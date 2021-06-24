Артем ФРАНКОВ: «Где и когда Украиной на этом Евро был достигнут успех?»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020.



«Для всех отвечу на одно показательное послание. Выход в плей-офф это успех??? Ну разве что из F… Выход в 1/8 при данном составе группы это обязательная программа, которую нужно было решать спокойно, не превращая в истерику. Сравнения с древними Евро? В 2012-м при 16-ти участниках люто не повезло с жеребьевкой, в 2016-м при 24–х опозорились так, что хоть святых выноси. Но «не опозорились» совершенно не обязательно означает «успех», ау, слышите?!



Чтобы было понятно: где и когда Украиной на этом Евро был достигнут УСПЕХ? В каком матче? С Македонией? Не смешите мои тапочки!



А когда кое-кто начнёт истерить на предмет передергиваний или там завышенных требований к сборной, просто закройте глаза и мысленно спросите себя: так что, успех уже достигнут? И вот это он?! Ха…



Самый простой аргумент. Разве выступление сборной Польши может служить критерием успеха/неуспеха сборной Украины? А ведь «успешники» предлагают именно это: поскольку поляки проиграли шведам, у нас успех; а если бы они выиграли, у нас был бы провал. Выглядит, признаться, сумасшествием.



Успех не может прийти со стороны или свалиться с балкона на голову. Успех это добытое собственными руками, ногами и зубами. Вижу так», – написал Франков.