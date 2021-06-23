Невозможное возможно. Президент Барселоны хочет подписать Роналду

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Сообщается, что в этом трансфере лично заинтересован президент клуба Жоан Лапорта, который хочет собрать двух главных звезд современности в одном клубе.

Учитывая серьезные финансовые трудности, каталонцы в ближайшее время будут стараться подписывать свободных агентов или обменивать новичков на других игроков состава. По информации испанской прессы, «Барса» готова отдать «Ювентусу» за Криштиану двух игроков. В Турин могут отправиться Антуан Гризманн, Серхи Роберто или Филиппе Коутиньо.

Отметим, что контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. В предыдущем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 мячей.

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