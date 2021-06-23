ВИДЕО. Вратарь Словакии забил в свои ворота! Очень курьезный гол Испании

23 июня в матче третьего тура Евро-2020 играют сборные Словакии и Испании.
На 30-й минуте зрители увидели невероятно курьезный гол. Вратарь Словакии Мартин Дубравка забил в свои ворота, не справившись с падающим с неба мячом.
ГОЛ! 0:1. Мартин Дубравка, 30 мин (автогол)
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.