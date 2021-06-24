Тарас СТЕПАНЕНКО: «Впервые в истории сборная Украины в плей-офф Евро»

Хавбек украинской национальной команды поблагодарил всех за поддержку

  • 24.06.2021 00:15
  • 901 просмотр
  • 4 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Впервые в истории сборная Украины в плей-офф Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал выход украинской национальной команды в плей-офф Евро-2020.

«Впервые в истории сборная Украины в плей-офф Евро.

«Сильные люди создают свою удачу» — цитата из книги «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса.

Спасибо каждому за слова поддержки и веру в сборную при любых обстоятельствах», — написал Степаненко.

В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против сборной Швеции. Матч состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    denzellezned
    online
      denzellezned, 24.06.2021 00:28
    -1
    Panama2830, 24.06.2021 00:22
    ага вперше в історії вас туда "занесли"...... , а так самі наробили повні штани.... до цих пір смердить...
    Помийся і запах зникне😉
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 24.06.2021 00:28
    0
    Малина, Зина.... бережуть свої ніженьки на свої міліонні контракти.... в трьох поспіль іграх просто обісралися, а перший щей пеналь напшикав...
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 24.06.2021 00:25
    0
    Panama2830, 24.06.2021 00:22
    ага вперше в історії вас туда "занесли"...... , а так самі наробили повні штани.... до цих пір смердить...
    госпожа фортуна берегла удачу с 2-х предыдущих евро именно для 2020
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 24.06.2021 00:22
    0
    ага вперше в історії вас туда "занесли"...... , а так самі наробили повні штани.... до цих пір смердить...
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 24.06.2021 00:28
    0
    Малина, Зина.... бережуть свої ніженьки на свої міліонні контракти.... в трьох поспіль іграх просто обісралися, а перший щей пеналь напшикав...
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 24.06.2021 00:25
    0
    Panama2830, 24.06.2021 00:22
    ага вперше в історії вас туда "занесли"...... , а так самі наробили повні штани.... до цих пір смердить...
    госпожа фортуна берегла удачу с 2-х предыдущих евро именно для 2020
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 24.06.2021 00:22
    0
    ага вперше в історії вас туда "занесли"...... , а так самі наробили повні штани.... до цих пір смердить...
    Ссылка
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