Пресс-конференция Шапаренко и Зубкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украина продолжает выступления на Евро-2020

  • 24.06.2021 01:00
  • 678 просмотров
  • 1 комментарий
Пресс-конференция Шапаренко и Зубкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

После того, как сборная Украины оформила выход в 1/8 финала Евро, где сыграет против Швеции 29 июня, УАФ продолжает организовывать пресс-конференции с игроками национальной команды.

24 июня в 11:30 на вопросы будут отвечать хавбеки Николай Шапаренко и Александр Зубков.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    adidas777
    online
      adidas777, 24.06.2021 01:14
    0
    Надеюсь Зубков восстановится к матчу со шведами.
    Так как плана Б, без Зубкова на левом фланге, тренерский штаб так и не сподобился найти!
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 24.06.2021 01:14
    0
    Надеюсь Зубков восстановится к матчу со шведами.
    Так как плана Б, без Зубкова на левом фланге, тренерский штаб так и не сподобился найти!
    Ссылка
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