ВИДЕО. Теперь можно и поесть. Реакция сборной Украины на выход в плей-офф

Сборная Украины отправилась ужинать с хорошим настроением

  • 23.06.2021 23:26
  • 5626 просмотров
  • 11 комментариев
ВИДЕО. Теперь можно и поесть. Реакция сборной Украины на выход в плей-офф
© uaf.ua

Реакция сборной Украины на результат матча Швеция - Польша (3:2), что позволило команде выйти в плей-офф чемпионата Европы.

Игроки отправились ужинать в хорошем настроении.

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Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 24.06.2021 00:01
    +11
    Украина в 1/8 финала!!!
    Спасибо вам ребята, за борьбу, за самоотдачу, за бойцовские качества!
    Я имею ввиду датчан, шведов, испанцев...всех тех, кто ковал наш выход в плей-офф
    Ссылка
    Viktor VK
    online
      Viktor VK, 24.06.2021 00:00
    -3
    Ага, потом скажут устали потому что слишком жирные))))
    Ссылка
    nivava
      nivava, 23.06.2021 23:55
    -2
    Игорь Нестеренко, 23.06.2021 23:38
    Шведи показали, як потрібно грати в футбол
    Ні, вони ще 29-го покажуть....
    Пощастило Шведам з суперником у 1/8...
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 23.06.2021 23:52
    -3
    Viktor Krichevskii, 23.06.2021 23:43
    Курортники с пионервожатьім Шевой...тормоз
    Там ще парторг поздоровлення надіслав.
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    Max30
    online
      Max30, 23.06.2021 23:50
    -3
    Ужасы,чему радоваться,ничего не ждёт нас со шведами
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 23.06.2021 23:45
    +5
    Ещё премию не забудьте им раздать...
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 23.06.2021 23:43
    -1
    Курортники с пионервожатьім Шевой...тормоз
    Ссылка
    Рома Кол
    online
      Рома Кол, 23.06.2021 23:39
    -2
    Поздравляю вы это не заслужили)
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 23.06.2021 23:38
    0
    Шведи показали, як потрібно грати в футбол
    Ссылка
    oleksan751
    online
      oleksan751, 23.06.2021 23:37
    -2
    Лучше , бл..ть, пойдите поспите, отдохните, а то ж вы устали нев..ебенно. Только непонятно отчего. Как по мне то лучше б они домой поехали, чем занимать место другой любой команды с яйцами...
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    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 23.06.2021 23:32
    0
    Там уже никто не поможет и пока они не начнут играть в футбол ничего не будет терять аудиторию болельщиков которые приносят им деньги и не только им
    просто нужно катком пройтись по шведским местам
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 24.06.2021 00:01
    +11
    Украина в 1/8 финала!!!
    Спасибо вам ребята, за борьбу, за самоотдачу, за бойцовские качества!
    Я имею ввиду датчан, шведов, испанцев...всех тех, кто ковал наш выход в плей-офф
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 23.06.2021 23:45
    +5
    Ещё премию не забудьте им раздать...
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 23.06.2021 23:38
    0
    Шведи показали, як потрібно грати в футбол
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 23.06.2021 23:32
    0
    Там уже никто не поможет и пока они не начнут играть в футбол ничего не будет терять аудиторию болельщиков которые приносят им деньги и не только им
    просто нужно катком пройтись по шведским местам
    Ссылка
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