20 голов на больших форумах. Роналду превзошел рекорд Клозе

Форвард португальцев Криштиану Роналду, забив гол в ворота Франции в матче Евро-2020, установил новый рекорд.
Роналду стал первым игроком в истории чемпионатов мира и Европы, который забил в сумме 20 голов в этих двух соревнованиях.
Лидер сборной Португалии превзошел Мирослава Клозе из Германии, у которого 19 голов.
Лучшие бомбардиры ЧМ и Евро (суммарно)
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Источник — Opta
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