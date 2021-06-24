Александр ДЕНИСОВ: «Теперь мы поняли, в чем кайф этого регламента»

Специалист – о выходе сборной Украины в плей-офф Евро-2020

  • 24.06.2021 10:52
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Александр ДЕНИСОВ: «Теперь мы поняли, в чем кайф этого регламента»
© УАФ

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020.

«Теперь мы поняли, в чем кайф этого регламента. У нас был матч с Северной Македонией, за который мы сказали спасибо нашей сборной. Также спасибо сказали за второй тайм с Голландией, потому что там нашлись наши лидеры, взявшие игру в свои руки. Матч против Австрии оставил гнятущее ощущение. По впечатлениям – провал, безнадега. С этим моментом мы прожили два дня.

Сегодня – счастье. Весь интернет в мемах. Физической усталости у наших футболистов не должно быть. Отдыхали с понедельника. Шведы сегодня умирали до 95 минуты, чтобы сыграть с нами. Давление сейчас больше, чем с Австрией. Наша сборная не вышла по старым правилам, заняв первое или второе место. За нас это сделали четыре сборных. Шведы хотели выйти на нас. Они тоже проанализировали турнирную сетку», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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