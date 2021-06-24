Роман ЯРЕМЧУК: «Большой шанс реабилитироваться перед вами»

Форвард сборной Украины прокомментировал выход команды в 1/8 финала Евро-2020

  • 24.06.2021 04:52
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Роман ЯРЕМЧУК: «Большой шанс реабилитироваться перед вами»
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился впечатлениями о выходе «сине-желтых» в 1/8 финала Евро-2020.

«Большой шанс реабилитироваться перед вами», — написал Роман, обращаясь к болельщикам украинской команды.

На Евро-2020 Яремчук провел три матча, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

В 1/8 финала турнира Украина сыграет со сборной Швеции. Матч состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.

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