Буффон объяснил, почему вернулся в Парму

43-летний Джанлуиджи Буффон объяснил, почему принял решение вернуться в «Парму», с которой подписал контракт до 2023 года:

«У меня было два неплохих предложения, но я не хотел снова становиться заменой, я устал быть вторым. Я делал это в «Ювентусе» из-за привязанности к клубу. Я испытал много эмоций. В конце концов, эмоциональная вовлеченность была единственным способом продолжить играть на высоком уровне.

Я знал, что «Парма» может дать мне то, что не может дать ни одна другая команда. Чувствую себя здесь как дома. Это место, которое я очень люблю».