Вячеслав СУРКИС: «Смотрел, как Шовковский действовал при пенальти»

Голкипер «Динамо» U15 Вячеслав Суркис, признанный лучшим вратарем по итогам сезона 2020/21 Элит-лиги ДЮФЛУ, подвел итоги чемпионского матча против ДАФ «Днепр», в котором «бело-синие» победили в серии 11-метровых (2:2 в основное время, 4:2 по пенальти).



- Поздравляем с победой! Сегодня получился нервный матч – вели со счетом 2:0, но пропустили два мяча. Какие у тебя эмоции?

- Отличные эмоции. Целый год мы работали, тренировались, чтобы добиться этого трофея и выиграть чемпионат. Это была наша главная цель, к которой мы стремились весь сезон.



Сегодняшний матч начали хорошо и уверенно. Может быть, во втором тайме немного подсели. Мне кажется, это связано и с погодой – при 30-градусной жаре было сложно играть, ребята устали бегать и немного посыпались. Возможно, нужно было раньше собраться, чтобы не доводить дело до серии пенальти. Но в целом – все молодцы. Стремились к чемпионству весь год, поэтому все очень довольны.



- Это был самый нервный матч этого чемпионата?

- Все-таки это был финал, а финальные поединки всегда самые нервные. Полуфинальный матч с «Шахтером» также был очень интересным – основное время закончили со счетом 1:1 и выиграли по пенальти, как и сегодня. Так что получились два очень хороших, интенсивных матча.



- Ты был выбран лучшим голкипером турнира – взял три удара в серии пенальти с «Шахтером» и сегодня тоже не подвел команду. Что для тебя значит эта награда?

- Я работаю над собой, каждый день тренируюсь. Поэтому получить награду лучшему вратарю всего чемпионата – это очень почетно и приятно.



- Когда в первую команду?

- Еще нескоро (улыбается). Пока мне только 15 лет. Буду постепенно работать над собой, а в будущем – если представится шанс, нужно будет им воспользоваться.



- На кого из голкиперов ты равняешься?

- Примером для меня всегда был Александр Шовковский. Считаю его лучшим вратарем в истории украинского футбола. Даже смотрел, как он действовал при пенальти в матчах за «Динамо».



- Алексей Дроценко в который раз признан лучшим тренером чемпионата. Справедливая награда?

- Конечно! Алексей Евгеньевич – очень хороший тренер, всегда избирающий правильную тактику на игру. Считаю, что его награда полностью заслуженная.