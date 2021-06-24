ФОТО. Посол Польши тонко отреагировал на мем посла Швеции о сборной Украины

Дипломаты шутят

  • 24.06.2021 10:38
  • 5567 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Посол Польши тонко отреагировал на мем посла Швеции о сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий отреагировал на мем о проходе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 от посла Швеции в Киеве Тобиаса Тиберга.
 
На фото изображен злой защитник сборной Польши Камиль Глик и подпись: «Улыбается по-польски».


 
Отметим, что в поединке последнего тура группового этапа турнира Швеция обыграла Польшу со счетом 3:2, позволив Украине выйти в 1/8 финала с третьего места в группе.

«Всегда готовы услужить!», – написал Тиберг после матча, комментируя известный мем, намекающий, что всю работу за сборную Украины сделали шведы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.06.2021 10:57
    +1
    Что-то я не понял шведов. Или они на 100% уверены в том, что порвут нашу сборную как Тузик ушанку, или тут что-то другое...Сыграй они 2:2 и мы бы играли с испанцами....Трудно понять их решение... Посмеемся вместе,если наши дернут этих шведов в 1\8.... А дальше - можно замахнуться и на Шекспира, пардон,на победителя пары Англия-Германия. Сетку ведь делали под рашку, грех не воспользоваться, второго такого шанса в ближайшее столетие не предвидется...
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 24.06.2021 10:51
    0
    Так и есть.Наша сборная больше других не заслужила этот выход.Но вышла и накажет тех же шведов по полной программе.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.06.2021 10:57
    +1
    Что-то я не понял шведов. Или они на 100% уверены в том, что порвут нашу сборную как Тузик ушанку, или тут что-то другое...Сыграй они 2:2 и мы бы играли с испанцами....Трудно понять их решение... Посмеемся вместе,если наши дернут этих шведов в 1\8.... А дальше - можно замахнуться и на Шекспира, пардон,на победителя пары Англия-Германия. Сетку ведь делали под рашку, грех не воспользоваться, второго такого шанса в ближайшее столетие не предвидется...
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 24.06.2021 10:51
    0
    Так и есть.Наша сборная больше других не заслужила этот выход.Но вышла и накажет тех же шведов по полной программе.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности