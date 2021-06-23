Испания стала автором самой крупной победы на Евро-2020

Сборная Испании, забив 5 безответных голов Словакии, установила личный рекорд и стала автором самой крупной победы на Евро-2020. Ранее максимальное преимущество над соперниками «Красная фурия» имела на ЧЕ-2012, когда со счетом 4:0 одолела в группе Ирландию, а в финале - Италию. К слову, с разницей в 5 мячей в финальных турнирах чемпионатов Европы, кроме испанцев, побеждали только четыре команды - Нидерланды, Франция, Дания и Швеция.

Самые крупные победы в финальных турнирах ЧЕ