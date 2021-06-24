Вячеслав СУРКИС: «Смотрел, как Шовковский действовал при пенальти»

Сын Григория Суркиса о чемпионстве в составе «Динамо» U-15

  • 24.06.2021 09:58
  • 2042 просмотра
  • 1 комментарий
Вячеслав СУРКИС: «Смотрел, как Шовковский действовал при пенальти»
© ФК Динамо Киев. Анатолий Демьяненко и Вячеслав Суркис

Голкипер «Динамо» U15 Вячеслав Суркис, признанный лучшим вратарем по итогам сезона 2020/21 Элит-лиги ДЮФЛУ, подвел итоги чемпионского матча против ДАФ «Днепр», в котором «бело-синие» победили в серии 11-метровых (2:2 в основное время, 4:2 по пенальти).
 
- Поздравляем с победой! Сегодня получился нервный матч – вели со счетом 2:0, но пропустили два мяча. Какие у тебя эмоции?
- Отличные эмоции. Целый год мы работали, тренировались, чтобы добиться этого трофея и выиграть чемпионат. Это была наша главная цель, к которой мы стремились весь сезон. 
 
Сегодняшний матч начали хорошо и уверенно. Может быть, во втором тайме немного подсели. Мне кажется, это связано и с погодой – при 30-градусной жаре было сложно играть, ребята устали бегать и немного посыпались. Возможно, нужно было раньше собраться, чтобы не доводить дело до серии пенальти. Но в целом – все молодцы. Стремились к чемпионству весь год, поэтому все очень довольны.
 
- Это был самый нервный матч этого чемпионата?
- Все-таки это был финал, а финальные поединки всегда самые нервные. Полуфинальный матч с «Шахтером» также был очень интересным – основное время закончили со счетом 1:1 и выиграли по пенальти, как и сегодня. Так что получились два очень хороших, интенсивных матча.
 
- Ты был выбран лучшим голкипером турнира – взял три удара в серии пенальти с «Шахтером» и сегодня тоже не подвел команду. Что для тебя значит эта награда?
- Я работаю над собой, каждый день тренируюсь. Поэтому получить награду лучшему вратарю всего чемпионата – это очень почетно и приятно.
 
- Когда в первую команду?
- Еще нескоро (улыбается). Пока мне только 15 лет. Буду постепенно работать над собой, а в будущем – если представится шанс, нужно будет им воспользоваться.
 
- На кого из голкиперов ты равняешься?
- Примером для меня всегда был Александр Шовковский. Считаю его лучшим вратарем в истории украинского футбола. Даже смотрел, как он действовал при пенальти в матчах за «Динамо».
 
- Алексей Дроценко в который раз признан лучшим тренером чемпионата. Справедливая награда?
- Конечно! Алексей Евгеньевич – очень хороший тренер, всегда избирающий правильную тактику на игру. Считаю, что его награда полностью заслуженная.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 24.06.2021 10:13
    +3
    СаШо круто отбивал
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 24.06.2021 10:13
    +3
    СаШо круто отбивал
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности