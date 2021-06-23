Ярмоленко и Малиновский получили отдых, Украина остается на Евро

Сборная Украины продолжала работать в ожидании результатов матчей группового турнира Евро-2020, чтобы узнать свою судьбу на турнире.
Как оказалось, Украина остается на Евро и в 1/8 финала, скорее всего, сыграет против Швеции.
Сегодня команда провела тренировку, в которой не принимал участие Александр Зубков. Вингер продолжает восстанавливаться после травмы.
Кроме того, не работали Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский, которым предоставили отдых после напряженного группового турнира.
Теперь сборная может готовиться к конкретному сопернику. Украина сыграет свой матч против Швеции 29 июня.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Пишу редко о футболе, да и смотрю не так часто, но после того, что увидел 21 июня в Бухаресте, силы и нервы мои не выдержали. Господи! Я никогда не прощу им этот проигранный матч Австрии. Мы фавориты, свое игрой удивив Европу, и сборная Австрии, крепкий середняк, которой на карте футбольной не каждый найдет. Где эта Австрия?
Где?! Мы их сожрем с потрохами, и даже не будем запивать. Боже! Что они сделали со мной? Как? Как они могли проиграть?! 0:1 . Кому? О-о! Они медленно пьют мою кровь, они специально, да-да, специально проиграли этот вонючий матч, чтобы по капле цедить мою кровь. Господи, за что ты обрек меня любить эту команду?! Нет, я не возражаю, чтобы они проиграли, спорт есть спорт. Но пусть они не пьют стаканами мою кровь. Вы помните матч со сборной "России" в Москве (Карпин забил со штрафного) на предпоследней минуте, когда только сердце надеялось, отказываясь подчиняться разуму, штрафной в сторону "России" бьет Шева и .... Получите! Я был счастлив. Но эта игра стоила мне всех моих килограммов. Нет, нужно быть идиотом, безумным идиотом, чтобы любить эту команду. И в этом мое несчастье. Лучше сразу застрелиться, чем смотреть, как они неторопливо полтора часа будут надо мной издеваться. Прошу извинить меня за резкость в словах, но мои нервы иссякли вместе с финальным свистком арбитра.
Австрія в шоці!
Австрія в шоці!
Хай Україні щастить і надалі!
Слава Україні!
Австрія в шоці!
Австрія в шоці!
Хай Україні щастить і надалі!
Слава Україні!
Поздравляю всех.
Ватники вылезли
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