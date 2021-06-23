Словакия – Испания. Известны стартовые составы

Сегодня, 23 июня в Севилье состоится матч третьего тура Евро-2020 в групе Е – Словакия против Испании. Начало – в 19:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд:
Словакия: Дубравка – Губочан, Шкриньяр, Шатка, Пекарик – Куцка, Дуда, Гамшик, Гараслин, Громада – Мак
Испания: Унаи Симон – Альба, Лапорт, Эрик Гарсия, Аспиликуэта – Бускетс, Коке, Педри – Херард Морено, Мората, Сарабия
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Источник — УЕФА
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