Лучшие бомбардиры Евро-2020: Роналду впереди всех, Яремчук - в топ-10

По итогам группового этапа у Роналду 5 голов

  • 24.06.2021 00:36
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Лучшие бомбардиры Евро-2020: Роналду впереди всех, Яремчук - в топ-10
© Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам группового турнира Евро-2020 лучшим бомбардиром является Криштиану Роналду. Форвард сборной Португалии в трех матчах оформил 5 голов (и сделал 1 ассист).

Роналду на два мяча опережает целую группу футболистов, у которых по 3 гола. Это Патрик Шик (Чехия), Эмиль Форсберг (Швеция), Ромелу Лукаку (Бельгия), Роберт Левандовски (Польша) и Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды).

Еще у целой группы игроков по 2 гола. В том числе в топ-10 на сайте УЕФА обозначен Роман Яремчук. Столько же голов у Андрея Ярмоленко.

Украина в 1/8 финала сыграет против Швеции.

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Источник — Sport.ua

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