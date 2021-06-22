Ювентус дает 30 миллионов и двоих игроков за Локателли

«Ювентус» продолжает переговоры с «Сассуоло» о трансфере полузащитника Мануэля Локателли.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, туринский клуб готов заплатить 30 млн евро за 23-летнего итальянца, а также отдать защитника Раду Драгушина и нападающего Марко да Граку.

Ожидается, что на этой неделе стороны проведут переговоры, чтобы обсудить условия трансфера.

Ранее Локателли согласовал пятилетний контракт с «Ювентусом» с зарплатой в 3 млн евро в год.

Напомним, что этим летом Локателли хотел купить донецкий «Шахтер».