Свитолина и Костюк проиграли парный матч на турнире в Истборне

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк завершили борьбу в парном разряде в рамках престижных травяных соревнованиях категории WTA 500 в Истборне.
На старте турнира украинская пара проиграла чилийско-американскому тандему Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик, посеянному под третьим номером.
Истборн. Первый круг парного разряда
Элина Свитолина / Марта Костюк – Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик – 3:6, 4:6
Гуарачи и Кравчик в следующем раунде сразятся с украинкой Людмилой Киченок и японкой Макото Ниномией.
Ранее Свитолина и Костюк завершили борьбу в одиночном разряде.
Источник — Sport.ua
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