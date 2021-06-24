Российский комментатор поздравил Украину с выходом в плей-офф Евро-2020

Алексей Андронов рад, что «сине-желтые» попали в 1/8 финала турнира

  • 24.06.2021 00:55
  • 2554 просмотра
  • 5 комментариев
Российский комментатор поздравил Украину с выходом в плей-офф Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Известный российский комментатор Алексей Андронов поздравил сборную Украины по футболу с выходом в 1/8 финала Евро-2020. Пробиться в плей-офф турнира Украине позволила победа Швеции над Польшей (3:2).

«Поздравляю Украину! Жовто-блакитная победа!!!», — написал Андронов, добавив фото флагов Швеции и Украины.

В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против сборной Швеции. Матч состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.

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Источник — Telegram

(16 голосов)

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Комментарии
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 24.06.2021 01:58
    +2
    abc, 24.06.2021 01:25
    А ми теж поздоровимо ху@ла українською піснею у Шотландії.
    Ссылка
    Юра Шопов
    online
      Юра Шопов, 24.06.2021 01:29
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    abc, 24.06.2021 01:25
    А ми теж поздоровимо ху@ла українською піснею у Шотландії.
    Это тебя надо так поздравить, может протрезвеешь, а то бухаешь много
    Ссылка
    abc
    online
      abc, 24.06.2021 01:25
    +3
    А ми теж поздоровимо ху@ла українською піснею у Шотландії.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 01:08
    +7
    Редкий случай нормального рос у них
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 24.06.2021 01:06
    +13
    Та він завжди був адекватний.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 24.06.2021 01:06
    +13
    Та він завжди був адекватний.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 01:08
    +7
    Редкий случай нормального рос у них
    Ссылка
    abc
    online
      abc, 24.06.2021 01:25
    +3
    А ми теж поздоровимо ху@ла українською піснею у Шотландії.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 24.06.2021 01:58
    +2
    abc, 24.06.2021 01:25
    А ми теж поздоровимо ху@ла українською піснею у Шотландії.
    Ссылка
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