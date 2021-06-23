Ярмоленко и Малиновский получили отдых, Украина остается на Евро

Сборная Украины продолжает работать и может начинать подготовку к Швеции

  • 23.06.2021 20:59
  • 18484 просмотра
  • 40 комментариев
Ярмоленко и Малиновский получили отдых, Украина остается на Евро
© uaf.ua

Сборная Украины продолжала работать в ожидании результатов матчей группового турнира Евро-2020, чтобы узнать свою судьбу на турнире.

Как оказалось, Украина остается на Евро и в 1/8 финала, скорее всего, сыграет против Швеции.

Сегодня команда провела тренировку, в которой не принимал участие Александр Зубков. Вингер продолжает восстанавливаться после травмы.

Кроме того, не работали Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский, которым предоставили отдых после напряженного группового турнира.

Теперь сборная может готовиться к конкретному сопернику. Украина сыграет свой матч против Швеции 29 июня.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(103 голоса)

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Комментарии
    Гуцул Евгений
    online
      Гуцул Евгений, 23.06.2021 21:23
    -1
    не пойму почему вы думаете, что Украина намеренно слила Австрии. Во - первых Австрийцы выше вас в рейтинге. Во -вторых у них такие скорости, что вам и не снились. В третих, самое главное, Австрийцы - это те же немцы. Так что 1-0 это скорее ваша победа. Бейтесь так же и пройдете Шведов.
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    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 23.06.2021 21:20
    -1
    Пятов, Тымчик, Попов, Судаков, Макаренко, Безус, Довбик, Беседин....................
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    Phoenix
      Phoenix, 23.06.2021 21:16
    0
    Сергей Маверик, 23.06.2021 20:58
    Дорогие друзья!
    Пишу редко о футболе, да и смотрю не так часто, но после того, что увидел 21 июня в Бухаресте, силы и нервы мои не выдержали. Господи! Я никогда не прощу им этот проигранный матч Австрии. Мы фавориты, свое игрой удивив Европу, и сборная Австрии, крепкий середняк, которой на карте футбольной не каждый найдет. Где эта Австрия?
    Где?! Мы их сожрем с потрохами, и даже не будем запивать. Боже! Что они сделали со мной? Как? Как они могли проиграть?! 0:1 . Кому? О-о! Они медленно пьют мою кровь, они специально, да-да, специально проиграли этот вонючий матч, чтобы по капле цедить мою кровь. Господи, за что ты обрек меня любить эту команду?! Нет, я не возражаю, чтобы они проиграли, спорт есть спорт. Но пусть они не пьют стаканами мою кровь. Вы помните матч со сборной "России" в Москве (Карпин забил со штрафного) на предпоследней минуте, когда только сердце надеялось, отказываясь подчиняться разуму, штрафной в сторону "России" бьет Шева и .... Получите! Я был счастлив. Но эта игра стоила мне всех моих килограммов. Нет, нужно быть идиотом, безумным идиотом, чтобы любить эту команду. И в этом мое несчастье. Лучше сразу застрелиться, чем смотреть, как они неторопливо полтора часа будут надо мной издеваться. Прошу извинить меня за резкость в словах, но мои нервы иссякли вместе с финальным свистком арбитра.
    Дорогой друг! Австрийцы так же думают об Украине, где она? Кто они? Мы многого нафантазировали себе после Испании и Португалии. Австрия наверное не зря выше нас в рейтинге сборных (хоть и не на много).
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    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 23.06.2021 21:13
    -1
    Будемо сподіватись, що фізика відновиться, а тренерський штаб зробить висновки по грі деяких футболістів і збірна покаже ту гру, яку демонструвала останні 2 роки, а не ту, яка була в матчі з Авсстрією.
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    Юхим Голд
    online
      Юхим Голд, 23.06.2021 21:11
    +1
    Ну шо хлопчики,вже булочки розслабили,думали все не треба валідол,аалерь'янка а ні все ще попереду))) Тримаємо кулаки і віримо!!!
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    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 23.06.2021 21:10
    +2
    fedd1979, 23.06.2021 21:00
    Да уж... Стид і позор ще більше окреслюється сьогоднішньою грою Польщі. Ну не повезло, це таке - але ось команда, яка боролася до кінця. Поляки тиснули, створювали моменти. А ці долбодятли за весь другий тайм створили один момент, феєрично лажали через пас і через прийом, совалися полем без моментів, однак все одно знаходитсья куча "спеціалістів", які стверджують, що другий тайм зіграли добре. Тьху, аж соромно займати чуже місце
    Ты шо проплаченый? Этот же комменты на другой ветке висит? Конь педальный вали отсюда
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    Phoenix
      Phoenix, 23.06.2021 21:10
    +3
    SALOO, 23.06.2021 20:57
    стыд и позор влетать так в плей офф, дроча на другие команды
    Стыд и позор дрочить на камеру, выкладывать в сеть, а потом говорить что все дрочат.
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 23.06.2021 21:08
    +5
    ingvar8888, 23.06.2021 21:02
    План Шеви спрацьовує, програвши Австрії вийшли на Швецію!
    Австрія в шоці!
    Да уж, Шевченко прямо таки гением оказался. Австрийцы пытались в конце матча с Украиной играть в поддавки, но наш гигант тренерской мысли всё предвидел и выпустил на поле никчёмных Беседин и Марлона, чтобы засушить игру и выстоять минимальное поражение. Ставочка зашла!
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 23.06.2021 21:05
    +2
    fedd1979, 23.06.2021 21:00
    Да уж... Стид і позор ще більше окреслюється сьогоднішньою грою Польщі. Ну не повезло, це таке - але ось команда, яка боролася до кінця. Поляки тиснули, створювали моменти. А ці долбодятли за весь другий тайм створили один момент, феєрично лажали через пас і через прийом, совалися полем без моментів, однак все одно знаходитсья куча "спеціалістів", які стверджують, що другий тайм зіграли добре. Тьху, аж соромно займати чуже місце
    Будем болеть за наших ребят. Надеюсь, они отдохнут и всё таки покажут на что они способны. Шведы не непроходимы. Поляки показали как с ними играть.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.06.2021 21:03
    -7
    Шведов под Полтавой когда то разгромили,пора повторить
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    Jeka Lukashin
    online
      Jeka Lukashin, 23.06.2021 21:03
    +4
    Выиграем у шведов если Шева будет играть. Пусть продолжит начатое им в 2012м
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 23.06.2021 21:02
    +8
    План Шеви спрацьовує, програвши Австрії вийшли на Швецію!
    Австрія в шоці!
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 23.06.2021 21:02
    +1
    Шведам не прощу цю перемогу, якщо наші з позором вилетять з 1/8
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 23.06.2021 21:00
    0
    Да уж... Стид і позор ще більше окреслюється сьогоднішньою грою Польщі. Ну не повезло, це таке - але ось команда, яка боролася до кінця. Поляки тиснули, створювали моменти. А ці долбодятли за весь другий тайм створили один момент, феєрично лажали через пас і через прийом, совалися полем без моментів, однак все одно знаходитсья куча "спеціалістів", які стверджують, що другий тайм зіграли добре. Тьху, аж соромно займати чуже місце
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 23.06.2021 21:00
    +4
    Хоч я був настроєний песимістично, але все ж дуже радий, що наша збірна продовжить боротьбу!
    Хай Україні щастить і надалі!
    Слава Україні!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 23.06.2021 21:00
    -5
    barca_messi, 23.06.2021 20:58
    Двоякие ощущения… Нужен нам этот плей-оф?
    Ты дурачок?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.06.2021 21:00
    +5
    повторився сценар!й матчу Украина-Нидерланди,але з щасливим для нас п!дсумком
    Ссылка
    Николай Хомяков
    online
      Николай Хомяков, 23.06.2021 21:00
    +1
    Якщо і далі буде така гра, то надії немає.
    Ссылка
    88serhiiO
    online
      88serhiiO, 23.06.2021 20:59
    +21
    Австрійці зараз охує....ші сидять
    Ссылка
    barca_messi
    online
      barca_messi, 23.06.2021 20:59
    +3
    Смотреть и поддерживать, конечно, будем. Но с другой стороны, абы не обосрались опять…
    Ссылка
    88serhiiO
    online
      88serhiiO, 23.06.2021 20:59
    +21
    Австрійці зараз охує....ші сидять
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 23.06.2021 20:56
    +14
    Пролезли таки :D
    Ссылка
    Олег Стець
    online
      Олег Стець, 23.06.2021 20:59
    +13
    Скандинавы в который раз нас из дерьма пытаются вытащить, а мы сопротивляемся ...
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 23.06.2021 21:02
    +8
    План Шеви спрацьовує, програвши Австрії вийшли на Швецію!
    Австрія в шоці!
    Ссылка
    Eugene Gudvin
    online
      Eugene Gudvin, 23.06.2021 20:59
    +8
    SALOO, 23.06.2021 20:57
    стыд и позор влетать так в плей офф, дроча на другие команды
    Португалия так ЧЕ выиграла
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 23.06.2021 20:58
    +8
    у нас на 2 дні більше відпочинку. Шведам подяка. але поки нам фартить дико...
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.06.2021 20:58
    +6
    фартожопые... ну теперь уж точно , такого ползанья и тупизны в матче со Швецией я им не прощу
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 23.06.2021 21:08
    +5
    ingvar8888, 23.06.2021 21:02
    План Шеви спрацьовує, програвши Австрії вийшли на Швецію!
    Австрія в шоці!
    Да уж, Шевченко прямо таки гением оказался. Австрийцы пытались в конце матча с Украиной играть в поддавки, но наш гигант тренерской мысли всё предвидел и выпустил на поле никчёмных Беседин и Марлона, чтобы засушить игру и выстоять минимальное поражение. Ставочка зашла!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.06.2021 21:00
    +5
    повторився сценар!й матчу Украина-Нидерланди,але з щасливим для нас п!дсумком
    Ссылка
    IO73Newser
    online
      IO73Newser, 23.06.2021 20:57
    +5
    Интересно, у вас там заготовки статей были на все возможные исходы?
    Ссылка
    Jeka Lukashin
    online
      Jeka Lukashin, 23.06.2021 21:03
    +4
    Выиграем у шведов если Шева будет играть. Пусть продолжит начатое им в 2012м
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 23.06.2021 21:00
    +4
    Хоч я був настроєний песимістично, але все ж дуже радий, що наша збірна продовжить боротьбу!
    Хай Україні щастить і надалі!
    Слава Україні!
    Ссылка
    Phoenix
      Phoenix, 23.06.2021 21:10
    +3
    SALOO, 23.06.2021 20:57
    стыд и позор влетать так в плей офф, дроча на другие команды
    Стыд и позор дрочить на камеру, выкладывать в сеть, а потом говорить что все дрочат.
    Ссылка
    barca_messi
    online
      barca_messi, 23.06.2021 20:59
    +3
    Смотреть и поддерживать, конечно, будем. Но с другой стороны, абы не обосрались опять…
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 23.06.2021 20:58
    +3
    сине - желтый день
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 23.06.2021 21:10
    +2
    fedd1979, 23.06.2021 21:00
    Да уж... Стид і позор ще більше окреслюється сьогоднішньою грою Польщі. Ну не повезло, це таке - але ось команда, яка боролася до кінця. Поляки тиснули, створювали моменти. А ці долбодятли за весь другий тайм створили один момент, феєрично лажали через пас і через прийом, совалися полем без моментів, однак все одно знаходитсья куча "спеціалістів", які стверджують, що другий тайм зіграли добре. Тьху, аж соромно займати чуже місце
    Ты шо проплаченый? Этот же комменты на другой ветке висит? Конь педальный вали отсюда
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 23.06.2021 21:05
    +2
    fedd1979, 23.06.2021 21:00
    Да уж... Стид і позор ще більше окреслюється сьогоднішньою грою Польщі. Ну не повезло, це таке - але ось команда, яка боролася до кінця. Поляки тиснули, створювали моменти. А ці долбодятли за весь другий тайм створили один момент, феєрично лажали через пас і через прийом, совалися полем без моментів, однак все одно знаходитсья куча "спеціалістів", які стверджують, що другий тайм зіграли добре. Тьху, аж соромно займати чуже місце
    Будем болеть за наших ребят. Надеюсь, они отдохнут и всё таки покажут на что они способны. Шведы не непроходимы. Поляки показали как с ними играть.
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 23.06.2021 20:59
    +2
    Тут уже на плохую физику не спишешь, имея на 2 дня больше отдыха перед плей-офф.
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 23.06.2021 20:59
    +2
    Happy End!!
    Поздравляю всех.
    Ватники вылезли
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 23.06.2021 20:58
    +2
    Надеюсь правельные выводы сделали все игроки и тренеры и мы увидим Украину в такой форме как в первом тайме против Македонии.
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