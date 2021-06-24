ФОТО. Готовы услужить! Посол Швеции поздравил сборную Украины мемом

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг оригинально поздравил сборную Украины по футболу с выходом в плей-офф Евро-2020.
В поединке последнего тура группового этапа турнира Швеция обыграла Польшу со счетом 3:2, позволив Украине выйти в 1/8 финала с третьего места в группе.
«Всегда готовы услужить!», — написал Тиберг, комментируя известный мем, намекающий, что всю работу за сборную Украины сделали шведы.
Always happy to oblige! pic.twitter.com/mJmomiLADr— Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 23, 2021
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Источник — Twitter
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- Я хто такий??? Я тролль 80-го рівня!!!
(с)
- Я хто такий??? Я тролль 80-го рівня!!!
(с)
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