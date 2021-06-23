Хавьер ТЕБАС: «Половина убытков Ла Лиги пришлась на Барселону»

Президент Ла Лиги – о последствиях коронавируса для испанских клубов

  • 23.06.2021 19:29
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Хавьер ТЕБАС: «Половина убытков Ла Лиги пришлась на Барселону»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, какие убытки понесли испанские клубы из-за коронавируса:

«Из чуть более 700 миллионов евро убытков половина пришлась на «Барселону». Причина – коронавирус. Однако есть другие крупные клубы, которые лучше вышли из условий пандемии. «Реал» приложил огромные усилия, чтобы их потери были не такими, как у «Барселоны».

Можно сказать, что мадридцы безупречно вышли из пандемии. Лучше всех в Европе. Тем не менее, сейчас руководство каталонцев уже на правильном пути. Теперешние боссы начали снижать потолок зарплат футболистов».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» хочет подписать Криштиану Роналду.

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Источник — Marca

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