Андрей ПАВЕЛКО: «Сборную поддерживают все. Мы — единое целое!»

Глава УАФ поделился впечатлениями от выхода украинской национальной команды в плей-офф Евро-2020

  • 24.06.2021 00:41
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Андрей ПАВЕЛКО: «Сборную поддерживают все. Мы — единое целое!»
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Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020.

«Украина в 1/8-й финала Евро-2020! Спасибо всем болельщикам, которые создали для сборной невероятную атмосферу и преданно поддерживали команду дважды на стадионе в Бухаресте, а перед тем в Амстердаме! Мы вместе, всей страной, помогаем маленькому болельщику Диме Басову собрать средства на лечение, а другой малыш — Левко, которому исполнился только месяц, уже поддерживал сборную на трибуне в Бухаресте.

Сборную поддерживают все — президент страны, защитники, которые защищают наши границы на востоке, миллионы украинцев по всему миру! Мы — единое целое! Преданные болельщики нашей команды до последнего переживали и верили в то, что сборная выйдет из группы. И это, в первую очередь, ваш успех и ваша заслуга! Миллионов сине-желтых сердец!

Уверен, что команда Андрея Шевченко продемонстрирует характер в следующем матче! Помните, что за вами вся Украина! Она на карте на ваших футболках! Она в сердцах ваших Слава Украине! ГЕРОЯМ СЛАВА!», — написал Павелко.

В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против сборной Швеции. Матч состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.

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