20 голов на больших форумах. Роналду превзошел рекорд Клозе

Форвард португальцев Криштиану Роналду, забив гол в ворота Франции в матче Евро-2020, установил новый рекорд.

Роналду стал первым игроком в истории чемпионатов мира и Европы, который забил в сумме 20 голов в этих двух соревнованиях.

Лидер сборной Португалии превзошел Мирослава Клозе из Германии, у которого 19 голов.

Лучшие бомбардиры ЧМ и Евро (суммарно)