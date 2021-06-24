Пресс-конференция Шапаренко и Зубкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

После того, как сборная Украины оформила выход в 1/8 финала Евро, где сыграет против Швеции 29 июня, УАФ продолжает организовывать пресс-конференции с игроками национальной команды.
24 июня в 11:30 на вопросы будут отвечать хавбеки Николай Шапаренко и Александр Зубков.
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Источник — Sport.ua
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Так как плана Б, без Зубкова на левом фланге, тренерский штаб так и не сподобился найти!
Так как плана Б, без Зубкова на левом фланге, тренерский штаб так и не сподобился найти!
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