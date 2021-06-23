Свитолина и Костюк проиграли парный матч на турнире в Истборне

Украинки уступили третьим сеяным

  • 23.06.2021 19:46
  • 593 просмотра
  • 4 комментария
Свитолина и Костюк проиграли парный матч на турнире в Истборне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк завершили борьбу в парном разряде в рамках престижных травяных соревнованиях категории WTA 500 в Истборне.
 
На старте турнира украинская пара проиграла чилийско-американскому тандему Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик, посеянному под третьим номером.
 
Истборн. Первый круг парного разряда
Элина Свитолина / Марта Костюк – Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик – 3:6, 4:6
 
Гуарачи и Кравчик в следующем раунде сразятся с украинкой Людмилой Киченок и японкой Макото Ниномией.

Ранее Свитолина и Костюк завершили борьбу в одиночном разряде.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 23.06.2021 20:03
    0
    У Свитолиной хоть подача шла,а у Костюк ни подачи, не игры у сетки,не говоря уже про взаимопонимание
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 23.06.2021 20:00
    0
    чего еще ожидать от дилдокерши/любительными черных-х...
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 23.06.2021 19:52
    +2
    Сенсации не случилось...
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 23.06.2021 19:52
    +2
    м-да... игра у сетки вообще ни о чем. хотя Свитолина и в одиночке частенько бежит к сетке, сама не понимая зачем
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 23.06.2021 19:52
    +2
    Сенсации не случилось...
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 23.06.2021 19:52
    +2
    м-да... игра у сетки вообще ни о чем. хотя Свитолина и в одиночке частенько бежит к сетке, сама не понимая зачем
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 23.06.2021 20:03
    0
    У Свитолиной хоть подача шла,а у Костюк ни подачи, не игры у сетки,не говоря уже про взаимопонимание
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 23.06.2021 20:00
    0
    чего еще ожидать от дилдокерши/любительными черных-х...
    Ссылка
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