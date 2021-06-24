Фернанду САНТУШ: «Португалия играла мощно»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги ничьей с Францией (2:2) на Евро-2020.

«Что мне очень понравилось, так это коллективные действия команды. Когда меня спросили, что нужно сделать, чтобы матч со сборной Германии не повторился, я ответил, что достаточно быть похожими на самих себя. Мы играли последовательно, мощно, не теряя боевого духа. Есть куда и дальше совершенствоваться. Второй тайм мы начали плохо, но успели перестроиться.

Теперь надо готовиться к встрече со сборной Бельгии, которая является серьезным соперником. Если взглянуть на рейтинги, она в них на первом месте. Но давайте сперва все взвесим и поймем, что нам будет нужно к этому матчу.

Мы в невыгодном положении. Отдых очень важен — нужно быть свежими. У нас такого же гандикапа не предвидится. Посмотрим, нет ли каких-нибудь изменений в сборной Бельгии. Давайте проанализируем эту команду и подготовимся к матчу с привычной целью пройти дальше», — отметил Сантуш.