Евро-2020 глазами очевидца

Это статья не совсем про футбол. То есть про футбол в ней будет говориться, но не так много. Это больше мои путевые заметки об околофутбольной обстановке накануне матча Голландия – Украина, об организации матча стороной принимающей Чемпионат Европы, о стране Нидерланды, о местных жителях. Короче это мои наблюдения всего происходящего в Амстердаме накануне матча и в день матча.

Честно сказать, аккредитация на Евро-2020 стала для меня приятным неожиданным сюрпризом. Я естественно хотел попасть на Чемпионат Европы, и уже имел опыт, ибо был аккредитован на Евро-2012, где в качестве журналиста посетил 6 матчей, включая финал. Я подал заявку на получение аккредитации на матч сборной Украины в Амстердаме ещё в прошлом году, а потом в марте этого года снова продублировал её. Но, подавая заявку в марте, я хорошо понимал, что положительный ответ получить будет сложно, ведь было известно, что по ковидным обстоятельствам Амстердам закрыт властями Нидерландов для не граждан Евросоюза. Хорошо я знал и то, что украинским болельщикам, которые имели билеты на «Йохан Кройф Арену» пришлось тикеты продавать, ибо шансов получить право посетить матч у них не было. Но где-то в глубине души я надеялся, что раз амстердамский стадион всё-таки не закрыт – было разрешено заполнить эту футбольную арену зрителями на 25% от вместимости, то значит можно, как представителю украинских СМИ, отвоевать местечко на стадионе. А вдруг? И вот 18-го мая в 23:48 я получаю на свой мобильный сообщение: «UEFAEURO 2020tm:Accreditation been CONFIRMED».

Это означало, что меня аккредитуют и я могу побывать в Голландии, как журналист и, естественно, как болельщик украинской сборной.

Теперь необходимо действовать достаточно быстро. Во-первых, прежде всего, необходимо было отправить в голландский оргкомитет по проведению Евро-2020 специальный запрос и ожидать ответа. Мне положительный ответ, подписанный генеральным секретарем королевской Нидерландской футбольной ассоциации, пришёл очень оперативно, через сутки. Во-вторых, кроме бронирования отеля и бронирования авиаперелёта туда-обратно, необходимо было пройти ПЦР-тест за 24 часа до вылета самолета и не позднее 72 часов до прибытия в Амстердам. Если бы тест был положительным, то деньги за бронирование самолёта никто не вернул бы (бронирование гостиницы предполагало оплату на месте, тут как бы рисков не было). Украинская Ассоциация футбола, увы, никакой помощи журналистам не оказывала. У неё был стандартный ответ – «выполняйте требования страны, куда вы едете, и как говориться, Бог вам в помощь». Хотя сказали, вот в Бухаресте, будет работать Украинский Медиацентр, обращайтесь и вам помогут в случае чего. Но я не мог ехать по своим финансовым возможностям сразу в два города Европы. Поэтому вся поездка в Амстердам получалась полностью на свой страх и риск. Теперь спустя время, я ни капли не жалею, что рискнул и решился на это можно сказать «авантюрное» путешествие. В целях экономии средств лететь в Амстердам решил не прямым рейсом, а с пересадкой в Стамбуле. Потому забронировал билеты туда и обратно в турецкой авиакомпании. Оплатил их стоимость, и с волнением ждал 10 июня – дня сдачи теста. Признаков ковида у меня не было, но ведь говорят, есть случаи, что это ужасное заболевание проходит без признаков, то есть скрытно. В общем, 11-го числа получаю отрицательный результат и в тот же день отправляюсь в аэропорт Борисполь. Это пятница, это день открытия чемпионата Европы. Понимаю, что матч открытия я не увижу, но то такое, в записи можно всегда посмотреть. Но это всё мелочь, меня ожидало новое переживание у стойки регистрации бориспольского аэропорта. Девушка забрала мои документы и сказала, что в Нидерланды особый режим въезда, и она сейчас узнает у соответствующих органов аэропорта, можно ли мне посетить голландскую столицу и если можно, то буду ли я проходить при этом 10-дневный карантин. Минут 15 девушки не было, и в это время в голове большой рой мыслей, а вдруг 10 дней карантина, и «нафига» тогда мне туда лететь… Девушка возвращается и говорит, мол, мы вас на борт самолёта допустим, но если в амстердамском аэропорту Схипхол пограничные власти вас не пустят, то просьба не обижаться на нас. Мол, про ограничения вы знаете, а разрешение от УЕФА и Нидерландской Федерации Футбола – это уже как решит пограничная служба Нидерландов.

Я рискую идти до конца. Не останавливаться же в начале пути! А вот на борту Боинга Turkish Airlines меня ожидал настоящий сюрприз. Там у каждого пассажира был индивидуальный телемонитор с меню. И была возможность выбора – смотреть фильмы, мультфильмы, разные токшоу или просто включить одну из телепрограмм. И о, чудо, включаю телеканал «Sport24» и на высоте 10 тысяч метров смотрю прямую трансляцию открытия Евро-2020 и матч Италия – Турция. Итальянская сборная спокойно обыграла турков 3:0.Что интересно, посмотрев по сторонам, я понял, что мои соседи смотрели вовсе не футбол. Ну, то такое, ведь в самолёте летели не болельщики в своём подавляющем большинстве. Ночные шесть часов в турецком аэропорту прошли быстро. Пока прошёлся по многочисленным бутикам, пока рассмотрел, чем кормят в Турции, пока выпил кофе, тут и подошло время посадки на рейс Стамбул – Амстердам, регистрация ведь сразу на два рейса была мною пройдена ещё в Киеве.

Здесь опять нестыковка. Молодой человек, который проверял билеты на самолёт, стал интересоваться наличием визы, и спросил, имею ли я европейское удостоверение спортивного журналиста, ибо удостоверение украинское его не устраивало. Благо на моё счастье на этот рейс рвался ещё один украинский журналист по имени Юра из Кропивницкого, и мы вдвоём стали убеждать своими бумажными «талмудами», что спортивным журналистам в принципе, а украинцам, у которых есть биометрические паспорта, вообще виза для кратковременной поездки в Нидерланды не требуется. Молодой человек нас пропустил, когда девушка, которая должна была закрыть проход на борт самолёта стала неистово кричать «Амстердам, цигель-цигель, ай, люлю!». При выходе из самолёта в амстердамском аэропорту я ожидал новых преград, но на большое моё удивление их не было вообще. Голландский пограничник посмотреть мой тест, бегло пробежал глазами по моей бумажке о бронировании номера в отеле и выпустил меня в руки таможенника. Поскольку у меня никаких особых вещей, кроме документов и одежды не было, таможенный контроль прошёл за пять минут.

Далее опять удача, в аэропорту встречаем украинца, который работает водителем в Голландии и он рассказывает, как добраться до стадиона, там же находится Аккредитационный центр, и как приобрести билеты на общественный транспорт.

Сердце буквально выскакивало из груди. Не верилось, я – в Амстердаме.

В далёком 1974 году, когда мне было всего 14 лет, я смотрел чемпионат мира по футболу, который проходил в Федеративной Республике Германии. Играла там сборная Голландия. И голландцы показали всему миру тогда, что такое «тотальный футбол». Тренер Ринус Михелс привез в Германию прекрасную сборную. Я сразу же был сильно очарован игрой Йохана Круиффа. Извините, буду писать так его фамилию, ведь именно так комментаторы произносили с экрана телевизора тогда, и так мне это врезалось в память навсегда. Сейчас пишут «Кройф». Этот голландец стал моим кумиром. Цифра 14, номер «летучего голландца» с того года стала для меня любимой цифрой. Помню, конечно, всю сборную1974 года: Неескенса, Репа, Ресенбрика и других. В начале 2000-х годов я познакомился с игрой на полях Украины сына Круиффа Хорди, который играл за донецкий «Металлург», потом голландская сборная играла в нашем Харькове три игры на Евро-2012, которые посчастливилось мне увидеть. Но чтобы так близко приблизиться к месту, где родился мой футбольный кумир, я себе даже в самом невероятном сне не мог себе представить. Если бы в 1974 году, кто-то мне сказал, что через 47 лет я буду ходить по тем самым улицам, по которым ходил Круифф, что я буду в Голландии, я бы точно назвал такого человека фантазёром. В 1974 год в СССР был суровый «железный занавес» (кто жил в то время поймёт, что это такое, проблемой было в социалистическую Польшу и Болгарию поехать). Но СССР разрушен, и люди спокойно путешествуют.

И вот Евро2020. Долгожданный чемпионат… и в Нидерландах матч. В родном городе Круиффа. Стадион просит имя Круиффа. Он построен в 1996 году, но мой любимый голландский форвард на нём не играл. Но все внутри стадиона напоминает о знаменитом «летучем голландце». На стенах его портреты, есть его бюст, есть памятник у входа на стадион.

Это всё дань уважения голландцев своему знаменитому и легендарному футболисту Йохану Круиффу.

А ещё перед стадионом есть памятник Бобби Хармсу.

Он всю жизнь посвятил клубу «Аяксу». Сначала отличался как самозабвенный игрок, затем как талантливый помощник главного тренера, приводивший команду к победам. Точнее сказать, единственный постоянный помощник многих тренеров, которые часто менялись за историю клуба.

Естественно, я посетил знаменитый фаншоп футбольного клуба «Аякс».

Большой выбор товаров на любой вкус и любой кошелек. Есть дорогие оригинальные футболки, и есть различные большие и мелкие сувениры с символикой «Аякса». Нормальная футболка стоит от 90 евро.



Украинских журналистов очень мало приехало в Амстердам. Видимо, многих отпугнули ковидные ограничения.

Первое впечатление, Амстердам – это город велосипедистов.



Почти половина дорожного движения в Амстердаме – это велосипеды. Голландцы гордятся своей традицией езды на велосипедах, так что велосипедистов можно встретить на улицах города в любую погоду – и в дождь, и когда ярко светит солнце (правда зачастую без шлемов). По всей стране очень много велосипедных дорожек, а на дорогах велосипедисты пользуются особым преимуществом. Накануне матча состоялась открытая тренировка сборной Украины. Открытая только для журналистов тренировка нашей сборной прошла нормально. Ребята с удовольствие занимались на амстердамском стадионе за сутки до матча.

Всех, кто собирался присутствовать на матче – от простого болельщика и журналиста и до работника или волонтёра – обязали пройти тест на ковид. Причём, это надо было сделать исключительно в день матча. Мы с коллегой из Киева, журналистом Ильей, с которым я жил в одном номере гостиницы, записались по интернету на сдачу теста в одну из голландских лабораторий на утро 13-го. Заказали такси по системе «Uber». Лаборатория находилась на расстоянии пяти километров от гостиницы и проезд на такси стоил 11 евро.

По дороге в лабораторию мы с Ильёй разговорились с таксистом. Кстати, сидеть рядом с водителем в такси нельзя, а пассажиры на заднем сидении отделены от водителя защитным стеклом. В стекле есть отверстие и поэтому общаться можно. Коллега Илья, который, в отличии от меня почти прекрасно владеет английским, рассказал водителю, как здорово общались голландские и харьковские болельщики в 2012 году на Евро-2021. Как крепко сдружились и как вместе на матчах поддерживали оранжевую сборную.

Водителю наш рассказ понравился. Он дал свой прогноз на матч - 2:1. Я возразил и сказал, извините, но счёт 1:2 будет, ваши проиграют Украине. Илья предложил мирное решение вопроса - 1:1.

Возле лаборатории мы встретили украинца, давно живущего в Нидерландах. Он рассказал нам, что в Голландии живёт много украинцев, в интернете они создали свой чат и общаются там. Он своего ребенка, который родился здесь в Голландии, учит разговаривать на украинском языке, хотя сын учится в голландской школе и болеть будет за сборную Голландии. Украинские школы, хоть и их немного, но есть в Голландии. Диаспора украинская следит за всем, что происходит в Украине, помнит украинские праздники и старается их отмечать совместно.

Назад меня подвёз ещё один эмигрант. Он русский, бывший москвич, живёт в Словакии и приехал в Амстердам посмотреть все три матча сборной Голландии. Болеть, конечно, будет за сборную Украины. Илья поехал в город, а я вернулся в отель и с волнением ждал результата теста, который обещали выслать в течении часа-полтора. Перед матчем у меня была запланирована встреча с другом из Германии.

В кафе и магазинах много народа. Естественно все там в масках. Рядом со стадионом есть пункт вакцинации, где любому местному бесплатно делают вакцину от ковида. Вся местность перед стадионом было украшена символикой Евро-2020. Было много волонтеров. Причём возраст волонтеров от 18 до 60.

За три часа до начала матча площадь перед стадионом стала «оранжевой». Голландцы заполнили все кафешки, которые работали с соблюдением, или, во всяком случае, с попытками соблюдения карантинных мер. Наших украинских болельщиков было мало. Что приятно были болельщики не только из диаспоры и «заробитчане», но и болельщики из Львова, Черновцов, Киева. Как они добрались до Амстердама, непонятно, но хорошо, что добрались.

Обстановка очень дружеская. Делали совместные фото. Голландцы подходили к нашим болельщикам, и на английским спрашивали о прогнозах на игру. По их мнению главный тренер Де Бур не совсем тот тренер, которого они хотели бы видеть у руля нидерландской сборной. Также голландцы на ломанном украинском говорили нашим фанам: «Слава Украине!» Встретил двух мужчин голландцев, которые предлагали купить у них с рук билеты на матч. Я поинтересовался ценой. Просили 200 евро за билет.

В одном месте перед стадионом я увидел, как украинские фаны учили голландцев исполнять знаменитый болельщицкий хит о Путине. Голландцы с удовольствием учились исполнению хита, который благодаря украинским фанатам уже стал хорошо известен всему миру.

При проходе на стадион обязательно требовали QR-код о прохождении теста на ковид в местной голландской лаборатории. Не просто емаил, который пришёл каждому прошедшему тест на его почту, а именно QR-код. Для этого надо было в письме перейти по ссылке, скачать специальную программу и по присланным двумя цифровым кодам получить на телефоне этот QR-код. У некоторых не получалось и волонтеры помогали это сделать тем, кто ещё находясь дома или в гостинице не получил этот код.

Внутри стадиона работали точки по продаже напитков, в том числе и пива. Нашим болельщикам отданы были два сектора внизу, и пять секторов на верхнем ярусе за воротами, которые в первом тайме защищал голландский голкипер. Заполнены они были где-то на 5процентов каждый. Все остальные сектора были заполнены голландскими болельщиками. И наполняемость секторов там была где-то в среднем на 25-35 процентов. Перед началом матча прошла небольшая красочная церемония открытия матча. Ход игры описывать не буду. Вы все сами видели. Понравилось, что украинские болельщики, сильно уступая в количестве поклонникам сборной Голландии, временами перекрикивали их. Аж, мурашки по коже, когда наши фаны запели «Червону руту».

Приятно было наблюдать украинские флаги и баннеры на трибунах «Йохан Кройф Арены». Интересно было ещё видеть в голландских секторах среди оранжевого моря одиночные точки с «жовто-блакитними» флагами. Ещё замечу, что перед матчем продажи атрибутики на выносных лотках я не заметил. Правда, один украинский болельщик мне сказал, что один такой лоток он видел и там купил за 20 евро бейсболку с символикой украинской сборной. Болельщики украинские покидали стадион я бы не сказал сильно расстроенными. Говорили, мол, да, поражение, но наши ребята, проигрывая в два мяча, смогли сравнять счёт, и в концовке пропустили необязательный гол. Приятно было слышать от некоторых волонтёров слова на украинском – «Ласкаво просимо!», которые они говорили украинским фанам при входе на стадион, а при выходе со стадиона говорили «До побачення!» Хотя некоторые волонтеры и при покидании стадиона говорили нашим «Ласкаво просимо!»

Сразу после матча я и мой киевский коллега из Амстердама не уехали, решили целый послематчевый день посвятить изучению достопримечательностей Амстердама.

Ну, так, чтобы коротко о впечатлениях от города. Это так сказочно – волшебные улочки, старинные дома, необычная завораживающая архитектура, каналы с лодками...

Про людей если коротко, амстердамцы – это толерантность, спокойствие, уважение.

Спасибо городу, спасибо голландцам за гостеприимство. Всюду встречали меня и тех, кто тоже приехал в Амстердам поболеть за украинскую сборную, очень дружелюбно. До свиданья, Амстердам! Мне здесь понравилось, и мне здесь было комфортно. Надеюсь, на новую встречу с этим замечательным городом.

Хочу поблагодарить за моральную поддержку на всех этапах поездки свою жену Фаину, дочь Зульфию, зятя Владислава. Также благодарю Генерального директора клуба «Металлист 1925» Ярослава Викторовича Вдовенко за оказанную мне помощь.

Ещё хочу, обратиться ко всем болельщикам, карантин не будет вечен, совершайте выезды на зарубежные матчи сборной Украины. Это так здорово.