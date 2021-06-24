Артем ФРАНКОВ: «Где и когда Украиной на этом Евро был достигнут успех?»

Специалист просит не истерить

  • 24.06.2021 09:39
  • 6550 просмотров
  • 25 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Где и когда Украиной на этом Евро был достигнут успех?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020.
 
«Для всех отвечу на одно показательное послание. Выход в плей-офф это успех??? Ну разве что из F… Выход в 1/8 при данном составе группы это обязательная программа, которую нужно было решать спокойно, не превращая в истерику. Сравнения с древними Евро? В 2012-м при 16-ти участниках люто не повезло с жеребьевкой, в 2016-м при 24–х опозорились так, что хоть святых выноси. Но «не опозорились» совершенно не обязательно означает «успех», ау, слышите?!
 
Чтобы было понятно: где и когда Украиной на этом Евро был достигнут УСПЕХ? В каком матче? С Македонией? Не смешите мои тапочки!
 
А когда кое-кто начнёт истерить на предмет передергиваний или там завышенных требований к сборной, просто закройте глаза и мысленно спросите себя: так что, успех уже достигнут? И вот это он?! Ха…
 
Самый простой аргумент. Разве выступление сборной Польши может служить критерием успеха/неуспеха сборной Украины? А ведь «успешники» предлагают именно это: поскольку поляки проиграли шведам, у нас успех; а если бы они выиграли, у нас был бы провал. Выглядит, признаться, сумасшествием.
 
Успех не может прийти со стороны или свалиться с балкона на голову. Успех это добытое собственными руками, ногами и зубами. Вижу так», – написал Франков.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(57 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Fragma1
    online
      Fragma1, 24.06.2021 11:14
    0
    Я согласен с ним, что сборная пока разочаровала ( мягко говоря) и полностью не оправдала наши ожидания, но есть шанс всё исправить. А франкова ппц как тяжело читать, такую ахинею пишет, шизик
    Ссылка
    vok_vok
    online
      vok_vok, 24.06.2021 11:11
    0
    Сєпари істерять.
    Ссылка
    San_Kharkov
    online
      San_Kharkov, 24.06.2021 11:05
    0
    Согласен, результаты далеки от тех, которые мы ожидали от сборной. Но говорить, что они не приложили усилий для выхода из группы - тоже неверно! Есть регламент, по этому регламенту сборная вышла с 3го места, вышла благодаря и тем 2 голам Нидерландам (хоть и очки не добыли), и 2 голам Македонии, и тому, что от Австрии только 1 пропустили. Ведь была бы у нас разница голов другая, скорее всего не вышли бы!
    Да, хотелось бы, чтобы одержали 7 побед и стали чемпионами, но реалии другие. На данный момент сборная в 1/8, пожелаем ребятам удачи и с нетерпением будем ждать игру!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.06.2021 11:03
    0
    axylinam, 24.06.2021 10:29
    С такой дырявой обороной наши вышли из группы-это грандиозный успех и если наконец наши не обосрутся в обороне в очередной раз, то вполне можем пройти шведов,главный вопрос к нашему тренерскому штабу-почему в таких тепличных условиях подвели сборную к евро в безобразном физическом состоянии
    А может Андрюша лапшу всем навесил на уши, по поводу слабой физухи? Вот шведы поверили и готовы нас рвать на фашистский знак....
    Ссылка
    electron440v60hz
    online
      electron440v60hz, 24.06.2021 11:02
    0
    это просто позор, а не успех!!
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 24.06.2021 10:58
    0
    в коем веке соглашусь с косоглазым
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 24.06.2021 10:53
    0
    Франков забыл слова Шевченко перед Евро.
    Он говорил: "наша задача - выйти из группы ".
    Вышли? Успех достигнут?
    Ссылка
    Sheva COACH🇺🇦💪
    online
      Sheva COACH🇺🇦💪, 24.06.2021 10:49
    -2
    Какое же ты 4m@ Франков.
    Ссылка
    NikolayMaltsev
    online
      NikolayMaltsev, 24.06.2021 10:40
    -1
    Исключительно мое субъективное. Чтобы доказать прежде всего самим себе, что невзрачный матч с Австрией, второй тайм с Северной Македонией и большая часть матча с Нидерландами были досадным недоразумением, надо выходить минимум в полуфинал(плевать, что в 1/4 могут попасться Англия или Германия). В противном случае, мы не заслужили подарок, который нам вчера подарили испанцы со шведами.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 24.06.2021 10:38
    -3
    Судя по дизлайкам, у лахтинских рабочий день начался.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.06.2021 10:29
    0
    С такой дырявой обороной наши вышли из группы-это грандиозный успех и если наконец наши не обосрутся в обороне в очередной раз, то вполне можем пройти шведов,главный вопрос к нашему тренерскому штабу-почему в таких тепличных условиях подвели сборную к евро в безобразном физическом состоянии
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 24.06.2021 10:28
    0
    Може варто Кварца тимчасово взяти у тренерський штаб? 100пудов будуть газон гризти а не в балет грати!)
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 24.06.2021 10:24
    +2
    Все написал верно.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.06.2021 10:19
    +2
    zzg77, 24.06.2021 10:07
    На этом Евро мы хорошо сыграли один тайм с Македонией и 10 минут с Нидерландами. Это всё!! Хотелось бы большего, но наш супертренер что-то уже не может, что-то уже ему не дано. Мне очень понравились чехи, венгры, да и поляки моментами были ничего (новый тренер ещё мало с ними работает). Вот эти сборные показали слаженную командную игру, такую, как мы демонстрировали в лучших своих играх.
    Вылет двух-трёх игроков полностью разрушил нашу команду, нарушились все связи.
    А це тому, що всі команди награють структуру гри, і хто б не виходив, вона незмінна. А у нас будуть гру під певних футболістів, і якщо вони травмовані чи не йде гра - кінець. Так завжди було у нашому футболі. Але футбол змінився, і правильна структура перемагає клас гравців. У теперішньому футболі наприклад Марадонна нічого б не добився. Ось примір австрійці, знали, що наші не вміють виходити з-під пресингу, а щешра будується через Ярмолу. Так вони мало того що високо зустрічали, так поставили 2 гравців на фланг, один з яких бігав по бокові лінії, бо знали, що саме попри лінію зміщається Ярмола, і дали можливість лише зміщень в центр, де страхував третій.
    А прикладом роботи системного футболу є ті ж шведи, команда вся рухається як єдиний механізм. Правда, відточені ці дії, коли вони грають на своїй половині. Тільки ринулись вперёд - Левандовськи з геніального розрізного пасу просто розірвав структуру шведів. Тому шанси у нас є, і треба забити першими, і не боятися моментами зіграти в футбол Блохіна (бей вперёд - игра придёт). А тікі така точно не пройде
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 24.06.2021 10:19
    +2
    Тарас Чубак, 24.06.2021 09:55
    Успіх можна буде вважати, якщо наші скористаються шансом і покажуть, що матч із Австрією був винятком із правил. Бо такої гри при Шеві я не пам'ятаю
    а 1:7 с Францией?
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 24.06.2021 10:10
    -2
    Александр Мельничук, 24.06.2021 10:03
    А вихід у 8-ку це буде успіх? Ставай картавий у чергу за Бистровим!
    Віримо в команду!!!!
    причем тут Быстров ?
    Ссылка
    valdemar84
    online
      valdemar84, 24.06.2021 10:08
    0
    Ми серед 16 найкращих Європейських країн і . Тому однозначно успіх. А щодо гри то питання не тільки до наших а й до німців португальців іспанців, тому що уже всі навчилися грати
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 24.06.2021 10:07
    0
    На этом Евро мы хорошо сыграли один тайм с Македонией и 10 минут с Нидерландами. Это всё!! Хотелось бы большего, но наш супертренер что-то уже не может, что-то уже ему не дано. Мне очень понравились чехи, венгры, да и поляки моментами были ничего (новый тренер ещё мало с ними работает). Вот эти сборные показали слаженную командную игру, такую, как мы демонстрировали в лучших своих играх.
    Вылет двух-трёх игроков полностью разрушил нашу команду, нарушились все связи.
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 24.06.2021 10:07
    -2
    Бездарные игроки и это диагноз
    Ссылка
    Александр Мельничук
    online
      Александр Мельничук, 24.06.2021 10:03
    -3
    А вихід у 8-ку це буде успіх? Ставай картавий у чергу за Бистровим!
    Віримо в команду!!!!
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 24.06.2021 09:55
    +6
    Успіх можна буде вважати, якщо наші скористаються шансом і покажуть, що матч із Австрією був винятком із правил. Бо такої гри при Шеві я не пам'ятаю
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 24.06.2021 09:49
    +6
    Згоден.
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 24.06.2021 10:01
    +4
    Блин. Вынужден согласиться.
    Где успех?
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.06.2021 09:57
    +3
    Яка б не була збірна, потрібно її підтримати. Мокнули в гамно їх знатно. Розбір польотів після євро, а зараз єднання, яке так не притаманне українцям, це наша нац риса - обгаджувати всіх.
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 24.06.2021 10:24
    +2
    Все написал верно.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.06.2021 10:19
    +2
    zzg77, 24.06.2021 10:07
    На этом Евро мы хорошо сыграли один тайм с Македонией и 10 минут с Нидерландами. Это всё!! Хотелось бы большего, но наш супертренер что-то уже не может, что-то уже ему не дано. Мне очень понравились чехи, венгры, да и поляки моментами были ничего (новый тренер ещё мало с ними работает). Вот эти сборные показали слаженную командную игру, такую, как мы демонстрировали в лучших своих играх.
    Вылет двух-трёх игроков полностью разрушил нашу команду, нарушились все связи.
    А це тому, що всі команди награють структуру гри, і хто б не виходив, вона незмінна. А у нас будуть гру під певних футболістів, і якщо вони травмовані чи не йде гра - кінець. Так завжди було у нашому футболі. Але футбол змінився, і правильна структура перемагає клас гравців. У теперішньому футболі наприклад Марадонна нічого б не добився. Ось примір австрійці, знали, що наші не вміють виходити з-під пресингу, а щешра будується через Ярмолу. Так вони мало того що високо зустрічали, так поставили 2 гравців на фланг, один з яких бігав по бокові лінії, бо знали, що саме попри лінію зміщається Ярмола, і дали можливість лише зміщень в центр, де страхував третій.
    А прикладом роботи системного футболу є ті ж шведи, команда вся рухається як єдиний механізм. Правда, відточені ці дії, коли вони грають на своїй половині. Тільки ринулись вперёд - Левандовськи з геніального розрізного пасу просто розірвав структуру шведів. Тому шанси у нас є, і треба забити першими, і не боятися моментами зіграти в футбол Блохіна (бей вперёд - игра придёт). А тікі така точно не пройде
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 24.06.2021 10:19
    +2
    Тарас Чубак, 24.06.2021 09:55
    Успіх можна буде вважати, якщо наші скористаються шансом і покажуть, що матч із Австрією був винятком із правил. Бо такої гри при Шеві я не пам'ятаю
    а 1:7 с Францией?
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 24.06.2021 11:14
    0
    Я согласен с ним, что сборная пока разочаровала ( мягко говоря) и полностью не оправдала наши ожидания, но есть шанс всё исправить. А франкова ппц как тяжело читать, такую ахинею пишет, шизик
    Ссылка
    vok_vok
    online
      vok_vok, 24.06.2021 11:11
    0
    Сєпари істерять.
    Ссылка
    San_Kharkov
    online
      San_Kharkov, 24.06.2021 11:05
    0
    Согласен, результаты далеки от тех, которые мы ожидали от сборной. Но говорить, что они не приложили усилий для выхода из группы - тоже неверно! Есть регламент, по этому регламенту сборная вышла с 3го места, вышла благодаря и тем 2 голам Нидерландам (хоть и очки не добыли), и 2 голам Македонии, и тому, что от Австрии только 1 пропустили. Ведь была бы у нас разница голов другая, скорее всего не вышли бы!
    Да, хотелось бы, чтобы одержали 7 побед и стали чемпионами, но реалии другие. На данный момент сборная в 1/8, пожелаем ребятам удачи и с нетерпением будем ждать игру!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.06.2021 11:03
    0
    axylinam, 24.06.2021 10:29
    С такой дырявой обороной наши вышли из группы-это грандиозный успех и если наконец наши не обосрутся в обороне в очередной раз, то вполне можем пройти шведов,главный вопрос к нашему тренерскому штабу-почему в таких тепличных условиях подвели сборную к евро в безобразном физическом состоянии
    А может Андрюша лапшу всем навесил на уши, по поводу слабой физухи? Вот шведы поверили и готовы нас рвать на фашистский знак....
    Ссылка
    electron440v60hz
    online
      electron440v60hz, 24.06.2021 11:02
    0
    это просто позор, а не успех!!
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 24.06.2021 10:58
    0
    в коем веке соглашусь с косоглазым
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 24.06.2021 10:53
    0
    Франков забыл слова Шевченко перед Евро.
    Он говорил: "наша задача - выйти из группы ".
    Вышли? Успех достигнут?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.06.2021 10:29
    0
    С такой дырявой обороной наши вышли из группы-это грандиозный успех и если наконец наши не обосрутся в обороне в очередной раз, то вполне можем пройти шведов,главный вопрос к нашему тренерскому штабу-почему в таких тепличных условиях подвели сборную к евро в безобразном физическом состоянии
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 24.06.2021 10:28
    0
    Може варто Кварца тимчасово взяти у тренерський штаб? 100пудов будуть газон гризти а не в балет грати!)
    Ссылка
    valdemar84
    online
      valdemar84, 24.06.2021 10:08
    0
    Ми серед 16 найкращих Європейських країн і . Тому однозначно успіх. А щодо гри то питання не тільки до наших а й до німців португальців іспанців, тому що уже всі навчилися грати
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 24.06.2021 10:07
    0
    На этом Евро мы хорошо сыграли один тайм с Македонией и 10 минут с Нидерландами. Это всё!! Хотелось бы большего, но наш супертренер что-то уже не может, что-то уже ему не дано. Мне очень понравились чехи, венгры, да и поляки моментами были ничего (новый тренер ещё мало с ними работает). Вот эти сборные показали слаженную командную игру, такую, как мы демонстрировали в лучших своих играх.
    Вылет двух-трёх игроков полностью разрушил нашу команду, нарушились все связи.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности