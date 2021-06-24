Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Чувствую, что мы этих шведов пройдем»

Специалист – о сопернике сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020

  • 24.06.2021 11:13
  • 2934 просмотра
  • 7 комментариев
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Чувствую, что мы этих шведов пройдем»
© Instagram. Евгений Левченко

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал выход команды Андрея Шевченко в 1/8 финала Евро-2020.

«Нет больше никакого давления. У футболистов есть время подготовиться. Мы уже обыгрывали шведов в 2012 году. Я чувствую, что мы этих шведов пройдем. Для шведов и для нас - это лучший вариант. Другие варианты для нас - безнадежные. Глядя на последнюю игру нашей сборной – шведы фавориты.

У нас преимущество. Шведы сегодня 90 минут мучались и старались. А у нас – восемь дней отдыха. Наши футболисты соберутся и сыграют в нормальный футбол. Не будет больше скидок на физическую форму», - сказал Левченко.

Поединок Украина – Швеция состоится 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    Joe Smart
    online
      Joe Smart, 24.06.2021 12:42
    0
    похваліть нашу збірну ще раз, та побільше, щоб вони розслабились нормально ))
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    Sukiyaki
    online
      Sukiyaki, 24.06.2021 12:38
    0
    Вообще-то, "эти шведы" выложили нашей покер-команде невероятнейший джекпот. Подобрали на обочине, отмыли, покормили и купили билет в Глазго. Так что, дядя, поаккуратней с заявлениями.
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    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 24.06.2021 12:11
    0
    xerx, 24.06.2021 12:06
    И в 10 вечера не будет жарко..
    ... а австрійці значить до спеки звикли ?! (всі суперники в рівних умовах) !
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    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 24.06.2021 12:09
    +1
    ... а чого це "немає тиску" ? Навпаки, після імп0тентної гри з Австрійцями від них чекають вибачень!
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    xerx
    online
      xerx, 24.06.2021 12:06
    +1
    И в 10 вечера не будет жарко..
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    sand
    online
      sand, 24.06.2021 12:05
    +1
    Придумают отмазки, например, что Швеция аж группу выиграла
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 12:02
    +1
    Вот больше таких колдунов магов.
    А можно их не пускать в Украину.
    Пусть чувства в Голландии показывает.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 24.06.2021 12:09
    +1
    ... а чого це "немає тиску" ? Навпаки, після імп0тентної гри з Австрійцями від них чекають вибачень!
    Ссылка
    xerx
    online
      xerx, 24.06.2021 12:06
    +1
    И в 10 вечера не будет жарко..
    Ссылка
    sand
    online
      sand, 24.06.2021 12:05
    +1
    Придумают отмазки, например, что Швеция аж группу выиграла
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 12:02
    +1
    Вот больше таких колдунов магов.
    А можно их не пускать в Украину.
    Пусть чувства в Голландии показывает.
    Ссылка
    Joe Smart
    online
      Joe Smart, 24.06.2021 12:42
    0
    похваліть нашу збірну ще раз, та побільше, щоб вони розслабились нормально ))
    Ссылка
    Sukiyaki
    online
      Sukiyaki, 24.06.2021 12:38
    0
    Вообще-то, "эти шведы" выложили нашей покер-команде невероятнейший джекпот. Подобрали на обочине, отмыли, покормили и купили билет в Глазго. Так что, дядя, поаккуратней с заявлениями.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 24.06.2021 12:11
    0
    xerx, 24.06.2021 12:06
    И в 10 вечера не будет жарко..
    ... а австрійці значить до спеки звикли ?! (всі суперники в рівних умовах) !
    Ссылка
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