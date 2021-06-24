Марко РОССИ: «Ребята сражались как львы»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился впечатлениями о ничьей с национальной командой Германии (2:2) на Евро-2020.

«Мне не верится, что мы разочарованы счетом 2:2 в Мюнхене, а немцы довольны этим результатом. Это говорит само за себя. Мы расстроены, потому что мы были очень близки к выходу из группы. Ребята были достойны этого.

Ребята сражались как львы во всех трех матчах, и ими гордится вся страна. Мы не тушевались перед грандами, с которыми встречались на турнире. Мы играли как одна команда — плечом к плечу. Никто не может упрекнуть нас за плохую игру или недостаточный настрой», — отметил Росси.