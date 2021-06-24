Ефим КОНОПЛЯ: «Штаб Де Дзерби напоминает штаб сборной Украины»

Защитник рассчитывает остаться в команде

  • 24.06.2021 11:54
  • 1179 просмотров
  • 2 комментария
Ефим КОНОПЛЯ: «Штаб Де Дзерби напоминает штаб сборной Украины»
© shakhtar.com

Молодой правый защитник Ефим Конопля поехал на тренировочный сбор «Шахтера» и надеется закрепиться в команде Роберто Де Дзерби.

«Для меня, конечно, очень много нового. Напоминает по менталитету штаб сборной Украины. Но многое отличается. Мне нравится подход тренера, внимание к каждому игроку. Даже если кто-то не знает английский, если нет рядом переводчика, то все равно пытаются объяснить. Очень интересною».

«Много общаемся с Де Дзерби и помощниками. Конечно, я хочу показать свой уровень и завоевать доверие тренера», - сказал Конопля.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 24.06.2021 12:30
    0
    Конопля і Корнієнко - класні флангові захисники збірної на майбутнє. Погано, що заважають травми і Шева не довіряє.
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 24.06.2021 12:11
    -1
    Ну и славненько, значит в этом сезоне поборитесь за бронзу
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    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 24.06.2021 12:30
    0
    Конопля і Корнієнко - класні флангові захисники збірної на майбутнє. Погано, що заважають травми і Шева не довіряє.
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