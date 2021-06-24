Иван ГЕЦКО: «Пока от Зинченко и Малиновского одно разочарование»

Специалист – о выступлении сборной Украины на Евро-2020

  • 24.06.2021 08:38
  • 2779 просмотров
  • 10 комментариев
Иван ГЕЦКО: «Пока от Зинченко и Малиновского одно разочарование»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский и Александр Зинченко

Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко поделился своими впечатлениями о выступлении подопечных Андрея Шевченко на футбольном еврофоруме.

«По большому счету, нет претензий только к вратарю Георгию Бущану. А вот кто явно не может записать себе в актив отчетный турнир, так это наши лидеры – Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Последний вообще действовал на непонятной позиции и если, выступая за «Аталанту», был на виду, прежде всего, благодаря «пушечным выстрелам», то на Евро он вообще крайне редко оказывался в ударной позиции. Хотя, повторяю, будь у ребят все в порядке с «физикой», то может и бежалось бы легко, да и выходить из-под прессинга удавалось бы чаще и потерь было бы меньше. Пока же одно разочарование», - сказал Гецко.

Сборная Украины заняла третье место в групповом турнире Евро-2020 и в 1/8 финала сыграет против Швеции.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    ares10
    online
      ares10, 24.06.2021 09:42
    0
    Зінченко в відборі непогано бореться а толку. Розпорядитися мячей нормально не може, маса позиційних помилок. Мені здається краще його на фланг а Маліновського в центр. Зінченко це більш рух швидкість якої немає в Маліновського і наоборот Зінченко під пресингом не вміє приймати рішення.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 24.06.2021 09:34
    0
    Igorok Киев, 24.06.2021 09:30
    Малину ещё можно назвать лидером, но не Зину, этот кадр бокопор ещё тот то что он показывал в МС и то что сейчас в СБУ, абсолютно разный футбол, если бы Гвардиола ему позвонил и сказал "..если не пройдешь шведов и не дойдешь до финала, то можешь не возвращаться в МС" может тогда забегает и заиграет Малина один в поле не воин, видно что стараться, пашет но этого мало, нет взаимодействия с партнёрами по команде и это очень заметно, то ли он не понимает куда и на кого играть или его не понимают партнёры по команде?
    Та вот як раз Зіна паше більше, особливо у відборі , але у нього браку нереально. А Руслан просто щось не може знайти свою гру, але паше він менше і дозволяє регулярно не повертатися.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 24.06.2021 09:32
    0
    Вова Бойко, 24.06.2021 08:50
    З яких пір вони стали лідерами???????
    Ну до Євро збірна з ними та без них - це як правила була зовсім різна збірна. Але зараз розчаровують, я думаю Шеві треба повернути стандартну трійку Малиновський Зіна Степаненко, де Руслан грає правіше. А ось Шапу можна на лівий фланг, йому під праву ногу у центр буде зручно, + він ледь не єдиний за кого було не соромно з Австрією
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 24.06.2021 09:30
    0
    Малину ещё можно назвать лидером, но не Зину, этот кадр бокопор ещё тот то что он показывал в МС и то что сейчас в СБУ, абсолютно разный футбол, если бы Гвардиола ему позвонил и сказал "..если не пройдешь шведов и не дойдешь до финала, то можешь не возвращаться в МС" может тогда забегает и заиграет Малина один в поле не воин, видно что стараться, пашет но этого мало, нет взаимодействия с партнёрами по команде и это очень заметно, то ли он не понимает куда и на кого играть или его не понимают партнёры по команде?
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 24.06.2021 09:20
    -3
    Это было ясно до Евро. Они выложились в своих чемпионатах, заработали на корм для семьи, а тут для галочки.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 09:15
    +2
    Ну так Ваня давай на поле покажи как надо.
    Задолбали эти эксперты вам бы заткнуть свой рот надо.
    Потому что в начале 90-х играли бей беги.
    Честно тут надо всем сборную поддержать.
    Пройдет евро критикуйте.
    Нахрена сейчас.
    Точно также и оды не пойте
    Ссылка
    Serg Wojcev
    online
      Serg Wojcev, 24.06.2021 09:02
    -5
    два главных дебила футбольной украины два кума павелко и шевченко-пазик и где здесь нет коррпции
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.06.2021 08:56
    +3
    А у меня есть вопросы к Бущану, не смотря, на то, что он мне очень нравится. Он по-прежнему отбивает мячи перед собой. Отличная реакция не спасет от пропущенного мяча, если будет отбивать перед собой.
    Ссылка
    yuryan
      yuryan, 24.06.2021 08:53
    +4
    Повністю згідний… від Зінченка то взагалі… куча втрат м‘яча і розмахування руками… це не лідер…
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 24.06.2021 08:50
    +1
    З яких пір вони стали лідерами???????
    Ссылка
    yuryan
      yuryan, 24.06.2021 08:53
    +4
    Повністю згідний… від Зінченка то взагалі… куча втрат м‘яча і розмахування руками… це не лідер…
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.06.2021 08:56
    +3
    А у меня есть вопросы к Бущану, не смотря, на то, что он мне очень нравится. Он по-прежнему отбивает мячи перед собой. Отличная реакция не спасет от пропущенного мяча, если будет отбивать перед собой.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 09:15
    +2
    Ну так Ваня давай на поле покажи как надо.
    Задолбали эти эксперты вам бы заткнуть свой рот надо.
    Потому что в начале 90-х играли бей беги.
    Честно тут надо всем сборную поддержать.
    Пройдет евро критикуйте.
    Нахрена сейчас.
    Точно также и оды не пойте
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 24.06.2021 08:50
    +1
    З яких пір вони стали лідерами???????
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 24.06.2021 09:42
    0
    Зінченко в відборі непогано бореться а толку. Розпорядитися мячей нормально не може, маса позиційних помилок. Мені здається краще його на фланг а Маліновського в центр. Зінченко це більш рух швидкість якої немає в Маліновського і наоборот Зінченко під пресингом не вміє приймати рішення.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 24.06.2021 09:34
    0
    Igorok Киев, 24.06.2021 09:30
    Малину ещё можно назвать лидером, но не Зину, этот кадр бокопор ещё тот то что он показывал в МС и то что сейчас в СБУ, абсолютно разный футбол, если бы Гвардиола ему позвонил и сказал "..если не пройдешь шведов и не дойдешь до финала, то можешь не возвращаться в МС" может тогда забегает и заиграет Малина один в поле не воин, видно что стараться, пашет но этого мало, нет взаимодействия с партнёрами по команде и это очень заметно, то ли он не понимает куда и на кого играть или его не понимают партнёры по команде?
    Та вот як раз Зіна паше більше, особливо у відборі , але у нього браку нереально. А Руслан просто щось не може знайти свою гру, але паше він менше і дозволяє регулярно не повертатися.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 24.06.2021 09:32
    0
    Вова Бойко, 24.06.2021 08:50
    З яких пір вони стали лідерами???????
    Ну до Євро збірна з ними та без них - це як правила була зовсім різна збірна. Але зараз розчаровують, я думаю Шеві треба повернути стандартну трійку Малиновський Зіна Степаненко, де Руслан грає правіше. А ось Шапу можна на лівий фланг, йому під праву ногу у центр буде зручно, + він ледь не єдиний за кого було не соромно з Австрією
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 24.06.2021 09:30
    0
    Малину ещё можно назвать лидером, но не Зину, этот кадр бокопор ещё тот то что он показывал в МС и то что сейчас в СБУ, абсолютно разный футбол, если бы Гвардиола ему позвонил и сказал "..если не пройдешь шведов и не дойдешь до финала, то можешь не возвращаться в МС" может тогда забегает и заиграет Малина один в поле не воин, видно что стараться, пашет но этого мало, нет взаимодействия с партнёрами по команде и это очень заметно, то ли он не понимает куда и на кого играть или его не понимают партнёры по команде?
    Ссылка
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