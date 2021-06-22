Ювентус дает 30 миллионов и двоих игроков за Локателли

Туринский клуб решительно настроен купить лидера «Сассуоло»

  • 22.06.2021 10:04
  • 273 просмотра
  • 0 комментариев
Ювентус дает 30 миллионов и двоих игроков за Локателли
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» продолжает переговоры с «Сассуоло» о трансфере полузащитника Мануэля Локателли.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, туринский клуб готов заплатить 30 млн евро за 23-летнего итальянца, а также отдать защитника Раду Драгушина и нападающего Марко да Граку.

Ожидается, что на этой неделе стороны проведут переговоры, чтобы обсудить условия трансфера. 

Ранее Локателли согласовал пятилетний контракт с «Ювентусом» с зарплатой в 3 млн евро в год.

Напомним, что этим летом Локателли хотел купить донецкий «Шахтер».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — твиттер Николо Скиры

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности