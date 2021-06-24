ВИДЕО. Как сборная Украины праздновала выход в плей-офф Евро-2020

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места в своей группе. Решающую роль в этом сыграли результаты матчей группы Е: Швеция — Польша (3:2) и Словакия — Испания (0:5).
Украинская команда и тренерский штаб смотрели поединки в прямом эфире, бурно обрадовавшись выходу в плей-офф Евро по их окончании.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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