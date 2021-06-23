Свитолина и Костюк проиграли парный матч на турнире в Истборне

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк завершили борьбу в парном разряде в рамках престижных травяных соревнованиях категории WTA 500 в Истборне.



На старте турнира украинская пара проиграла чилийско-американскому тандему Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик, посеянному под третьим номером.



Истборн. Первый круг парного разряда

Элина Свитолина / Марта Костюк – Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик – 3:6, 4:6



Гуарачи и Кравчик в следующем раунде сразятся с украинкой Людмилой Киченок и японкой Макото Ниномией.

Ранее Свитолина и Костюк завершили борьбу в одиночном разряде.