Тарас СТЕПАНЕНКО: «Впервые в истории сборная Украины в плей-офф Евро»

31-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал выход украинской национальной команды в плей-офф Евро-2020.

«Впервые в истории сборная Украины в плей-офф Евро.

«Сильные люди создают свою удачу» — цитата из книги «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса.

Спасибо каждому за слова поддержки и веру в сборную при любых обстоятельствах», — написал Степаненко.

В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против сборной Швеции. Матч состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.