ФОТО. Готовы услужить! Посол Швеции поздравил сборную Украины мемом

Украинская национальная команда вышла в плей-офф Евро-2020 благодаря победе Швеции над Польшей

  • 24.06.2021 00:28
  • 3833 просмотра
  • 22 комментария
ФОТО. Готовы услужить! Посол Швеции поздравил сборную Украины мемом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг оригинально поздравил сборную Украины по футболу с выходом в плей-офф Евро-2020.

В поединке последнего тура группового этапа турнира Швеция обыграла Польшу со счетом 3:2, позволив Украине выйти в 1/8 финала с третьего места в группе.

«Всегда готовы услужить!», — написал Тиберг, комментируя известный мем, намекающий, что всю работу за сборную Украины сделали шведы.

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Источник — Twitter

(23 голоса)

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Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 24.06.2021 02:06
    0
    Спасибо шведам, хороший день) можно нахрен спать) всем пока
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 24.06.2021 01:56
    +1
    Україна не заслужила власними силами ,але Вікінгі засновники Киїськой Русі -наші пращури нам допомогли .Недаремно у нас один колір прапорів
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 24.06.2021 01:53
    +2
    А касапи боліли в касапіі проти шведів за поляків спеціально проти України .Не вірьте жодному касапу ,що вони вболівають за Україну та ще і так нав"язливо .Як же вони задрали!!!!
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 24.06.2021 01:46
    -2
    гумор гнилий, на справді....тут вони грали виключно за себе..бо якби програли полякам, то мали б 3 місце..і значно сильнішого суперника в 1/8)))
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    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 24.06.2021 01:35
    0
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 24.06.2021 01:13
    +1
    А где-то сейчас рыдает Ибрагимович
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 24.06.2021 01:04
    0
    - Ти хто такий!?
    - Я хто такий??? Я тролль 80-го рівня!!!
    (с)
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    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 24.06.2021 01:03
    +2
    ManUtd, 24.06.2021 00:34
    Отличный тролинг. Посол знает особенности нашего менталитета
    У посли аби кого не беруть)
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.06.2021 00:58
    +3
    Зачёт
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 24.06.2021 00:55
    +2
    Пусть ещё раз услужат 29 июня.)
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 24.06.2021 00:55
    +3
    Шведам респект. Ніхто не сподівався, що вони виграють групу. Більшість думали, що вони будуть боротися з словаками за третє місце. Нам треба брати з них приклад ( особливо тренерському штабу ).
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 24.06.2021 00:52
    +4
    файно потролив, людина таки орієнтується "на місцевості"
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 24.06.2021 00:48
    -4
    На фото дип. корпус Швеции или королевская семейка?
    Ссылка
    Bohdan Shelelyo
    online
      Bohdan Shelelyo, 24.06.2021 00:47
    0
    ManUtd, 24.06.2021 00:38
    Правильное фото: 10 полевых пешеходов, а Бущана нет - потому что лучший за три игры)
    Есть там и Бущан. Внимательным будь
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 24.06.2021 00:43
    +3
    А після гри 1/8 фіналу буде наступний мем, в якому того що копає змиває вода під напором з пробитої труби....
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 24.06.2021 00:43
    +8
    Харош
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 24.06.2021 00:41
    -9
    Поздравляю с троллингом - 5 бесполезных динамовца и только один старый крот
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 24.06.2021 00:39
    +15
    Молодец потроллил с толком))
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 24.06.2021 00:38
    +6
    Правильное фото: 10 полевых пешеходов, а Бущана нет - потому что лучший за три игры)
    Ссылка
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 24.06.2021 00:37
    +18
    вот это пошутил так пошутил.... не то что этот ваш Момани
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 24.06.2021 00:34
    +25
    Отличный тролинг. Посол знает особенности нашего менталитета
    Ссылка
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 24.06.2021 00:37
    +18
    вот это пошутил так пошутил.... не то что этот ваш Момани
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 24.06.2021 00:34
    +17
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 24.06.2021 00:39
    +15
    Молодец потроллил с толком))
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 24.06.2021 00:43
    +8
    Харош
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 24.06.2021 00:38
    +6
    Правильное фото: 10 полевых пешеходов, а Бущана нет - потому что лучший за три игры)
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 24.06.2021 00:52
    +4
    файно потролив, людина таки орієнтується "на місцевості"
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.06.2021 00:58
    +3
    Зачёт
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 24.06.2021 00:55
    +3
    Шведам респект. Ніхто не сподівався, що вони виграють групу. Більшість думали, що вони будуть боротися з словаками за третє місце. Нам треба брати з них приклад ( особливо тренерському штабу ).
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.06.2021 00:43
    +3
    А після гри 1/8 фіналу буде наступний мем, в якому того що копає змиває вода під напором з пробитої труби....
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 24.06.2021 01:53
    +2
    А касапи боліли в касапіі проти шведів за поляків спеціально проти України .Не вірьте жодному касапу ,що вони вболівають за Україну та ще і так нав"язливо .Як же вони задрали!!!!
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 24.06.2021 01:03
    +2
    ManUtd, 24.06.2021 00:34
    Отличный тролинг. Посол знает особенности нашего менталитета
    У посли аби кого не беруть)
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 24.06.2021 00:55
    +2
    Пусть ещё раз услужат 29 июня.)
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 24.06.2021 01:56
    +1
    Україна не заслужила власними силами ,але Вікінгі засновники Киїськой Русі -наші пращури нам допомогли .Недаремно у нас один колір прапорів
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 24.06.2021 01:13
    +1
    А где-то сейчас рыдает Ибрагимович
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 24.06.2021 02:06
    0
    Спасибо шведам, хороший день) можно нахрен спать) всем пока
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 24.06.2021 01:35
    0
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 24.06.2021 01:04
    0
    - Ти хто такий!?
    - Я хто такий??? Я тролль 80-го рівня!!!
    (с)
    Ссылка
    Bohdan Shelelyo
    online
      Bohdan Shelelyo, 24.06.2021 00:47
    0
    ManUtd, 24.06.2021 00:38
    Правильное фото: 10 полевых пешеходов, а Бущана нет - потому что лучший за три игры)
    Есть там и Бущан. Внимательным будь
    Ссылка
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