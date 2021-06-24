Ефим КОНОПЛЯ: «Штаб Де Дзерби напоминает штаб сборной Украины»

Молодой правый защитник Ефим Конопля поехал на тренировочный сбор «Шахтера» и надеется закрепиться в команде Роберто Де Дзерби.
«Для меня, конечно, очень много нового. Напоминает по менталитету штаб сборной Украины. Но многое отличается. Мне нравится подход тренера, внимание к каждому игроку. Даже если кто-то не знает английский, если нет рядом переводчика, то все равно пытаются объяснить. Очень интересною».
«Много общаемся с Де Дзерби и помощниками. Конечно, я хочу показать свой уровень и завоевать доверие тренера», - сказал Конопля.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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