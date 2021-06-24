Тарас СТЕПАНЕНКО: «Впервые в истории сборная Украины в плей-офф Евро»

31-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал выход украинской национальной команды в плей-офф Евро-2020.
«Впервые в истории сборная Украины в плей-офф Евро.
«Сильные люди создают свою удачу» — цитата из книги «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса.
Спасибо каждому за слова поддержки и веру в сборную при любых обстоятельствах», — написал Степаненко.
В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против сборной Швеции. Матч состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.
Источник — Instagram
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