Виктор Классон повторил рекорд Евро

Автором победного гола, выведшего сборную Швецию на первое место в группе, стал 29-летний полузащитник Виктор Классон. Причем, поразив ворота поляков на 4-й компенсированной минуте матча, он повторил рекорд финальных турниров чемпионатов Европы, принадлежащий итальянцу Антонио Кассано и исландцу Арнору Траустасону.

Самые поздние победные голы в основное время матча в финальных турнирах ЧЕ