Виктор Классон повторил рекорд Евро

Победный мяч в ворота Польши шведский полузащитник забил на 90+4-й минуте

  • 23.06.2021 23:23
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Виктор Классон повторил рекорд Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Автором победного гола, выведшего сборную Швецию на первое место в группе, стал 29-летний полузащитник Виктор Классон. Причем, поразив ворота поляков на 4-й компенсированной минуте матча, он повторил рекорд финальных турниров чемпионатов Европы, принадлежащий итальянцу Антонио Кассано и исландцу Арнору Траустасону.

Самые поздние победные голы в основное время матча в финальных турнирах ЧЕ

Минута

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

90+4'

Антонио КАССАНО

Италия

22.06.2004

Болгария

2:1

90+4'

Арнор ТРАУСТАСОН

Исландия

22.06.2016

Австрия

2:1

90+4'

Виктор КЛАССОН

Швеция

23.06.2021

Польша

3:2

90+3'

Зинедин ЗИДАН

Франция

13.06.2004

Англия

2:1

90+2'

АРДА Туран

Турция

11.06.2008

Швейцария

2:1

90+2'

Давид ВИЛЬЯ

Испания

14.06.2008

Швеция

2:1

90+2'

Дэниэл СТАРРИДЖ

Англия

16.06.2016

Уэльс

2:1

90+1'

Зинедин ЗИДАН

Франция

13.06.2004

Англия

2:1

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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