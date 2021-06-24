Ворскла и Днепр-1 сыграют спарринг двумя составами: известна дата

26 июня полтавская «Ворскла» двумя составами проведет контрольный поединок с «Днепром-1». На этом первый этап подготовки «Ворсклы» к новому сезону завершится.
Затем подопечные Юрия Mаксимова отправятся в Закарпатье, где сыграют еще четыре спарринга. Первый – с «Ужгородом», который запланирован на 3 июля.
Летнее межсезонье УПЛ 2021: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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