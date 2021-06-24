Тренер сборной Швеции: «Об Украине начнем думать в субботу»

Янне Андерссон считает, что главное для его команды — хорошо отдохнуть

  • 24.06.2021 01:11
  • 997 просмотров
  • 2 комментария
Тренер сборной Швеции: «Об Украине начнем думать в субботу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

58-летний главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Лиги Европы, где его команде предстоит встретиться с национальной командой Украины.

«Всегда хорошо, когда есть больше времени на подготовку. Главное — отдохнуть, пополнить запасы жидкости и помочь организму в восстановлении. В субботу начнем думать о нашем следующем сопернике и потихоньку готовиться к игре», — отметил Янне.

В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против сборной Швеции. Матч состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.

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Источник — УЕФА

(6 голосов)

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Комментарии
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 24.06.2021 02:02
    0
    Главное — ...., пополнить запасы жидкости.... (с)
    В смысле будут беспробудно бухать??
    Ссылка
    Snork
      Snork, 24.06.2021 01:35
    0
    Трудно будет шведам! Это же не хоккей!
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    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 24.06.2021 02:02
    0
    Главное — ...., пополнить запасы жидкости.... (с)
    В смысле будут беспробудно бухать??
    Ссылка
    Snork
      Snork, 24.06.2021 01:35
    0
    Трудно будет шведам! Это же не хоккей!
    Ссылка
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