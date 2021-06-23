Швеция – Польша. Левандовски выйдет в основе

Сегодня, 23 июня в Санкт-Петербурге состоится матч третьего тура Евро-2020 в группе Е – Швеция сыграет с Польшей. Начало – в 19:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд:
Швеция: Ольсен – Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон – С. Ларссон, Экдаль, Олссон, Форсберг – Квайсон, Исак
Польша: Щенсны – Беднарек, Глик, Берешиньски – Пухач, Клих, Крыховяк, Юзвяк, Зелиньски, Свидерски - Левандовски
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Источник — УЕФА
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