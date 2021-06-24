Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Сборная Швеции украинцам по зубам»

Украинская национальная команда способна пробиться в 1/4 финала турнира, считает специалист

  • 24.06.2021 01:31
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Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Сборная Швеции украинцам по зубам»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Украины Владимир Езерский прокомментировал выход украинской национальной команды в 1/8 финала Евро-2020.

«Конечно, после игры с Австрией было много разочарований. Но благодаря сборным Испании и Швеции мы остались на Евро и продолжаем борьбу.

Предстоящая встреча со Швецией в плей-офф — это шанс для Украины исправиться, опыт. Хочется, чтобы наша команда использовала шанс, который им дали испанцы и те же шведы, против которых мы сыграем в Глазго.

Сборная Швеции украинцам по зубам. Думаю, эту команду можно обыгрывать. Мне кажется, тогда там будет близко и четвертьфинал, а потом, может, и полуфинал.

Звезды и футбольное счастье сложились так, что Украина осталась на Евро. Хочется, чтобы ребята оценили этот шанс и дорожили им.

Атмосфера на том же матче с австрийцами в Бухаресте была такой, что не соответствовала игре нашей команды. Хочется, чтобы лидеры сборной выходили на поле с большим желанием представлять нашу страну.

Конечно, эта страница уже перевернута, и теперь пришло время сделать выводы. Футболистам хватит собирать вещи домой. Надо оставаться там на Евро как можно дольше», — считает Езерский.

Поединок 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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