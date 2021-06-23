«Фортуна вернула нам долг». Зеленский оценил выход Украины в плей-офф Евро

Президент Украины Владимир Зеленский оперативно прокомментировал успех сборной Украины, которая в итоге пробилась в плей-офф Евро-2020.
«Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой. Вспомнить хотя бы гол в ворота Англии на Евро-2012, который не был засчитан. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно - заслуженно».
«У наших ребят появляется шанс доказать, что все это время мы просто разминались. И я уверен, что в 1/8 финала вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли».
«Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину», - написал Зеленский.
В 1/8 финала Украина, скорее всего, сыграет против Швеции.
Источник — Telegram
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Як там в анекдоті - яка країна такі і теракти
На «чистих м’ячах» хлопець працює.
вам бы Федорыча уже позвать домой, вот мужик колоритно на трибуне смотрелся ))))
как уж тут не примазаться не попиарится лишний раз
как уж тут не примазаться не попиарится лишний раз
«У наших ребят появляется шанс доказать, что все это время мы просто разминались".... типа юмор
«Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину» - "верим в вас" и "верим в команду" - это одно и то же, а "верим в Украину" без восклицательного знака. В общем, сразу видно - какой юмор, такой и поздравитель с него
На «чистих м’ячах» хлопець працює.
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