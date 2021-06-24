Иван ГЕЦКО: «Пока от Зинченко и Малиновского одно разочарование»

Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко поделился своими впечатлениями о выступлении подопечных Андрея Шевченко на футбольном еврофоруме.

«По большому счету, нет претензий только к вратарю Георгию Бущану. А вот кто явно не может записать себе в актив отчетный турнир, так это наши лидеры – Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Последний вообще действовал на непонятной позиции и если, выступая за «Аталанту», был на виду, прежде всего, благодаря «пушечным выстрелам», то на Евро он вообще крайне редко оказывался в ударной позиции. Хотя, повторяю, будь у ребят все в порядке с «физикой», то может и бежалось бы легко, да и выходить из-под прессинга удавалось бы чаще и потерь было бы меньше. Пока же одно разочарование», - сказал Гецко.

Сборная Украины заняла третье место в групповом турнире Евро-2020 и в 1/8 финала сыграет против Швеции.