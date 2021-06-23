Виктор Классон повторил рекорд Евро

Автором победного гола, выведшего сборную Швецию на первое место в группе, стал 29-летний полузащитник Виктор Классон. Причем, поразив ворота поляков на 4-й компенсированной минуте матча, он повторил рекорд финальных турниров чемпионатов Европы, принадлежащий итальянцу Антонио Кассано и исландцу Арнору Траустасону.
Самые поздние победные голы в основное время матча в финальных турнирах ЧЕ
|
Минута
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
90+4'
|
Антонио КАССАНО
|
Италия
|
22.06.2004
|
Болгария
|
2:1
|
90+4'
|
Арнор ТРАУСТАСОН
|
Исландия
|
22.06.2016
|
Австрия
|
2:1
|
90+4'
|
Виктор КЛАССОН
|
Швеция
|
23.06.2021
|
Польша
|
3:2
|
90+3'
|
Зинедин ЗИДАН
|
Франция
|
13.06.2004
|
Англия
|
2:1
|
90+2'
|
АРДА Туран
|
Турция
|
11.06.2008
|
Швейцария
|
2:1
|
90+2'
|
Давид ВИЛЬЯ
|
Испания
|
14.06.2008
|
Швеция
|
2:1
|
90+2'
|
Дэниэл СТАРРИДЖ
|
Англия
|
16.06.2016
|
Уэльс
|
2:1
|
90+1'
|
Зинедин ЗИДАН
|
Франция
|
13.06.2004
|
Англия
|
2:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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