противоречие с реальностью
Итог печальный.
Правда, тогда бы Украина вышла на Италию, а не на Швецию и шансы на четвертьфинал были бы в разы ниже.
Будем взаимно вежливы.
Я буду обращаться на *вы*, а вы прекратите хамить, оскорблять, врать и обращаться тоже на *ВЫ* и только шёпотом.
Я же могу как главред запаса ошибаться или иметь ввиду.
Если надо уточнить, то уточняю - в составе команды было задействовано 7 динамовцев.
Правда, тогда бы Украина вышла на Италию, а не на Швецию и шансы на четвертьфинал были бы в разы ниже.
Играет команда, играет сборная.
У правильных только динамовцы играют.
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