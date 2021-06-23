ВИДЕО. Вратарь Словакии забил в свои ворота! Очень курьезный гол Испании

Мартин Дубравка не справился с падающим с неба мячом

  • 23.06.2021 19:42
  • 2361 просмотр
  • 4 комментария
ВИДЕО. Вратарь Словакии забил в свои ворота! Очень курьезный гол Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

23 июня в матче третьего тура Евро-2020 играют сборные Словакии и Испании.

На 30-й минуте зрители увидели невероятно курьезный гол. Вратарь Словакии Мартин Дубравка забил в свои ворота, не справившись с падающим с неба мячом.

ГОЛ! 0:1. Мартин Дубравка, 30 мин (автогол)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 23.06.2021 19:58
    0
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 23.06.2021 19:57
    0
    Заслепило солнце
    Ссылка
    Бил Гейтс
    online
      Бил Гейтс, 23.06.2021 19:56
    0
    когда ставка сработала
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 23.06.2021 19:49
    +3
    когда в душе ты волейболист
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 23.06.2021 19:49
    +3
    когда в душе ты волейболист
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 23.06.2021 19:58
    0
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 23.06.2021 19:57
    0
    Заслепило солнце
    Ссылка
    Бил Гейтс
    online
      Бил Гейтс, 23.06.2021 19:56
    0
    когда ставка сработала
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности