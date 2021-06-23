Испания стала автором самой крупной победы на Евро-2020

С преимуществом в 5 мячей выигрывали в финальных турнирах ЧЕ 5 сборных

  • 23.06.2021 23:34
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Испания стала автором самой крупной победы на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании, забив 5 безответных голов Словакии, установила личный рекорд и стала автором самой крупной победы на Евро-2020. Ранее максимальное преимущество над соперниками «Красная фурия» имела на ЧЕ-2012, когда со счетом 4:0 одолела в группе Ирландию, а в финале - Италию. К слову, с разницей в 5 мячей в финальных турнирах чемпионатов Европы, кроме испанцев, побеждали только четыре команды - Нидерланды, Франция, Дания и Швеция.

Самые крупные победы в финальных турнирах ЧЕ

Счет

Сборная

Соперник

Дата

Стадия

6:1

Нидерланды

Югославия

25.06.2000

1/4

5:0

Франция

Бельгия

16.06.1984

ГТ

 

Дания

Югославия

16.06.1984

ГТ

 

Швеция

Болгария

14.06.2004

ГТ

 

Испания

Словакия

23.06.2021

ГТ

4:0

Испания

Ирландия

14.06.2012

ГТ

 

Испания

Италия

01.07.2012

Финал

 

Бельгия

Венгрия

26.06.2016

1/8

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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