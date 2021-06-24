Российский комментатор поздравил Украину с выходом в плей-офф Евро-2020

Известный российский комментатор Алексей Андронов поздравил сборную Украины по футболу с выходом в 1/8 финала Евро-2020. Пробиться в плей-офф турнира Украине позволила победа Швеции над Польшей (3:2).
«Поздравляю Украину! Жовто-блакитная победа!!!», — написал Андронов, добавив фото флагов Швеции и Украины.
В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против сборной Швеции. Матч состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.
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Источник — Telegram
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