Роман ЯРЕМЧУК: «Большой шанс реабилитироваться перед вами»

25-летний нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился впечатлениями о выходе «сине-желтых» в 1/8 финала Евро-2020.
«Большой шанс реабилитироваться перед вами», — написал Роман, обращаясь к болельщикам украинской команды.
На Евро-2020 Яремчук провел три матча, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
В 1/8 финала турнира Украина сыграет со сборной Швеции. Матч состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.
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