Али ДАЕИ: «Для меня честь, что Роналду побьет мой рекорд по голам»

Действующий рекордсмен поздравил португальца

  • 24.06.2021 08:19
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Али ДАЕИ: «Для меня честь, что Роналду побьет мой рекорд по голам»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Экс-нападающий сборной Ирана Али Даеи поздравил португальца Криштиану Роналду с повторением его рекорда по голам за национальную команду.

«Поздравляю Криштиану Роналду, которому остался один гол до нового рекорда по голам среди футболистов мужских национальных сборных.

Для меня честь, что этот рекорд будет принадлежать Роналду. Он великий чемпион и гуманист, который вдохновляет людей и влияет на жизни по всему миру. Вперед!» - написал Даеи.

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Источник — Instagram

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