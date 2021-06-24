Тренер сборной Швеции: «Об Украине начнем думать в субботу»

58-летний главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Лиги Европы, где его команде предстоит встретиться с национальной командой Украины.

«Всегда хорошо, когда есть больше времени на подготовку. Главное — отдохнуть, пополнить запасы жидкости и помочь организму в восстановлении. В субботу начнем думать о нашем следующем сопернике и потихоньку готовиться к игре», — отметил Янне.

В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против сборной Швеции. Матч состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.