Дмитрий СЕЛЮК: «Молодцы украинцы. Есть все шансы выйти в четвертьфинал»

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020, где «сине-желтые» сыграют с национальной командой Швеции.

«Молодцы украинцы. Честно говоря, я был уверен, что они выйдут из группы. Но надо признать — с австрийцами сыграли просто ужасно. Будем надеяться, что в дальнейшем украинцы будут более сконцентрированы: в 1/8 финала без этого не получится. Шведы — вполне проходимый для них соперник. Так что у Украины есть все шансы пройти в четвертьфинал.

У украинцев хороший состав. У них нет лимита на легионеров в заявке, а на поле, как и в России. Следовательно, сильная конкуренция и небольшие зарплаты позволяют игрокам уезжать в Европу. Поэтому мы видим много украинских футболистов в крепких европейских клубах, а наших — пару человек.

Но мне кажется, что у них Зинченко похож на игрока сборной России. Вальяжный такой, немножко охреневший, поэтому и привозит как правило. А так, у сборной России тоже было три очка, тоже были шансы пройти, но моментами не повезло. Если бы не ситуация с Эриксеном, датчане бы выиграли у финнов, и все было бы по-другому», — считает Селюк.