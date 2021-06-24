ФОТО. Посол Польши тонко отреагировал на мем посла Швеции о сборной Украины

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий отреагировал на мем о проходе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 от посла Швеции в Киеве Тобиаса Тиберга.



На фото изображен злой защитник сборной Польши Камиль Глик и подпись: «Улыбается по-польски».





Отметим, что в поединке последнего тура группового этапа турнира Швеция обыграла Польшу со счетом 3:2, позволив Украине выйти в 1/8 финала с третьего места в группе.

«Всегда готовы услужить!», – написал Тиберг после матча, комментируя известный мем, намекающий, что всю работу за сборную Украины сделали шведы.