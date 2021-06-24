Али ДАЕИ: «Для меня честь, что Роналду побьет мой рекорд по голам»

Экс-нападающий сборной Ирана Али Даеи поздравил португальца Криштиану Роналду с повторением его рекорда по голам за национальную команду.

«Поздравляю Криштиану Роналду, которому остался один гол до нового рекорда по голам среди футболистов мужских национальных сборных.

Для меня честь, что этот рекорд будет принадлежать Роналду. Он великий чемпион и гуманист, который вдохновляет людей и влияет на жизни по всему миру. Вперед!» - написал Даеи.