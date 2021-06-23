«Фортуна вернула нам долг». Зеленский оценил выход Украины в плей-офф Евро

Президент Украины Владимир Зеленский оперативно прокомментировал успех сборной Украины, которая в итоге пробилась в плей-офф Евро-2020.

«Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой. Вспомнить хотя бы гол в ворота Англии на Евро-2012, который не был засчитан. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно - заслуженно».

«У наших ребят появляется шанс доказать, что все это время мы просто разминались. И я уверен, что в 1/8 финала вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли».

«Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину», - написал Зеленский.

В 1/8 финала Украина, скорее всего, сыграет против Швеции.