Ярмоленко и Малиновский получили отдых, Украина остается на Евро

Сборная Украины продолжала работать в ожидании результатов матчей группового турнира Евро-2020, чтобы узнать свою судьбу на турнире.

Как оказалось, Украина остается на Евро и в 1/8 финала, скорее всего, сыграет против Швеции.

Сегодня команда провела тренировку, в которой не принимал участие Александр Зубков. Вингер продолжает восстанавливаться после травмы.

Кроме того, не работали Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский, которым предоставили отдых после напряженного группового турнира.

Теперь сборная может готовиться к конкретному сопернику. Украина сыграет свой матч против Швеции 29 июня.