Ювентус дает 30 миллионов и двоих игроков за Локателли

«Ювентус» продолжает переговоры с «Сассуоло» о трансфере полузащитника Мануэля Локателли.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, туринский клуб готов заплатить 30 млн евро за 23-летнего итальянца, а также отдать защитника Раду Драгушина и нападающего Марко да Граку.
Ожидается, что на этой неделе стороны проведут переговоры, чтобы обсудить условия трансфера.
Ранее Локателли согласовал пятилетний контракт с «Ювентусом» с зарплатой в 3 млн евро в год.
Напомним, что этим летом Локателли хотел купить донецкий «Шахтер».
Источник — твиттер Николо Скиры
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