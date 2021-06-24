ФОТО. Посол Польши тонко отреагировал на мем посла Швеции о сборной Украины

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий отреагировал на мем о проходе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 от посла Швеции в Киеве Тобиаса Тиберга.
На фото изображен злой защитник сборной Польши Камиль Глик и подпись: «Улыбается по-польски».
Отметим, что в поединке последнего тура группового этапа турнира Швеция обыграла Польшу со счетом 3:2, позволив Украине выйти в 1/8 финала с третьего места в группе.
«Всегда готовы услужить!», – написал Тиберг после матча, комментируя известный мем, намекающий, что всю работу за сборную Украины сделали шведы.
Always happy to oblige! pic.twitter.com/mJmomiLADr— Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 23, 2021
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.