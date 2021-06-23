ВИДЕО. Теперь можно и поесть. Реакция сборной Украины на выход в плей-офф

Реакция сборной Украины на результат матча Швеция - Польша (3:2), что позволило команде выйти в плей-офф чемпионата Европы.
Игроки отправились ужинать в хорошем настроении.
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Источник — Sport.ua
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Спасибо вам ребята, за борьбу, за самоотдачу, за бойцовские качества!
Я имею ввиду датчан, шведов, испанцев...всех тех, кто ковал наш выход в плей-офф
Пощастило Шведам з суперником у 1/8...
просто нужно катком пройтись по шведским местам
Спасибо вам ребята, за борьбу, за самоотдачу, за бойцовские качества!
Я имею ввиду датчан, шведов, испанцев...всех тех, кто ковал наш выход в плей-офф
просто нужно катком пройтись по шведским местам
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