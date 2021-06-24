Марко РОССИ: «Ребята сражались как львы»

Наставник сборной Венгрии прокомментировал ничью с Германией (2:2)

  • 24.06.2021 05:37
  • 700 просмотров
  • 2 комментария
Марко РОССИ: «Ребята сражались как львы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился впечатлениями о ничьей с национальной командой Германии (2:2) на Евро-2020.

«Мне не верится, что мы разочарованы счетом 2:2 в Мюнхене, а немцы довольны этим результатом. Это говорит само за себя. Мы расстроены, потому что мы были очень близки к выходу из группы. Ребята были достойны этого.

Ребята сражались как львы во всех трех матчах, и ими гордится вся страна. Мы не тушевались перед грандами, с которыми встречались на турнире. Мы играли как одна команда — плечом к плечу. Никто не может упрекнуть нас за плохую игру или недостаточный настрой», — отметил Росси.

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Георгий Иванов
    online
      Георгий Иванов, 24.06.2021 06:27
    0
    2 ничьих в такой группе, да еще выигрывая по ходу матчей и показывая при этом хорошую игру - много что значит!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 24.06.2021 05:58
    +2
    Да уж, молодцы!!! Именно такого выступления на Евро я ожидал от нашей сборной.
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    zzg77
    online
      zzg77, 24.06.2021 05:58
    +2
    Да уж, молодцы!!! Именно такого выступления на Евро я ожидал от нашей сборной.
    Ссылка
    Георгий Иванов
    online
      Георгий Иванов, 24.06.2021 06:27
    0
    2 ничьих в такой группе, да еще выигрывая по ходу матчей и показывая при этом хорошую игру - много что значит!
    Ссылка
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