Ворскла и Днепр-1 сыграют спарринг двумя составами: известна дата

26 июня полтавская «Ворскла» двумя составами проведет контрольный поединок с «Днепром-1». На этом первый этап подготовки «Ворсклы» к новому сезону завершится.

Затем подопечные Юрия Mаксимова отправятся в Закарпатье, где сыграют еще четыре спарринга. Первый – с «Ужгородом», который запланирован на 3 июля.

Летнее межсезонье УПЛ 2021: расписание и результаты контрольных матчей