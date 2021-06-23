Испания стала автором самой крупной победы на Евро-2020

Сборная Испании, забив 5 безответных голов Словакии, установила личный рекорд и стала автором самой крупной победы на Евро-2020. Ранее максимальное преимущество над соперниками «Красная фурия» имела на ЧЕ-2012, когда со счетом 4:0 одолела в группе Ирландию, а в финале - Италию. К слову, с разницей в 5 мячей в финальных турнирах чемпионатов Европы, кроме испанцев, побеждали только четыре команды - Нидерланды, Франция, Дания и Швеция.
Самые крупные победы в финальных турнирах ЧЕ
|
Счет
|
Сборная
|
Соперник
|
Дата
|
Стадия
|
6:1
|
Нидерланды
|
Югославия
|
25.06.2000
|
1/4
|
5:0
|
Франция
|
Бельгия
|
16.06.1984
|
ГТ
|
|
Дания
|
Югославия
|
16.06.1984
|
ГТ
|
|
Швеция
|
Болгария
|
14.06.2004
|
ГТ
|
|
Испания
|
Словакия
|
23.06.2021
|
ГТ
|
4:0
|
Испания
|
Ирландия
|
14.06.2012
|
ГТ
|
|
Испания
|
Италия
|
01.07.2012
|
Финал
|
|
Бельгия
|
Венгрия
|
26.06.2016
|
1/8
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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