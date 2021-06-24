Дмитрий СЕЛЮК: «Молодцы украинцы. Есть все шансы выйти в четвертьфинал»

Специалист был уверен, что украинская команда выйдет из группы

  • 24.06.2021 01:43
  • 671 просмотр
  • 2 комментария
Дмитрий СЕЛЮК: «Молодцы украинцы. Есть все шансы выйти в четвертьфинал»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020, где «сине-желтые» сыграют с национальной командой Швеции.

«Молодцы украинцы. Честно говоря, я был уверен, что они выйдут из группы. Но надо признать — с австрийцами сыграли просто ужасно. Будем надеяться, что в дальнейшем украинцы будут более сконцентрированы: в 1/8 финала без этого не получится. Шведы — вполне проходимый для них соперник. Так что у Украины есть все шансы пройти в четвертьфинал.

У украинцев хороший состав. У них нет лимита на легионеров в заявке, а на поле, как и в России. Следовательно, сильная конкуренция и небольшие зарплаты позволяют игрокам уезжать в Европу. Поэтому мы видим много украинских футболистов в крепких европейских клубах, а наших — пару человек.

Но мне кажется, что у них Зинченко похож на игрока сборной России. Вальяжный такой, немножко охреневший, поэтому и привозит как правило. А так, у сборной России тоже было три очка, тоже были шансы пройти, но моментами не повезло. Если бы не ситуация с Эриксеном, датчане бы выиграли у финнов, и все было бы по-другому», — считает Селюк.

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Источник — Sport24.ru

(7 голосов)

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Комментарии
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 24.06.2021 02:19
    +1
    от жирне трепло .- переобувається на ходу. навіть його позитивни епітети огидно читати. Нікому не потрібна в Україні підтримка мордорсбького вболівальника ,все одно Україна вас презирає і нічого вам не винна . У касапів футбольні комплекси в контексті з Україной
    Ссылка
    user444 userenko
      user444 userenko, 24.06.2021 02:16
    +1
    звісно, все було б по-іншому
    у фінів було б 0 балів
    і росія зайняла б 3 місце з 3 балами і різницею мінус 5 голів і так само полетіла би додому
    довбограй...
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 24.06.2021 02:19
    +1
    от жирне трепло .- переобувається на ходу. навіть його позитивни епітети огидно читати. Нікому не потрібна в Україні підтримка мордорсбького вболівальника ,все одно Україна вас презирає і нічого вам не винна . У касапів футбольні комплекси в контексті з Україной
    Ссылка
    user444 userenko
    online
      user444 userenko, 24.06.2021 02:16
    +1
    звісно, все було б по-іншому
    у фінів було б 0 балів
    і росія зайняла б 3 місце з 3 балами і різницею мінус 5 голів і так само полетіла би додому
    довбограй...
    Ссылка
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