ФОТО. Готовы услужить! Посол Швеции поздравил сборную Украины мемом

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг оригинально поздравил сборную Украины по футболу с выходом в плей-офф Евро-2020.

В поединке последнего тура группового этапа турнира Швеция обыграла Польшу со счетом 3:2, позволив Украине выйти в 1/8 финала с третьего места в группе.

«Всегда готовы услужить!», — написал Тиберг, комментируя известный мем, намекающий, что всю работу за сборную Украины сделали шведы.