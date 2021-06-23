«Фортуна вернула нам долг». Зеленский оценил выход Украины в плей-офф Евро

Президент Украины оперативно прокомментировал успех национальной команды

  • 23.06.2021 21:49
  • 8014 просмотров
  • 30 комментариев
«Фортуна вернула нам долг». Зеленский оценил выход Украины в плей-офф Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский оперативно прокомментировал успех сборной Украины, которая в итоге пробилась в плей-офф Евро-2020.

«Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой. Вспомнить хотя бы гол в ворота Англии на Евро-2012, который не был засчитан. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно - заслуженно».

«У наших ребят появляется шанс доказать, что все это время мы просто разминались. И я уверен, что в 1/8 финала вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли».

«Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину», - написал Зеленский.

В 1/8 финала Украина, скорее всего, сыграет против Швеции.

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Источник — Telegram

(47 голосов)

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Комментарии
    SlowlyMan
      SlowlyMan, 23.06.2021 22:57
    +1
    членограй
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 23.06.2021 22:48
    -2
    Андрій Ванчак, 23.06.2021 22:40
    шкода, що країна нормальна, а ти і такий преЗєдєнт - НІ!!!
    а за коментами так і не скажеш.
    Як там в анекдоті - яка країна такі і теракти
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 23.06.2021 22:44
    +3
    Хто йому ці спітчі готує???? Візьміть мене на роботу яб йогоопозорив за раз. Хоч роботи позбувся б. Зєля лох кончаний і в футболі профан.
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 23.06.2021 22:43
    0
    ухх, припорошило...
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 23.06.2021 22:40
    +4
    winner2012, 23.06.2021 22:00
    Как любой нормальной страны, президент поздравил за выход(пролезли) дальше, так и тут дебилы повылазили со своим срачом! Нет чтобы порадоваться...
    шкода, що країна нормальна, а ти і такий преЗєдєнт - НІ!!!
    Ссылка
    Болела
    online
      Болела, 23.06.2021 22:39
    +1
    Ви бачили його коментар після матчу з Австрією? Там не хайппанеш.
    На «чистих м’ячах» хлопець працює.
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 23.06.2021 22:38
    -4
    если продолжить аналогию то шведы Шеве должок за Евро-2012 вернут на том все и закончиться
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 23.06.2021 22:37
    -2
    не знал что слорт.уа филиал юмористов с Кривого канала ))))
    вам бы Федорыча уже позвать домой, вот мужик колоритно на трибуне смотрелся ))))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.06.2021 22:35
    +7
    Тарас Пипко, 23.06.2021 22:32
    Самый оперативный президент... хуевый, но оперативный.

    как уж тут не примазаться не попиарится лишний раз
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 23.06.2021 22:34
    0
    Які ще рази? Незарахований гол - так. А коли ще фортуна прям таки була несправедливою до нас?
    Ссылка
    Тарас Пипко
    online
      Тарас Пипко, 23.06.2021 22:32
    +6
    Самый оперативный президент... хуевый, но оперативный.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.06.2021 22:24
    +3
    Вовочка должен взять футбол под личный контроль, как он спасал под личным контролем Ярослава Журавля в ОРДЛО, иницировать программу "Велике футбольництво" и выделить из наших налогов на это 100 миллиардов.
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 23.06.2021 22:23
    +3
    викликайте наркологів! товариш не може сам вийти.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 23.06.2021 22:22
    +2
    пианист--=-вчера ты забрал 600 лямов от спорстменов--и дал своим судьям---верь делам а не словам
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 23.06.2021 22:20
    +2
    Шо оно несет....
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 23.06.2021 22:11
    0
    от для чого от оце)) давайте вже краще коментарі московського царя....а не його холуїв....дуже низько...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2021 22:08
    +6
    І я не хочу називати дебілами всіх, хто обрав це чудіще. Дебіли ті, хто досі не зрозумів, що воно таке
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2021 22:06
    +6
    bullyUA, 23.06.2021 22:05
    Вовочка! Позвони в УЕФА, надуй щеки и грозно спроси почему мы до сих пор не в финале!
    5 баллов!!!!!!!!!! В точку. Це усе, що треба знати про цього клоуна
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.06.2021 22:05
    +15
    Вовочка! Позвони в УЕФА, надуй щеки и грозно спроси почему мы до сих пор не в финале!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 23.06.2021 22:05
    +2
    пианист --наша сборная не заслуживала выхода в 1-8---играй дальше на фортопиано
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.06.2021 22:05
    +15
    Вовочка! Позвони в УЕФА, надуй щеки и грозно спроси почему мы до сих пор не в финале!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2021 22:03
    +15
    winner2012, 23.06.2021 22:00
    Как любой нормальной страны, президент поздравил за выход(пролезли) дальше, так и тут дебилы повылазили со своим срачом! Нет чтобы порадоваться...
    Дебіли ті, хто обрав цього казкаря. Ти забув, що в нормальної країни має бути нормальний преидент, а не клоунське створіння з опухшою від коксу мордякою, яке позорить країну на кожному кроці
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.06.2021 22:35
    +7
    Тарас Пипко, 23.06.2021 22:32
    Самый оперативный президент... хуевый, но оперативный.

    как уж тут не примазаться не попиарится лишний раз
    Ссылка
    Тарас Пипко
    online
      Тарас Пипко, 23.06.2021 22:32
    +6
    Самый оперативный президент... хуевый, но оперативный.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2021 22:08
    +6
    І я не хочу називати дебілами всіх, хто обрав це чудіще. Дебіли ті, хто досі не зрозумів, що воно таке
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2021 22:06
    +6
    bullyUA, 23.06.2021 22:05
    Вовочка! Позвони в УЕФА, надуй щеки и грозно спроси почему мы до сих пор не в финале!
    5 баллов!!!!!!!!!! В точку. Це усе, що треба знати про цього клоуна
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 23.06.2021 22:40
    +4
    winner2012, 23.06.2021 22:00
    Как любой нормальной страны, президент поздравил за выход(пролезли) дальше, так и тут дебилы повылазили со своим срачом! Нет чтобы порадоваться...
    шкода, що країна нормальна, а ти і такий преЗєдєнт - НІ!!!
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 23.06.2021 22:05
    +4
    vizuals, 23.06.2021 22:03
    Дебіли ті, хто обрав цього казкаря. Ти забув, що в нормальної країни має бути нормальний преидент, а не клоунське створіння з опухшою від коксу мордякою, яке позорить країну на кожному кроці
    Кто был, или будет "нормальным"?
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 23.06.2021 22:01
    +4
    winner2012, 23.06.2021 22:00
    Как любой нормальной страны, президент поздравил за выход(пролезли) дальше, так и тут дебилы повылазили со своим срачом! Нет чтобы порадоваться...
    Так то президент, а это чле....ограй
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 23.06.2021 22:44
    +3
    Хто йому ці спітчі готує???? Візьміть мене на роботу яб йогоопозорив за раз. Хоч роботи позбувся б. Зєля лох кончаний і в футболі профан.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.06.2021 22:24
    +3
    Вовочка должен взять футбол под личный контроль, как он спасал под личным контролем Ярослава Журавля в ОРДЛО, иницировать программу "Велике футбольництво" и выделить из наших налогов на это 100 миллиардов.
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 23.06.2021 22:23
    +3
    викликайте наркологів! товариш не може сам вийти.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 23.06.2021 21:55
    +3
    Та пішов він в сраку, чорт зашкварєний.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 23.06.2021 22:22
    +2
    пианист--=-вчера ты забрал 600 лямов от спорстменов--и дал своим судьям---верь делам а не словам
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 23.06.2021 22:20
    +2
    Шо оно несет....
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 23.06.2021 22:05
    +2
    пианист --наша сборная не заслуживала выхода в 1-8---играй дальше на фортопиано
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 23.06.2021 22:02
    +2
    Не может все время не везти, надо просто дождаться своей очереди.
    Ссылка
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 23.06.2021 22:01
    +2
    "Вспомнить хотя бы гол в ворота Англии на Евро-2012...." В 2012 году, когда этот зелебобик играл членом на рояле, он даже не знал, что проводится какое-то Евро)
    «У наших ребят появляется шанс доказать, что все это время мы просто разминались".... типа юмор
    «Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину» - "верим в вас" и "верим в команду" - это одно и то же, а "верим в Украину" без восклицательного знака. В общем, сразу видно - какой юмор, такой и поздравитель с него
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    SlowlyMan
      SlowlyMan, 23.06.2021 22:57
    +1
    членограй
    Ссылка
    Болела
    online
      Болела, 23.06.2021 22:39
    +1
    Ви бачили його коментар після матчу з Австрією? Там не хайппанеш.
    На «чистих м’ячах» хлопець працює.
    Ссылка
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