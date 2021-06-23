Невозможное возможно. Президент Барселоны хочет подписать Роналду

Жоан Лапорта мечтает собрать в команде двух главных звезд современного футбола

  • 23.06.2021 11:55
  • 211 просмотров
  • 2 комментария
Невозможное возможно. Президент Барселоны хочет подписать Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Сообщается, что в этом трансфере лично заинтересован президент клуба Жоан Лапорта, который хочет собрать двух главных звезд современности в одном клубе. 

Учитывая серьезные финансовые трудности, каталонцы в ближайшее время будут стараться подписывать свободных агентов или обменивать новичков на других игроков состава. По информации испанской прессы, «Барса» готова отдать «Ювентусу» за Криштиану двух игроков. В Турин могут отправиться Антуан Гризманн, Серхи Роберто или Филиппе Коутиньо.

Отметим, что контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. В предыдущем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 мячей. 

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Источник — AS

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.06.2021 12:01
    0
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 23.06.2021 11:57
    +1
    Если б перешёл, это была бы
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 23.06.2021 11:57
    +1
    Если б перешёл, это была бы
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.06.2021 12:01
    0
    Ссылка
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