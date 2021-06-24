ВИДЕО. Шедевр на Кубке Америки: Луис Диас забил Бразилии «ножницами»

В матче группового раунда Кубка Америки сборная Бразилии обыграла национальную команду Колумбии со счетом 2:1.
На 10-й минуте колумбийцы открыли счет усилиями форварда Луиса Диаса, который ударом «ножницами» через себя поразил ворота бразильцев.
Для 24-летнего колумбийца этот гол стал третьим в футболке национальной команды. В его активе 20 поединков за сборную Колумбии.
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Источник — Sport.ua
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