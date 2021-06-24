Пресс-конференция Шапаренко и Зубкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

После того, как сборная Украины оформила выход в 1/8 финала Евро, где сыграет против Швеции 29 июня, УАФ продолжает организовывать пресс-конференции с игроками национальной команды.

24 июня в 11:30 на вопросы будут отвечать хавбеки Николай Шапаренко и Александр Зубков.