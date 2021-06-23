Хавьер ТЕБАС: «Половина убытков Ла Лиги пришлась на Барселону»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, какие убытки понесли испанские клубы из-за коронавируса:
«Из чуть более 700 миллионов евро убытков половина пришлась на «Барселону». Причина – коронавирус. Однако есть другие крупные клубы, которые лучше вышли из условий пандемии. «Реал» приложил огромные усилия, чтобы их потери были не такими, как у «Барселоны».
Можно сказать, что мадридцы безупречно вышли из пандемии. Лучше всех в Европе. Тем не менее, сейчас руководство каталонцев уже на правильном пути. Теперешние боссы начали снижать потолок зарплат футболистов».
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» хочет подписать Криштиану Роналду.
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.